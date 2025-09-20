„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor

„Orbán Viktor jelenti a biztonságot, az okos ember 2026-ban ezt választja” – Lázár János
A főszónokok közül az építési és közlekedési miniszter, Lázár János is színpadra lépett.
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
Dübörög a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, rengeteg ember hallgatta végig a színpadi műsort, amely Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd Kocsis Máté és Lázár János után felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is.
Ezt is ajánljuk a témában
A főszónokok közül az építési és közlekedési miniszter, Lázár János is színpadra lépett.
A legnagyobb ováció az est fő szónokát kísérte: vastaps fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt – a kormányfő az Edda A kör című dalára lépett elő.
„Már megint egész jól nézünk ki, sőt, egyre jobban. Olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjjük az összes konferenciatermet. Sokan jöttek volna, de már nem fértek be. Őket külön is üdvözöljük.
Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án”
– kezdte Orbán Viktor, aki külön is köszöntötte a kiemelt vendégeket.
„Budapestet soha sem adjuk fel, nem törődünk bele, hogy a liberálisok kábítószer-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából. A mostani korszakváltás attól is függ, hogyan kormányozzuk országunkat. Fiatalon azt gondoltam, hogy a XX. századot elveszítettük, de a következőt meg fogjuk nyerni. Úgy gondoltam, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Ez szép, jó és dicséretes. De mit jelent a győzelem? Nem akarunk emberéleteket áldozni. A győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, akkor azt, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot. Mi azt akarjuk, hogy nagyok legyünk és gazdagok.
Naggyá tesszük Magyarországot!”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
„Itt áll előttünk egy kontinensnyi csődtömeg, Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk. A nagy kérdés, hogy mi lesz velünk, magyarokkal? Ez éppen most dől el! Ehhez elsősorban bátorság kell.
Elutasítjuk a brüsszeli utat. Ha arra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül. Ez rosszabb, mint a tíz csapás.
Ehelyett mi nyíltan vállaljuk, hogy migránsmentes Magyarországot akarunk. Szijjártónak sűrű hónapjai lesznek” – jegyezte meg a kormányfő, aki a beszédében Lázár Jánost nevezte hazánk legbátrabb politikusának.
Az Európai Unió az oldalára dőlt. Csődtömeget csináltak az EU-ből, utcai erőszak, pénzügyi válság, kilövő rezsiárak, megfeneklő háztartások, mint egy rossz GPS, mindig újraterveznek, de sosem érnek célba”
– fogalmazott Orbán.
„A következő hónapokban meg kell kétszereznünk a digitális körök tagjait, el kell mondani mindenkinek, hogy Magyarország egy új korszak előtt áll. Várjuk ezekbe a digitális végvárakba, akik nem akarnak Brüsszel alázatos szolgái lenni és szívből szeretnék szolgálni a hazánkat. Útravalóul: továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében.
Nagyok vagyok, sokan vagyunk és győzni fogunk! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”
– zárta beszédét a kormányfő.
Mint ismert, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális honfoglalást, több tízezren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz. Ezt követően a DKP-k első nagygyűlését Budapesten, szeptember 20-án tartották – a Mandiner élő közvetítését az alábbi videóban követhetik!
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton