Magyar Péter szerint a nyugdíjprémium és a rezsicsökkentés „a csend megvásárlása” (VIDEÓ)

Milliárdos menedzserek és megszorításpárti bankárok lepték el Magyar Péter pártját
Érdekes nevek láttak napvilágot
A Tisza Párt mögött felsorakozó balliberális holdudvar szörnyűségesnek tart minden kormányzati intézkedést, ami pénzt hoz a családoknak. Magyar Péter október 23-án arról beszélt, a kormány a támogatásokkal a rendszerváltás előtti aljas eszközökhöz nyúlt.
Napról napra Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Tisza Párt leendő kormányprogramját a korábbi, balliberális kormányok holdudvarához tartozó szakértők és az MSZP-SZDSZ-korszak politikusai írják. Noha Magyar Péter tagadja a korábban rendre kiszivárgó terveket, vagyis azt, hogy kormányra kerülésük esetén a nyugdíjak megadóztatására, a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetésére, adóemelésre és az adókedvezmények megvonására készülnek, a pártjához köthető rendezvényeken mégis rendre ezeket a tervek kerülnek a középpontba.
Magyar Péter azt többször is elmondta, hogy a Tisza Pártnak nem adnak szakmai tanácsokat a sajtóban már önmagukat is egyre nyíltabban a Tiszához soroló szakértők.
A pártelnök ugyanakkor eddig még egyszer sem határolódott el nyíltan a baloldal közgazdászaitól és politológusaitól, de láthatóan az sem zavarja, hogy a Tisza Párt arcai – képviselőjelöltek híján – mára a bukott MSZP-SZDSZ koalíció egykori politikusai lettek.
Ahogy a Mandiner korábban bemutatta, a Tisza Mozgalom körül egyre több nemzetközi elitből érkező, globalista kötődésű technokrata is megjelenik – köztük volt bankárok, menedzserek és Soroshoz köthető szereplők. Többségük még mindig a 2008-as válság által elsöpört, tisztán liberális gazdaságpolitikát támogatja, noha napjainkban a fejlett országok már az államilag jóval szabályozottabb piaci működés mellett érvelnek.
Ráadásul a Tisza Párt vezető tisztségviselője, Tarr Zoltán alelnök korábban többször is világossá tette: sok dologról a választásokig nem szabad beszélni, ha nyernek, akkor utána viszont mindent lehet. Ez a beismerő vallomás pedig két dolgot is nyilvánvalóvá tesz:
Tarr Zoltán a beismerő vallomását tartalmazó felvétel kiszivárgása után a HVG-nek ráadásul egy interjúban azt is elismerte,
nem csak a párt programjáról nem beszélnek a kampány alatt, de a szakértőik kilétét sem szívesen hozzák nyilvánosságra.
Az ellenzék vezetője sem mindig figyel oda mondandójára,
Magyar Péter október 23-ai, hosszú és összeszedetlen beszédében maga is színt vallott arról, mit gondol a családtámogatásokról, vagy a rezsicsökkentésről.
Az általa elmondottak alapján ő maga sem tervezi az emberek jövedelmi helyzetét javító intézkedések megtartását, főleg nem ezek kibővítését.
A Tisza Párt elnöke október 23-ai beszédében többször is párhuzamba állította Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP kormány politikáját a rendszerváltás előtti állampárttal. Arra emlékeztetett, a rendszerváltás előtt hatalmon lévők fizettek az emberek lojalitásáért.
A Tisza Párt elnöke arra a következtetésre jutott, hogy a családokat támogató és az emberek jövedelmi helyzetét javító intézkedések célja valójában az emberek szavazatának a megvásárlása.
Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott,
most Orbán Viktor az, aki mindenért elvárja a hálát, nyugdíjprémiumért, rezsicsökkentésért, vagy támogatásokért (...) A hatalom ismét fél és újra aljas eszközökhöz nyúl, hogy pénzért megvásárolja a csendet.
A Tisza Párt elnöke szerint tehát a nyugdíjprémium, a rezsicsökkentés, valamint az egyéb támogatások, például a családi adókedvezmény vagy az édesanyák szja-mentessége valójában a kormány aljas eszközei, s nem a családok elkölthető jövedelmét és az életszínvonalát növelő intézkedések.
Ez a hozzáállás már teljes mértékben egybecseng a Tisza Párt körül összegyűlt balliberális szakértők és egykori politikusok véleményével. Emellett szintén illeszkedik a rezsicsökkentést vagy a családtámogatási rendszert támadó brüsszeli elvárásokhoz is.
Hiába tervezte a választásokig titokban tartani Magyar Péter azokat a kormányra kerülésük esetén tervezett intézkedéseket, amelyek az emberek életszínvonalának jelentős visszaesését okoznák. Az elmúlt hetekben a 2010 előtti, többszörösen megbukott baloldali politikát támogató szakértők – akik hivatalosan nem a Tisza tanácsadói, bár nyilatkozataikból ennek ellenkezője derül ki – a sajtóban és a Tisza szigetek rendezvényein büszkén és nyíltan beszélnek arról, milyen megszorításokat tartanának elfogadhatónak.
A Tisza Párt elnökének kivételével eddig az ellenzéki tömörülés körül felbukkanó szakértők gyakorlatilag csak megszorításokról beszéltek, ami azért is érthetetlen, mert
a magyar gazdaság megközelítőleg sincs válságban, így nem indokolt a büszkén hangoztatott megszorítópolitika.
A 2010 előtti, baloldali kormányzás időszakával ellentétben most fel sem merül az államcsőd lehetősége, ráadásul az ország finanszírozása is stabil, több lábon áll, amelyet a nemzetközi szervezetek és a hitelminősítők is elismernek. Még Brüsszel is elismerte az ország kedvező kilátásait az államadósság és a hiány csökkentése terén, éppen ezért kötelezettségszegési eljárás sincs folyamatban. Az utóbbi hónapokban ráadásul a forint is látványosan erősödött, köszönhetően a jegybank új vezetésének.
Nem mi találjuk ki, ők mondják büszkén, a saját szájukkal.
A Tisza Párthoz nyíltan lojális, látszólag mérvadó véleménnyel bíró szakértők szerint egyebek mellett
Szalai Piroska rámutatott, hogy a 14. havi nyugdíj már létezik Európa más országaiban is, és míg a Tisza Párt két havi nyugdíjat elvenne, addig a kormány azon gondolkozik, hogy plusz két havit adjon.
A Bokros-csomaggal felérő megszorításokkal több ezer milliárd forint költségvetési mozgástér keletkezne, ám
nem világos, hogy az ellenzéki párt a családoktól elvett ezermilliárdokat mire költené úgy, hogy az uniós pénzek felszabadításával is számolnak.
Sejthető ugyanakkor, hogy a Tisza-kormány a megszorításokból Ukrajnát támogatná, hasonlóan a Magyar Pétert nyíltan támogató, háborúpárti lengyel kormányhoz, amely választási győzelme óta – Brüsszel hallgatólagos támogatásával – gyakorlatilag politikai alapon üldözőbe vette a korábbi, jobboldali kormányhoz köthető közéleti szereplőket.
