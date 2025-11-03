Magyar Péter szerint a nyugdíjprémium és a rezsicsökkentés „a csend megvásárlása” (VIDEÓ)

Napról napra Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Tisza Párt leendő kormányprogramját a korábbi, balliberális kormányok holdudvarához tartozó szakértők és az MSZP-SZDSZ-korszak politikusai írják. Noha Magyar Péter tagadja a korábban rendre kiszivárgó terveket, vagyis azt, hogy kormányra kerülésük esetén a nyugdíjak megadóztatására, a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetésére, adóemelésre és az adókedvezmények megvonására készülnek, a pártjához köthető rendezvényeken mégis rendre ezeket a tervek kerülnek a középpontba.

Közel két évtized után újabb Bokros-csomagról ábrándozik Magyar Péter pártja? Fotó: Facebook/Mandiner

Magyar Péter rehabilitálta az MSZP-SZDSZ holdudvarát

Magyar Péter azt többször is elmondta, hogy a Tisza Pártnak nem adnak szakmai tanácsokat a sajtóban már önmagukat is egyre nyíltabban a Tiszához soroló szakértők.