Egyre többen harsogják a Tisza Párt megszorításait: tűkön ülve várja már a piac Magyar Péter győzelmét

A piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után – mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen, számolt be róla a 444.

Egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek.

De a választásoknak nem két, hanem négy lehetséges kimenetele van, mert az sem mindegy, hogy lesz-e kétharmad, és kinek” – fogalmazott Németh.

Az elemző több területet is említett, amihez szerinte hozzá kellene vagy lehetne nyúlni. Példának okáért a 14. havi nyugdíjra semmi esélyt nem lát, szerinte ez egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe. A 13. havi nyugdíjnál pedig meglátása szerint kellene egy plafon. Szerinte az édesanyák szja-mentességét sem szabadna végigvinni.