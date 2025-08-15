Ft
szőke andrás polgári kör Gyopáros Alpár

A magyar független film egyik legismertebb alakja alapított Digitális Polgári Kört

2025. augusztus 15. 21:58

Gyopáros Alpár is üdvözölte a népszerű alkotót.

2025. augusztus 15. 21:58
null

A magyar független film egyik legismertebb alakja, Szőke András, csatlakozott a Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő által vezetett Vidéki Digitális Polgári Körhöz – írja az Index.

Gyopáros Alpár a Facebookon így üdvözölte a népszerű alkotót: „a magyar vidék filmes ikonja is a csapatunkban! Üdv köztünk, András! Hajrá, Vidéki Digitális Polgári Kör!”

Nyitókép: Mandiner-grafika

Összesen 1 komment

Búvár Kund
2025. augusztus 15. 22:07
Hajrá Szőke! 😀🇭🇺🇭🇺❤️
