Már érkeznek a résztvevők a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára

Puzsér szerint Orbán Viktor „retteg, a fegyverei hatástalanok, a történetei hiteltelenek, a trükkjei átlátszóak”
A publicista hozzátette, szerinte a miniszterelnök „egy nagyon gagyi bűvésztrükköt ad elő az elvesztett narratíva visszaszerzésére".
Az online tér után most élőben is találkozhatnak a DPK-tagok.
Javában zajlanak az előkészületek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, amelyet szombaton rendeznek meg a Papp László Sportarénában. A szervezők rengeteg embert várnak az összejövetelre.
Az eseményen délután felszólal majd Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is.
A Mandiner YouTube-csatornánkon élő műsorfolyammal készülünk lesz, közvetítjük és elemezzük a programot.
Itt megnézheti, hogy mi történik most, a találkozót megelőző órákban: