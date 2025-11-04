Ft
nyugdíj hitel bank Németh Dávid Orbán Viktor

Ledobta a bombát a bankokra Orbán: „Az utolsó vérig harcolni fogunk” (VIDEÓ)

2025. november 04. 15:56

Nem enged a 48-ból a miniszterelnök.

2025. november 04. 15:56
null

Orbán Viktor a Facebookon közölte, hogy bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

Január elsejétől be fogjuk vezetni.

Több lépésben ugyan, de bevezetjük” – fogalmazott a miniszterelnök.

A bankoknak is üzent

A kormányfő a videójában Németh Dávidnak, a K&H vezető elemzőjének írására reagálva azt mondta, hogy nem lehet maximálni a 13. havi nyugdíj összegét.

Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk”

– jelentette ki. Azt is közölte, hogy növelni kell a gazdasági támogatásokat, az anyák szja-mentességét mindennél gyorsabban ki kell terjeszteni, a 3 százalékos hitelkamat fenntartásáért az „utolsó vérig kell harcolni”, a rezsicsökkentés pedig megmarad.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
•••
2025. november 04. 17:23 Szerkesztve
Helyes, azért ne a bankok dirigáljanak. Okoztak nekünk azok sok kellemetlenséget....DDD
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 04. 17:20
Koszonjuk szepen
Válasz erre
1
0
massivement5
2025. november 04. 17:03
Az MNB pénze (500+ milliárd) meglett már, csuthy tolvajgecc?
Válasz erre
1
7
akitiosz
2025. november 04. 16:58
Jobb lenne olyasvalaki miniszterelnöknek, aki legalább a naptárat képes átlátni és megérteni. Nem létezik sehol semmiféle 14. hónap.
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!