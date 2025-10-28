Ft
Tarr Zoltán nyugdíjrendszer Tisza Párt Simonovits András nyugdíj nyilatkozat Orbán Viktor miniszterelnök hatalom

Orbán Viktor üzent a nyugdíjasoknak: „Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!” (VIDEÓ)

2025. október 28. 22:20

Felvételek bizonyítják, így rontanának rá a nyugdíjrendszerre Magyar Péter szakértői és politikusai.

2025. október 28. 22:20
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában arra figyelmeztet, hogy ha a Tisza Párt hatalomra kerülne, akkor keményen megsarcolnák a nyugdíjakat is. A montázshoz fűzött kísérőszövegben emlékeztetett, hogy míg a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, addig a Fidesz-KDNP visszaadta azt.

Most, ha hatalomra kerülnek (a tiszások – szerk.), a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek”.

Azonban a kormányfő megüzente, hogy „amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!” – tekintett előre Orbán Viktor.

Így rontanának rá a nyugdíjrendszerre Magyar Péter szakértői

A videóban többek között Tarr Zoltán Tisza-alelnök és Simonovits András közgazdász azon nyilatkozatai hangzanak el, melyekben beismerik, alaposan hozzányúlnának a mostani nyugdíjrendszerhez. 

Emlékezetes, hogy Tarr korábban arról beszélt, hogy „ami eddig volt, azt nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Igaz ez a nyugdíjrendszerre. Simonovits szerint pedig 

a jelenlegi nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, főleg az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne. 

A közgazdász szerint lehetne gondolkodni közép távú és hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni, előbb meg kell nyerni a választást. 

Sőt, Simonovits egy műsorban arról is beszélt, hogy 

a legmagasabb nyugdíjakat meg kellene adóztatni plusz 10-20 százalékkal.

De Petschnig Mária Zita, tiszás gazdasági szakértőt is megidézve az is elhangzott, hogy a 13. havi nyugdíjról nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
NokiNokedli
2025. október 28. 22:54
Mindeközben a tények: 1. Átlagnyugdíj terén az EU-ban hátul kullog, hátulról az 5. Magyarország. 2. A cigányok célszemélyei a nyugdíjasok. A fidesz elég alaposan elengedte a cigánybűnözést (a politikusbűnözés mellett).
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. október 28. 22:40
Ezzel szemben POLOSKA mit mond?! Azt, hogy : NE DŐZSÖLJENEK, ADÓZZÁK LE A NYUGDÍJUKAT, S VEGYENEK MAGUKNAK MÁSIK UNOKÁT.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. október 28. 22:23
""A harmadik negyedéves GDP-adat újabb bizonyíték lehet arra, hogy a magyar gazdaság továbbra sem talált stabil növekedési pályára. Az Economxnak nyilatkozó elemzők szerint az év közepén látott átmeneti élénkülés után ismét megtorpanhatott a teljesítmény: az ipar és az építőipar gyengélkedése mellett legfeljebb a fogyasztás maradhatott húzóerő. Az idei év így jó eséllyel csak minimális, 0,5 százalék körüli bővülést hoz" Megint hazudik nekik a hosszu belu
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 28. 22:23
A nyugdíjasok pénzét elvenni és elküldeni az ukrán sovinisztáknak. Ez a "szolidaritás" a lippsik szerint!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!