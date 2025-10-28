Orbán Viktor üzent a nyugdíjasoknak: „Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!” (VIDEÓ)

A videóban többek között Tarr Zoltán Tisza-alelnök és Simonovits András közgazdász azon nyilatkozatai hangzanak el, melyekben beismerik, alaposan hozzányúlnának a mostani nyugdíjrendszerhez.

Emlékezetes, hogy Tarr korábban arról beszélt, hogy „ami eddig volt, azt nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Igaz ez a nyugdíjrendszerre”. Simonovits szerint pedig

a jelenlegi nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, főleg az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.

A közgazdász szerint lehetne gondolkodni közép távú és hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni, előbb meg kell nyerni a választást.

Sőt, Simonovits egy műsorban arról is beszélt, hogy