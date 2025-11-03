Ft
11. 03.
hétfő
11. 03.
hétfő
Magyar Péter szerint a nyugdíjprémium és a rezsicsökkentés „a csend megvásárlása" (VIDEÓ)

Magyar Péter szerint a nyugdíjprémium és a rezsicsökkentés „a csend megvásárlása” (VIDEÓ)

2025. november 03. 05:37

A Tisza Párt mögött felsorakozó balliberális holdudvar szörnyűségesnek tart minden kormányzati intézkedést, ami pénzt hoz a családoknak. Magyar Péter október 23-án arról beszélt, a kormány a támogatásokkal a rendszerváltás előtti aljas eszközökhöz nyúlt.

2025. november 03. 05:37
Nagy Kristóf

Napról napra Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Tisza Párt leendő kormányprogramját a korábbi, balliberális kormányok holdudvarához tartozó szakértők és az MSZP-SZDSZ-korszak politikusai írják. Noha Magyar Péter tagadja a korábban rendre kiszivárgó terveket, vagyis azt, hogy kormányra kerülésük esetén a nyugdíjak megadóztatására, a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetésére, adóemelésre és az adókedvezmények megvonására készülnek, a pártjához köthető rendezvényeken mégis rendre ezeket a tervek kerülnek a középpontba.

Magyar Péter rehabilitálta az MSZP-SZDSZ holdudvarát

Magyar Péter azt többször is elmondta, hogy a Tisza Pártnak nem adnak szakmai tanácsokat a sajtóban már önmagukat is egyre nyíltabban a Tiszához soroló szakértők. 

A pártelnök ugyanakkor eddig még egyszer sem határolódott el nyíltan a baloldal közgazdászaitól és politológusaitól, de láthatóan az sem zavarja, hogy a Tisza Párt arcai – képviselőjelöltek híján – mára a bukott MSZP-SZDSZ koalíció egykori politikusai lettek.

Ahogy a Mandiner korábban bemutatta, a Tisza Mozgalom körül egyre több nemzetközi elitből érkező, globalista kötődésű technokrata is megjelenik – köztük volt bankárok, menedzserek és Soroshoz köthető szereplők. Többségük még mindig a 2008-as válság által elsöpört, tisztán liberális gazdaságpolitikát támogatja, noha napjainkban a fejlett országok már az államilag jóval szabályozottabb piaci működés mellett érvelnek.

Ráadásul a Tisza Párt vezető tisztségviselője, Tarr Zoltán alelnök korábban többször is világossá tette: sok dologról a választásokig nem szabad beszélni, ha nyernek, akkor utána viszont mindent lehet. Ez a beismerő vallomás pedig két dolgot is nyilvánvalóvá tesz:

  • a Tisza-kormány olyan intézkedéseket hajtana végre, ami rossz a magyar embereknek,
  • Magyar Péter ígéretei hiteltelenné váltak.

Tarr Zoltán a beismerő vallomását tartalmazó felvétel kiszivárgása után a HVG-nek ráadásul egy interjúban azt is elismerte, 

nem csak a párt programjáról nem beszélnek a kampány alatt, de a szakértőik kilétét sem szívesen hozzák nyilvánosságra.

Az ellenzék vezetője sem mindig figyel oda mondandójára,

Magyar Péter október 23-ai, hosszú és összeszedetlen beszédében maga is színt vallott arról, mit gondol a családtámogatásokról, vagy a rezsicsökkentésről.

Az általa elmondottak alapján ő maga sem tervezi az emberek jövedelmi helyzetét javító intézkedések megtartását, főleg nem ezek kibővítését.

A Tisza Párt elnöke szavazatvásárlásnak nevezte a családok támogatását

A Tisza Párt elnöke október 23-ai beszédében többször is párhuzamba állította Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP kormány politikáját a rendszerváltás előtti állampárttal. Arra emlékeztetett, a rendszerváltás előtt hatalmon lévők fizettek az emberek lojalitásáért. 

A Tisza Párt elnöke arra a következtetésre jutott, hogy a családokat támogató és az emberek jövedelmi helyzetét javító intézkedések célja valójában az emberek szavazatának a megvásárlása.

Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott, 

most Orbán Viktor az, aki mindenért elvárja a hálát, nyugdíjprémiumért, rezsicsökkentésért, vagy támogatásokért (...) A hatalom ismét fél és újra aljas eszközökhöz nyúl, hogy pénzért megvásárolja a csendet.

A Tisza Párt elnöke szerint tehát a nyugdíjprémium, a rezsicsökkentés, valamint az egyéb támogatások, például a családi adókedvezmény vagy az édesanyák szja-mentessége valójában a kormány aljas eszközei, s nem a családok elkölthető jövedelmét és az életszínvonalát növelő intézkedések.

