Papp László Budapest Sportaréna polgári kör Orbán Viktor

„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor

2025. szeptember 20. 18:32

Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.

2025. szeptember 20. 18:32
null
Szabó Péter

Dübörög a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, rengeteg ember hallgatta végig a színpadi műsort, amely Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd Kocsis Máté és Lázár János után felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is.

Ezt is ajánljuk a témában

A legnagyobb ováció az est fő szónokát kísérte: vastaps fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt – a kormányfő az Edda A kör című dalára lépett elő.

„Már megint egész jól nézünk ki, sőt, egyre jobban. Olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjjük az összes konferenciatermet. Sokan jöttek volna, de már nem fértek be. Őket külön is üdvözöljük.

Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án”

– kezdte Orbán Viktor, aki külön is köszöntötte a kiemelt vendégeket.

„Budapestet soha sem adjuk fel, nem törődünk bele, hogy a liberálisok kábítószer-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából. A mostani korszakváltás attól is függ, hogyan kormányozzuk országunkat. Fiatalon azt gondoltam, hogy a XX. századot elveszítettük, de a következőt meg fogjuk nyerni. Úgy gondoltam, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Ez szép, jó és dicséretes. De mit jelent a győzelem? Nem akarunk emberéleteket áldozni. A győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, akkor azt, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot. Mi azt akarjuk, hogy nagyok legyünk és gazdagok.

Naggyá tesszük Magyarországot!”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

„Itt áll előttünk egy kontinensnyi csődtömeg, Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk. A nagy kérdés, hogy mi lesz velünk, magyarokkal? Ez éppen most dől el! Ehhez elsősorban bátorság kell.

Elutasítjuk a brüsszeli utat. Ha arra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül. Ez rosszabb, mint a tíz csapás.

Ehelyett mi nyíltan vállaljuk, hogy migránsmentes Magyarországot akarunk. Szijjártónak sűrű hónapjai lesznek” – jegyezte meg a kormányfő, aki a beszédében Lázár Jánost nevezte hazánk legbátrabb politikusának.

Az Európai Unió az oldalára dőlt. Csődtömeget csináltak az EU-ből, utcai erőszak, pénzügyi válság, kilövő rezsiárak, megfeneklő háztartások, mint egy rossz GPS, mindig újraterveznek, de sosem érnek célba”

– fogalmazott Orbán.

„A következő hónapokban meg kell kétszereznünk a digitális körök tagjait, el kell mondani mindenkinek, hogy Magyarország egy új korszak előtt áll. Várjuk ezekbe a digitális végvárakba, akik nem akarnak Brüsszel alázatos szolgái lenni és szívből szeretnék szolgálni a hazánkat. Útravalóul: továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében.

Nagyok vagyok, sokan vagyunk és győzni fogunk! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”

– zárta beszédét a kormányfő.

Mint ismert, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális honfoglalást, több tízezren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz. Ezt követően a DKP-k első nagygyűlését Budapesten, szeptember 20-án tartották – a Mandiner élő közvetítését az alábbi videóban követhetik!

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

patikus-3
2025. szeptember 20. 19:58
Önmagát ünnepelteti a Fidesz? Ó, a sok kis bohó. Nem fáradunk bele? Mert én mar unom, mint a sózott banánt… Arra kérlek, ó, ember. Lásd be, hogy tévedsz! Mert minden nap vár az élet, hétszer egy héten. Hat napot várni értelmetlen. Nézz fel az égre, minden reggel! Ünnepnap, hééé-é, szép lesz, csak már teljen a hét. Ünnepnap, egy nap alatt nem sokra mész. Ünnepnap, hooó, téves felfogás az egész. Ünnepnap, legyen minden napod, míg élsz! Skorpió
jetilovag
2025. szeptember 20. 19:50
polgári körök azé vannak, hogy legyenek....ha esetleg valamelyik libcsi nem tudná!....javaslom a libcsiknek ők is körözzenek....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...de a libcsik köcsögök.....
Ízisz
2025. szeptember 20. 19:48
Z. "Már sokadjára borult ki a Tisza Párt elnöke, amiért a dollármédia fontosabbnak tart valamit az ő utcai performanszainál. Ezúttal a digitális polgári körök találkozója miatt szorult háttérbe Magyar Péter. Az ideges pártelnöktől meg is kapta a beszólást a Telex. Miután kitettek egy posztot, hogy percről percre közvetítik a DPK találkozót, Magyar Péter azonnal nekiesett a billentyűzetnek, és gunyorosan ezt írta: Fontos! legyen meg a 20 cikk mindenképp! Sokkal fontosabb a közpénzégetést közvetíteni, mint a vidéki kórházaknál a civilek adományozását! Nyilván ezért támogatták sok ezren a független sajtót." A nárcisztikus pszichopata egomániás marhája!!! 💯👎❗😎
backsplash
2025. szeptember 20. 19:31
Ideje visszavennünk az utcát.
