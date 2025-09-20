Ft
Polgári Körök digitális Orbán Viktor találkozó

Már érkeznek a résztvevők a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára

2025. szeptember 20. 12:39

Az online tér után most élőben is találkozhatnak a DPK-tagok.

2025. szeptember 20. 12:39
null

Javában zajlanak az előkészületek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, amelyet szombaton rendeznek meg a Papp László Sportarénában. A szervezők rengeteg embert várnak az összejövetelre. 

Az eseményen délután felszólal majd Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is. 

A Mandiner YouTube-csatornánkon élő műsorfolyammal készülünk lesz, közvetítjük és elemezzük a programot.

Itt megnézheti, hogy mi történik most, a találkozót megelőző órákban:

DPK első országos találkozója

DPK első országos találkozója

 

Összesen 10 komment

semmi-nem-lesz-elfelejtve
•••
2025. szeptember 20. 14:25 Szerkesztve
A Fidesz 1 milliárd forintért tart gyűlölet hétvégét. Eközben a Tisza szigetek 87 kórházba visznek adományokat összesen 20 millió forint értékben. 4200 csomag kéztörlő 6600 tekercs nagyméretű wc papír 10 ezer darab betegalátét 440l fertőtlenítő szappan 1000l kézfertőtlenítő 2000db papírlepedő 1800db alkoholmentes fertőtlenítő kendő Játékok gyerekeknek Egyébként ma is 800 pulttal vannak kint a szigetesek. Jövőre lehet választani, ki, melyik társaságot szeretné az ország élére.. Egyik oldal gyűlöletet kelt, uszít és konkrétan a halálba kergetni azt, akinem ért velük egyet, míg a másik oldalon a béke, az együttélés, a boldog jövőkép és az elfogadás van előtérben. Ordít a különbség.
Válasz erre
2
0
Perczel Éva
2025. szeptember 20. 14:18
Jó hír! Ti-Sza agyhalotti stand volt egész héten a Hűvösvölgyi villamos-és busz végállomástól kb. 100 m-re a Lidl-hez vezető zebránál. Ma reggel olyan 10 óra magasságában sietve, kapkodva standot bontottak, és a legforgalmasabb időben elcuccoltak onnan. Vajon mit tudtak meg, amiért már nem érte meg összesározni magukat Agyar eszméivel?
Válasz erre
0
0
semmi-nem-lesz-elfelejtve
2025. szeptember 20. 14:04
Szabó Zsolt alezredest a Fidess gyűlöletkampánya a halálba kergetett és egy ilyen tragédia után, alig 1 nappal képes a DPK, azaz a Demens Pedofil Körök egy csarnokban szektaszerűen ünnepelni és még jobban uszítani. Ki lesz a következő, akit a halálba kergettek? Ez már nem mocskos fidesz. Gyilkos fidesz!
Válasz erre
0
2
karcos-2
2025. szeptember 20. 13:03
Szabadságot Első Találkozónak !
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!