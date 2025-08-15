A magyar független film egyik legismertebb alakja alapított Digitális Polgári Kört

Folyamatosan nő a Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma – ennyin áll a számláló
Szentkirályi Alexandra is elindította saját DPK-ját.
Gyopáros Alpár is üdvözölte a népszerű alkotót.
A magyar független film egyik legismertebb alakja, Szőke András, csatlakozott a Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő által vezetett Vidéki Digitális Polgári Körhöz – írja az Index.
Gyopáros Alpár a Facebookon így üdvözölte a népszerű alkotót: „a magyar vidék filmes ikonja is a csapatunkban! Üdv köztünk, András! Hajrá, Vidéki Digitális Polgári Kör!”
Nyitókép: Mandiner-grafika
Ezt is ajánljuk a témában
Szentkirályi Alexandra is elindította saját DPK-ját.