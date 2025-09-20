„Orbán Viktor jelenti a biztonságot, az okos ember 2026-ban ezt választja” – Lázár János

Hatalmas ováció kíséretében következett egy újabb főszónok: az építési és közlekedési miniszter, Lázár János lépett a színpadra – aki a Lázárinfókon bárhol, bármikor, bárkivel...

„A Fidesz mindig ott volt, amikor az utcán küzdeni kellett, így van ez most is, mert a miénk az utca és miénk itt a tér. Ne engedjük el, ezért járom a Lázárinfókkal az országot, ahol kiállok az emberek elé és beleállok a vitákba, mert nekünk vannak a legigazibb válaszaink. Értem a hibákkal szembeni kritikákat, és értem a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot is. Érzi az ország, valami nagy változás jön. Nem csak itt, az egész világban. A mai korszak a fordulat korszaka. Egyesek a helyes, mások a téves irányba fordulnak.