A magyar független film egyik legismertebb alakja alapított Digitális Polgári Kört

A magyar független film egyik legismertebb alakja, Szőke András, csatlakozott a Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő által vezetett Vidéki Digitális Polgári Körhöz – írja az Index.

Gyopáros Alpár a Facebookon így üdvözölte a népszerű alkotót: „a magyar vidék filmes ikonja is a csapatunkban! Üdv köztünk, András! Hajrá, Vidéki Digitális Polgári Kör!”

Nyitókép: Mandiner-grafika