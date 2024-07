Továbbra sincs kibúvó a multiknak

Nyitókép: GettyImages

A háborúellenes akcióterv részeként védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden olyan multinacionális vállalatnak, amely a háborús időkben extraprofitra tett szert – jelentette be a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertetése szerint a hozzájárulást a bankszektornak, a multiknak és az energiacégeknek kell megfizetnie, a befizetett összeg a védelmi alapba kerül.

A kormány úgy számol, hogy a védelmi hozzájárulásból az idén 400 milliárd forint folyik majd be.

Minden ezzel kapcsolatos szabályozás a héten megjelenik, a szabályok augusztus 1-jétől lesznek érvényesek.

Gulyás Gergely közölte azt is, hogy 2024-ben érdemben nem változik a bankadó mértéke, azt minden olyan banknak meg kell fizetnie teljes egészében, amely nem növelte teljes állampapír-állományát. Ezt a miniszter azzal indokolta, hogy sok bank kihasznált egy kiskaput, amely az állampapír-vásárlásra vonatkozott.

A miniszter elmondta azt is, hogy megemelik a bankok által fizetett tranzakciós illeték mértékét és a bankok devizaműveleteire valutaátváltási illetéket vetnek ki.

Annak érdekében, hogy ezt ne lehessen áthárítani a családokra, 2024-ben a számlavezetési és a kártyahasználati díjra stopot vezetnek be a lakossági kártyákra és számlákra vonatkozóan.

A tranzakciós illeték változásairól Gulyás kifejtette: az illeték mértéke 0,3 százalékról 0,45 százalékra emelkedik, és fizetési műveletenként 20 ezer forintra emelkedik az eddig 10 ezer forintos plafon. Készpénzfelvétel esetén a pénzügyi tranzakciós illeték 0,6 százalékról 0,95 százalékra emelkedik, és megmarad az a szabály, hogy 150 ezer forintig mindenki költségmentesen vehet fel pénzt. A konverziós ügyletek esetén bevezetendő kiegészítő illeték mértéke 20 ezer forintos limit mellett 0,45 százalék lesz.

Gulyás jelezte azt is, hogy a nemzetgazdasági, illetve más tárcák is folytattak egyeztetéseket az érintettekkel az intézkedésekről, nem érte őket meglepetésként a döntés. A miniszter ezzel együtt azt is közöle, hogy a kormány nem vezeti ki a rezsistopot.