Már érkeznek a résztvevők a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára

Javában zajlanak az előkészületek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, amelyet szombaton rendeznek meg a Papp László Sportarénában. A szervezők rengeteg embert várnak az összejövetelre.

Az eseményen délután felszólal majd Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is.

A Mandiner YouTube-csatornánkon élő műsorfolyammal készülünk lesz, közvetítjük és elemezzük a programot.

Itt megnézheti, hogy mi történik most, a találkozót megelőző órákban: