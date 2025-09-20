Ft
09. 20.
szombat
Polgári Körök Papp László Budapest Sport­aréna Lázár János

„Orbán Viktor jelenti a biztonságot, az okos ember 2026-ban ezt választja" – Lázár János

2025. szeptember 20. 17:45

A főszónokok közül az építési és közlekedési miniszter, Lázár János is színpadra lépett.

2025. szeptember 20. 17:45
null
Szabó Péter

Dübörög a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, rengeteg ember hallgatta végig a színpadi műsort, amely Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd Kocsis Máté után felszólalt Lázár János és Orbán Viktor miniszterelnök is.

Hatalmas ováció kíséretében következett egy újabb főszónok: az építési és közlekedési miniszter, Lázár János lépett a színpadra – aki a Lázárinfókon bárhol, bármikor, bárkivel...

„A Fidesz mindig ott volt, amikor az utcán küzdeni kellett, így van ez most is, mert a miénk az utca és miénk itt a tér. Ne engedjük el, ezért járom a Lázárinfókkal az országot, ahol kiállok az emberek elé és beleállok a vitákba, mert nekünk vannak a legigazibb válaszaink. Értem a hibákkal szembeni kritikákat, és értem a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot is. Érzi az ország, valami nagy változás jön. Nem csak itt, az egész világban. A mai korszak a fordulat korszaka. Egyesek a helyes, mások a téves irányba fordulnak.

Nagy a tét és óriási a felelősség, az unokáink is nyögik majd a döntésünket vagy hálával fogják emlegetni. Vissza a normalitáshoz, a keresztény hagyományokhoz, amely Istenen, hazán és családon alapul”

– kezdte Lázár János miniszter.

„Nagy kérdés, becsicskulunk-e a liberális woke-ideologiához vagy kiállunk önmagunkért. Nagy eredmény, hogy van még választásunk. Nem tértünk be a zsákutcába, újra van választásunk, korábban volt, hogy mások döntöttek helyettünk és rólunk, de sosem nyugszunk bele a ránk szabott sorsba” – hangsúlyozta Lázár János.

Tegyük újra naggyá Magyarországot, gazdasági, tudományos és politikai értelemben, tegyük a legerősebb országgá a Kárpátoktól délre.

Meg kell védenünk az önrendelkezésünket. Minden idegen érdeket magunk mögé kell szorítani. Orbán Viktor 1990-ben hazaküldte a ruszkikat, később az illegális migránsokat, 2022-ben a brüsszeli bábellenzéket, míg a másodikat jövőre közösen fogjuk hazaküldeni.

Mondjuk ki, ezt a Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre, kis országból egyenrangú országgá tette hazánkat”

– erősített meg a miniszter.

„Magyar Péter a nevében magyar, de tetteiben egy brüsszeli politikus. Nem a magyar, hanem a brüsszeli érdekeket érvényesíti Magyarországon. Hétköznapi veszélyt jelent, visszahozná a multik és a hitelminősítők uralmát. Ismert a népdal: »Árad a Tisza, zavaros, nem tiszta«”

A Tisza elmosná a rezsicsökkentést, az anyák adómentességét, de van gát és van legény a gáton. Az egyiket Fidesznek, az utóbbit Orbán Viktornak hívják!”

– mutatott rá Lázár.

„Megértem, hogy 15 év után figyelmeztetést adnának a kormánynak, de a Tisza nem megoldás. Nem lehet pusztán érzelemből dönteni. Most más a nóta: »Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!«” – erősítette meg Lázár János, aki azt is kijelentette, hogy Magyar Péter még azokat is elárulta, akik szeretik, Orbán Viktor viszont még azokat is képviseli, akik ellene vannak.

Magyar az adóemelés, a migráció és a kockázat embere, Orbán Viktor a biztonságot jelenti. Az okos ember 2026-ban a biztonságot választja”

– mondta Lázár János.

„Folytatjuk és megcsináljuk a munkát, amit félbe akarnak hagyatni velünk. Teszek egy ígéretet: minden elkezdett és még csak tervezett beruházást meg fogunk valósítani. Minden iskolát és kórházat meg fogunk építeni. Amibe belekezdtünk, azt sosem hagytuk félbe. Elkezdtük és megcsináljuk!” – tett vállalást Lázár János.

Mint ismert, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális honfoglalást, több tízezren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz. Ezt követően a DKP-k első nagygyűlését Budapesten, szeptember 20-án tartották – a Mandiner élő közvetítését az alábbi videóban követhetik!

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

mandoppi25
2025. szeptember 20. 19:35
A DPK-találkozón csupa sikeres, "csókos" ember szólal fel, akiknek nincsenek megélhetési gondjai. Ez így kontraproduktív.
mandoppi25
2025. szeptember 20. 19:35
Szép szép, de a Fidesznek magába kellene néznie, nem pedig mások gyalázására helyeznie a hangsúlyt. Sok jó dolgot tett, sok jó dolgot képvisel, de az emberek nagy része mégis csalódott, mert az ingatlanárok az elmúlt 10 évben kilőttek az elhibázott támogatási rendszerek miatt, emiatt az infláció is az egekben, megy a luxizás, az uram-bátyám módszerek, a fizetések viszont nagyon sokszor méltatlanok. Egy több nyelvvizsgával, doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató rendszeres havi fizetése BRUTTÓ 570.000 Ft. Közben azt hallja, hogy az árlagfizetés 702.000, a buszsofőrök is másfélszer ennyit keresnek. Kutatási projektekre pályázhat, amiből lenne kis kiegészítése, de azokat lehetetlen elnyerni. Másodállást kell vállalnia. Az a mérnök, akit tanít, kétszer ennyit keres. Méltatlan. Közben büszkék vagyunk a mérnökre, kzlitatókra, Nobel-díjasokra, viszont az egyetemi oktatókat és kutatókat megalázzák. Ez csak egy példa, de jól mutatja, miért csalódtak az emberek a Fideszben.
vamonos-4
2025. szeptember 20. 18:52
2018ban is Orban jelentette a biztonsagot, meg 2022ben is Ami biztos, hogy Orbannal Magyarorszag marad Europa, es a V4ek legalja
Medici
2025. szeptember 20. 18:44
"Meg kell védenünk az önrendelkezésünket" Nincs mit megvédeni. Az önrendelkezésünket tkp. 1990-ben részben feladatuk - akkor még kényszerű okokból - a jelentősebb részét pedig végleg a NATO-hoz, méginkább az Európai Unióhoz való csatlakozással.
