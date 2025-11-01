Előállt a farbával az RTL: bedobták a köztudatba Magyar Péter javaslatát – nem teszik zsebre, amit Kocsis Mátétól kaptak

melyben például a pártok a politikai ellenfelek emberi méltóságát védenék” – írta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
„Ez ugyanaz az idegbeteg Magyar Péter, aki az elmúlt másfél évben maximumra járatta a gyűlöletet, az uszítást, és a politikai ellenfelek emberi méltóságának sárba tiprását!? Ugyanaz, aki a neki nem tetsző újságírókat »ócskának«, »senkinek«, »aljasnak«, »undorítónak« nevezte?
Kérdezi ezt a hazug Magyar Péter (és a propagandája),
- - aki mesterséges intelligenciával hamisította meg már tavaly is a miniszterelnök szavait?
- - aki titokban készített hangfelvételekkel zsarolta a családját?
- - aki egy platóról sértegette a templomból távozó embereket?
- - aki még a saját szavazóit is büdösnek nevezi?
- - akik aljas álhírekkel rágalmazzák az ellenfeleiket?
És kérdezi ezt az a RTL, amelyen főműsoridőben hat alkalommal neveztek egy családapát »képződménynek«, és amelyik hamis csúsztatásokkal hergeli a nézőket nap mint nap?
Hát, akkor méltóság ide vagy oda, ezek sem mások, mint külföldről fizetett, hazug, liberális propagandisták, akik elszegődtek az önimádó és szélsőségesen jellemtelen Magyar Petike szolgálatába. Pont azéba, aki csúcsra járatta a verbális erőszakot Magyarországon. Szánalmas kétszínűség. Igazi libsi tempó” – jegyezte meg Kocsis Máté.