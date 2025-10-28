Orbán Viktor üzent a nyugdíjasoknak: „Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!” (VIDEÓ)

Műbalhéval akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a Tisza Párt nyugdíjterveiről
Orbán Balázs hangsúlyozta, a kormány nem fogja hagyni, hogy az ellenzék elvegye a nyugdíjakat.
Felvételek bizonyítják, így rontanának rá a nyugdíjrendszerre Magyar Péter szakértői és politikusai.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában arra figyelmeztet, hogy ha a Tisza Párt hatalomra kerülne, akkor keményen megsarcolnák a nyugdíjakat is. A montázshoz fűzött kísérőszövegben emlékeztetett, hogy míg a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, addig a Fidesz-KDNP visszaadta azt.
Most, ha hatalomra kerülnek (a tiszások – szerk.), a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek”.
Azonban a kormányfő megüzente, hogy „amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!” – tekintett előre Orbán Viktor.
A videóban többek között Tarr Zoltán Tisza-alelnök és Simonovits András közgazdász azon nyilatkozatai hangzanak el, melyekben beismerik, alaposan hozzányúlnának a mostani nyugdíjrendszerhez.
Emlékezetes, hogy Tarr korábban arról beszélt, hogy „ami eddig volt, azt nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Igaz ez a nyugdíjrendszerre”. Simonovits szerint pedig
a jelenlegi nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, főleg az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.
A közgazdász szerint lehetne gondolkodni közép távú és hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni, előbb meg kell nyerni a választást.
Sőt, Simonovits egy műsorban arról is beszélt, hogy
a legmagasabb nyugdíjakat meg kellene adóztatni plusz 10-20 százalékkal.
De Petschnig Mária Zita, tiszás gazdasági szakértőt is megidézve az is elhangzott, hogy a 13. havi nyugdíjról nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.
