11. 03.
hétfő
Tisza Párt liberális Lengyelország Magyarország Magyar Péter ellenzék Németh Dávid Donald Tusk baloldal

Egyre többen harsogják a Tisza Párt megszorításait: tűkön ülve várja már a piac Magyar Péter győzelmét

2025. november 03. 11:56

A K&H vezető elemzője szerint búcsút kellene inteni a 14. havi nyugdíjnak.

2025. november 03. 11:56
null

A piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után – mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen, számolt be róla a 444.

Egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek.

De a választásoknak nem két, hanem négy lehetséges kimenetele van, mert az sem mindegy, hogy lesz-e kétharmad, és kinek” – fogalmazott Németh.

Az elemző több területet is említett, amihez szerinte hozzá kellene vagy lehetne nyúlni. Példának okáért a 14. havi nyugdíjra semmi esélyt nem lát, szerinte ez egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe. A 13. havi nyugdíjnál pedig meglátása szerint kellene egy plafon. Szerinte az édesanyák szja-mentességét sem szabadna végigvinni.



Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

Összesen 25 komment

Fer70
2025. november 03. 12:54
Az, hogy a globális piac mit szeretne, az egy dolog ( tudom a 444-es fiúk is ennek szurkolnak), de hogy az emberek mit szeretnének és hogy nekik mi a jó, az fontosabb! + az láthatóan nem fontos. 444-es fiúknak, hogy mit mondott Tölgyessy Péter, 3 napja...🤔☝️🤨 Ahogy nem fontos Dullnak, Töröknek és senkinek, akik májusban még külön posztban emlékeztek meg Tölgyessy "megbillenőben a pálya, hasít a Tisza, zuhan a Fidesz" mondókája után... Hogy mik vannak, ugye?☝️🙄🎂
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2025. november 03. 12:50
Ma mennyien hagyták ott a K&H-t ?
Válasz erre
2
0
Nagy Judit Amália
2025. november 03. 12:47
Igen a Tiszának az a jó, ha a választópolgárok nyomorognak, és minden hónap elején nézegethetik a magas összegő befizetni való csekkeket. Utána mehetnek sorbaállni a szociális segélyért megalázó módon a saját hazájukban. Bezzeg ők majd kimennek Brüsszelbe dőzsölni havi magas juttatásukat felvenni. Szégyelljék magukat.MInek jönnek haza? Maradjanak ott, ne itt cinálják a nyomort. Aljadék banda!!!!
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. november 03. 12:46
A piac? Vagy talán csak az embereket kisemmizve, az ország javait lefölözni akaró hiénák. Hogy megint szét lehessen hordani, amit nagy nehezen sikerült újjáépíteni a csődös, bukott balfasz kormányzás háborús károkkal felérő rombolása után.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!