Ez a hozzáállás már teljes mértékben egybecseng a Tisza Párt körül összegyűlt balliberális szakértők és egykori politikusok véleményével. Emellett szintén illeszkedik a rezsicsökkentést vagy a családtámogatási rendszert támadó brüsszeli elvárásokhoz is.

Büszkén sorolják a baloldali szakértők, mennyit húznának ki a zsebünkből

Hiába tervezte a választásokig titokban tartani Magyar Péter azokat a kormányra kerülésük esetén tervezett intézkedéseket, amelyek az emberek életszínvonalának jelentős visszaesését okoznák. Az elmúlt hetekben a 2010 előtti, többszörösen megbukott baloldali politikát támogató szakértők – akik hivatalosan nem a Tisza tanácsadói, bár nyilatkozataikból ennek ellenkezője derül ki – a sajtóban és a Tisza szigetek rendezvényein büszkén és nyíltan beszélnek arról, milyen megszorításokat tartanának elfogadhatónak.

Megszorítási tervektől zúg a Tisza, de nem világos, hogy miért

A Tisza Párt elnökének kivételével eddig az ellenzéki tömörülés körül felbukkanó szakértők gyakorlatilag csak megszorításokról beszéltek, ami azért is érthetetlen, mert 

a magyar gazdaság megközelítőleg sincs válságban, így nem indokolt a büszkén hangoztatott megszorítópolitika. 

A 2010 előtti, baloldali kormányzás időszakával ellentétben most fel sem merül az államcsőd lehetősége, ráadásul az ország finanszírozása is stabil, több lábon áll, amelyet a nemzetközi szervezetek és a hitelminősítők is elismernek. Még Brüsszel is elismerte az ország kedvező kilátásait az államadósság és a hiány csökkentése terén, éppen ezért kötelezettségszegési eljárás sincs folyamatban. Az utóbbi hónapokban ráadásul a forint is látványosan erősödött, köszönhetően a jegybank új vezetésének.

A Tisza közgazdászai szerint: Fizess, magyar!

Nem mi találjuk ki, ők mondják büszkén, a saját szájukkal.

A Tisza Párthoz nyíltan lojális, látszólag mérvadó véleménnyel bíró szakértők szerint egyebek mellett

  • meg kellene adóztatni a nyugdíjakat,
  • meg kellene szüntetni a 13. havi nyugdíjat és a Nők40 programot,
  • szükség lenne ukrán és szíriai bevándorlókra,
  • újra be kellene vezetni a többkulcsos adórendszert, jóval magasabb adókulcsok mellett,
  • el kell törölni az „igazságtalan” családi adókedvezményeket és a nők szja-mentességét,
  • miközben érdemi áfacsökkentésre nincs mozgástér,
  • de jelentősen emelni kellene a társasági adót,
  • ráadásul a több száz milliárdos árbevételt elérő multik különadóját sürgősen el kellene törölni,
  • meg kellene szüntetni a rezsicsökkentést,
  • alternatíva hiányában is rögvest be kellene szüntetni az olcsó orosz energiahordozók vásárlását,
  • „szörnyűséges” a fix 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitel és vállalkozói kölcsön,
  • miközben a bérek jelentős emelését is vissza kellene fogni.

A Bokros-csomaggal felérő megszorításokkal több ezer milliárd forint költségvetési mozgástér keletkezne, ám 

nem világos, hogy az ellenzéki párt a családoktól elvett ezermilliárdokat mire költené úgy, hogy az uniós pénzek felszabadításával is számolnak. 

Sejthető ugyanakkor, hogy a Tisza-kormány a megszorításokból Ukrajnát támogatná, hasonlóan a Magyar Pétert nyíltan támogató, háborúpárti lengyel kormányhoz, amely választási győzelme óta – Brüsszel hallgatólagos támogatásával – gyakorlatilag politikai alapon üldözőbe vette a korábbi, jobboldali kormányhoz köthető közéleti szereplőket.

balbako_
2025. november 03. 05:53
A drága "szakértő" hölgyek és urak egész tevékenysége abban merült ki, hogy mindig mindent elvettek a családoktól, nyugdíjasoktól, vállalkozásoktól és ezzel kivívták az EU és az IMF mélységes elismerését. Most az EU nyomására a Szaros ugyanezt tudná, merné, tenné cserébe a Néppárt, és Ukrajna támogatásért.
Chekke-Faint
2025. november 03. 05:45
Pöti nem, a te ugatásod letörése.. Amúgy meg Ukrajna támogatása is...DDD
