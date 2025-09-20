„Orbán Viktor jelenti a biztonságot, az okos ember 2026-ban ezt választja” – Lázár János

„Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!” – Kocsis Máté
A főszónokok közül először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lépett a színpadra.
A főszónokok közül az építési és közlekedési miniszter, Lázár János is színpadra lépett.
Dübörög a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, rengeteg ember hallgatta végig a színpadi műsort, amely Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd Kocsis Máté után felszólalt Lázár János és Orbán Viktor miniszterelnök is.
Hatalmas ováció kíséretében következett egy újabb főszónok: az építési és közlekedési miniszter, Lázár János lépett a színpadra – aki a Lázárinfókon bárhol, bármikor, bárkivel...
„A Fidesz mindig ott volt, amikor az utcán küzdeni kellett, így van ez most is, mert a miénk az utca és miénk itt a tér. Ne engedjük el, ezért járom a Lázárinfókkal az országot, ahol kiállok az emberek elé és beleállok a vitákba, mert nekünk vannak a legigazibb válaszaink. Értem a hibákkal szembeni kritikákat, és értem a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot is. Érzi az ország, valami nagy változás jön. Nem csak itt, az egész világban. A mai korszak a fordulat korszaka. Egyesek a helyes, mások a téves irányba fordulnak.
Nagy a tét és óriási a felelősség, az unokáink is nyögik majd a döntésünket vagy hálával fogják emlegetni. Vissza a normalitáshoz, a keresztény hagyományokhoz, amely Istenen, hazán és családon alapul”
– kezdte Lázár János miniszter.
„Nagy kérdés, becsicskulunk-e a liberális woke-ideologiához vagy kiállunk önmagunkért. Nagy eredmény, hogy van még választásunk. Nem tértünk be a zsákutcába, újra van választásunk, korábban volt, hogy mások döntöttek helyettünk és rólunk, de sosem nyugszunk bele a ránk szabott sorsba” – hangsúlyozta Lázár János.
Tegyük újra naggyá Magyarországot, gazdasági, tudományos és politikai értelemben, tegyük a legerősebb országgá a Kárpátoktól délre.
Meg kell védenünk az önrendelkezésünket. Minden idegen érdeket magunk mögé kell szorítani. Orbán Viktor 1990-ben hazaküldte a ruszkikat, később az illegális migránsokat, 2022-ben a brüsszeli bábellenzéket, míg a másodikat jövőre közösen fogjuk hazaküldeni.
Mondjuk ki, ezt a Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre, kis országból egyenrangú országgá tette hazánkat”
– erősített meg a miniszter.
„Magyar Péter a nevében magyar, de tetteiben egy brüsszeli politikus. Nem a magyar, hanem a brüsszeli érdekeket érvényesíti Magyarországon. Hétköznapi veszélyt jelent, visszahozná a multik és a hitelminősítők uralmát. Ismert a népdal: »Árad a Tisza, zavaros, nem tiszta«”
A Tisza elmosná a rezsicsökkentést, az anyák adómentességét, de van gát és van legény a gáton. Az egyiket Fidesznek, az utóbbit Orbán Viktornak hívják!”
– mutatott rá Lázár.
„Megértem, hogy 15 év után figyelmeztetést adnának a kormánynak, de a Tisza nem megoldás. Nem lehet pusztán érzelemből dönteni. Most más a nóta: »Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!«” – erősítette meg Lázár János, aki azt is kijelentette, hogy Magyar Péter még azokat is elárulta, akik szeretik, Orbán Viktor viszont még azokat is képviseli, akik ellene vannak.
Magyar az adóemelés, a migráció és a kockázat embere, Orbán Viktor a biztonságot jelenti. Az okos ember 2026-ban a biztonságot választja”
– mondta Lázár János.
„Folytatjuk és megcsináljuk a munkát, amit félbe akarnak hagyatni velünk. Teszek egy ígéretet: minden elkezdett és még csak tervezett beruházást meg fogunk valósítani. Minden iskolát és kórházat meg fogunk építeni. Amibe belekezdtünk, azt sosem hagytuk félbe. Elkezdtük és megcsináljuk!” – tett vállalást Lázár János.
