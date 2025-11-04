Ledobta a bombát a bankokra Orbán: „Az utolsó vérig harcolni fogunk” (VIDEÓ)

Egyre többen harsogják a Tisza Párt megszorításait: tűkön ülve várja már a piac Magyar Péter győzelmét
A K&H vezető elemzője szerint búcsút kellene inteni a 14. havi nyugdíjnak.
Nem enged a 48-ból a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Facebookon közölte, hogy bevezetik a 14. havi nyugdíjat.
Január elsejétől be fogjuk vezetni.
Több lépésben ugyan, de bevezetjük” – fogalmazott a miniszterelnök.
A kormányfő a videójában Németh Dávidnak, a K&H vezető elemzőjének írására reagálva azt mondta, hogy nem lehet maximálni a 13. havi nyugdíj összegét.
Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk”
– jelentette ki. Azt is közölte, hogy növelni kell a gazdasági támogatásokat, az anyák szja-mentességét mindennél gyorsabban ki kell terjeszteni, a 3 százalékos hitelkamat fenntartásáért az „utolsó vérig kell harcolni”, a rezsicsökkentés pedig megmarad.
