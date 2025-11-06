Igent mondott Magyar Péter Brüsszel és a spekulánsok elvárásaira: a Tisza Párt újra a multik szolgálatába állítaná a magyar gazdaságot

Lehullt a lepel az elmúlt napokban a Tisza Párt valódi gazdaságpolitikai elképzeléseiről: ha Magyar Péter pártja nyerne jövőre, akkor ismét a külföldi befektetők, a multik és a spekulánsok érdekei határoznák meg a gazdaságirányítást, vagyis visszatérne Magyarország a bukott, 2010 előtti, piacbarát politikához. Egy ilyen forgatókönyv esetén a magyar családoknak ismét a megszorításokhoz és a kedvezmények elvonásához kellene hozzászokniuk, az állami támogatásokat a magas energiaárak, a multik előnyben részesítése és a jövedelmek visszafogott emelkedése váltaná fel.

Sokat erősödött a forint árfolyama az euróval szemben, de ez nem Magyar Péter, hanem az MNB hatására

Forrás: Portfolio

Magyar Péter tehát a 2010 előtt többszörösen is kudarcos gyurcsányi utat folytatná és a bukott neoliberális gazdaságpolitikai irányváltás érdekében „egy kis szuverenitásról is lemondana”. A kifejezetten piacpárti kormányzás lényege, hogy az állam távol tartja magát a piaci folyamatoktól, de olyan környezetet alakít ki, amelyben a nemzetközi befektetők és a multik pénze alacsony kockázatnak van kitéve, vagyis a költségvetést nem terhelik olyan – a pénzvilág szempontjából feleslegesnek és károsnak tartott – jóléti intézkedések, mint a piacot torzító kamattámogatott hitelek, a kiadási oldalra tartós nyomást jelentő adókedvezmények vagy a 13. és 14. havi nyugdíj.

A befektetői érdekek tehát ellentétesek az emberek és a családok érdekeivel. A Tisza Párt ugyanakkor a jelek szerint immár nyíltan is elkötelezte magát a spekulánsok mellett, hátat fordítva a magyar családoknak.

Ezt már korábban is sejteni lehetett abból, hogy a Tisza környezetében sorra megjelentek a piacpárti gazdaságpolitikát támogató, az „osztogatást” és az emberek jólétét növelő intézkedéseket folyamatosan bíráló baloldali politikusok és gazdasági szakértők. Szintén a neoliberális gazdaságpolitikai fordulat szándékát mutatják az elmúlt hónapokban napvilágot látott megszorító intézkedésekről szóló tervek, amelyeket nem indokol a magyar költségvetés helyzete, vagy az ország nemzetközi megítélése.