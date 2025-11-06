Igent mondott Magyar Péter Brüsszel és a spekulánsok elvárásaira: a Tisza Párt újra a multik szolgálatába állítaná a magyar gazdaságot

Ez az irány pedig, ha a Tisza nyílt lapokkal játszana, aligha nyerné el a magyar emberek széleskörű támogatását. A nemzetközi sajtóban tett ellenzéki nyilatkozatok célja ugyanakkor félreérthetetlen üzenet a befektetőknek.
Nincs értelme a megszorításoknak
A külföldi érdekek kiszolgálásán kívül egyébként nem létezne ésszerű magyarázat arra, hogy a szegénység visszaszorításában is kulcsfontosságú rezsicsökkentést, a nemzetközi összevetésben rendkívül vonzó, alacsony társasági adó megemelését, vagy a munkavállalást és a gyermekvállalást ösztönző támogatásokat miért kellene eltörölni, ha a költségvetésben megvan ezekre az intézkedésekre a kellő fedezet.
Németh Dávid és más banki elemzők azt is rendszeresen kiemelik, hogy
a magyar gazdaság nincs válságban.
Az államadósság ugyan nőtt az elmúlt években és a hiány is meghaladja a 3 százalékos célt, emellett az infláció is befolyásoló tényező maradt, ugyanakkor a finanszírozás stabil. Ezt támasztják alá a hitelminősítők értékelései is, amelyek még mindig befektetésre ajánlott kategóriában tartják hazánkat és belátható időn belül nem kell nagyobb leminősítéstől sem tartanunk. A pénzügyi elemzők ráadásul arra is felhívják a figyelmet, hogy
a választási osztogatásnak nevezett intézkedéseket ezúttal nem lehet ilyen célúnak tekinteni, mivel a 2026-os költségvetésben betervezett kiadásokról van szó.
A hiánnyal kapcsolatos aggodalmak sem érdemiek, ráadásul Brüsszel a védelmi kiadások növelése miatt nagyobb mozgásteret hagyott Magyarország számára, így a költségvetési szabályok megsértése esetén indított túlzottdeficit-eljárás sincs folyamatban hazánkkal szemben. Az Európai Unió jelentéseiben megalapozottnak tartja középtávon a csökkenő magyar adósságpályát és a hiány visszaszorítását. Szintén fontos felvetés az elemzők részéről, hogy
az uniós források felszabadításáról nem csak Magyar Péter, de Orbán Viktor is megállapodhat Brüsszellel, egyelőre a támogatások bevonása és ezzel a gazdaság erőteljesebb növekedése még nem lefutott.
Az egybehangzó várakozások szerint ráadásul az EU-s pénzek nélkül is nagyobb gazdasági növekedés várható már 2026-ra, legalább 2-3 százalékos GDP bővüléssel, miközben az inflációs kockázatok is tartósan mérséklődhetnek a jövő évtől. Egyes szakértői vélemények szerint 2026-ban szükség lehet a költségvetés kiigazítására, ugyanakkor ehhez nincs szükség jelentős megszorításokra, ráadásul egy, a vártnál lendületesebb növekedés önmagában csökkentené az elsődleges hiányt.
Orbán Viktor miniszterelnök pedig a befektetői reakciókra válaszul ismét világossá tette, a Fidesz-KDNP kormány kitart a támogatások szélesítése mellett és bevezeti a 14. havi nyugdíjat is.