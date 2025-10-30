Milliárdos menedzserek és megszorításpárti bankárok lepték el Magyar Péter pártját

Erőteljes politikai nyilatkozatot nem tett korábban, de megszólalásai és életútja alapján egyértelműen egy, a nyugati világgal nem kritikus személyről beszélhetünk.

Kapitány István topmenedzser is szépen lassan csúszik a Tiszába

Érdekes, hogy idén februárban például Kóka János, egykori SZDSZ-es gazdasági és közlekedési miniszter a közös képüket kommentálta az alábbi egyértelmű felhívással: „Érdemes volna összefogniuk Bajnai Gordonnal, Gauder Milánnal, és más globális csúcsvezető honfitársunkkal, hogy sokaknak átadhassák azt a tudást, amellyel ilyen magasságok meghódíthatók. Jó lenne több ilyen tehetséges magyart látni globális döntéshozói pozicióban.” Idén májusban a Partizánban is szóba került, hogy nem zárkózna el politikai szerepvállalástól. Ugyanitt, erre rácsatlakoztatva felvetett egy másik érdekes témát is: Kapitány elmondta, hogy ő a Shell és a magyar kormány között is lobbizott azért, hogy LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt tudjanak eladni az országnak energiadiverzifikáció címén, „segítségképpen”. A lobbizás a jelek szerint sikeres volt: szeptemberben a kormány egy évtizedre elegendő LNG-re kötött szerződést, 2026-tól kezdődően. Ugyanakkor az üzletet nem politikai színrelépés követte, hanem egy találkozó Magyar Péterrel.

Soros György egyik erős embere is beállt Magyar Péter mögé?

Egy másik globalista nagyhal a Tisza környékén Orbán Anita. A Forbes listáján a befolyásos üzleti szereplőként szereplő egykori Vodafone vezérigazgató-helyettes meglehetősen érdekes pályát járt be. Orbán Anita a 2010-es parlamenti választás előtt, amikor már egyértelmű volt a szocialista kormány bukása, megpróbált a Fideszhez közeledni. Bejelentkezett a párt újbudai jelöltjének, de később egészségügyi okokra hivatkozva visszalépett. Ekkoriban több cikk is megjelent ugyanakkor arról, hogy férje is érintett lehetett egy MSZP-s korrupciós botrányban. Az eset onnan indult ki, hogy a CEMI tanácsadó cég, ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt, 2007-ben alig tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak.