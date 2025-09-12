Egyenlőségjelet rajzoltak ellenzéki aktivisták Lázár János és a merényletben meghalt Charlie Kirk neve közé – Orbán Viktor is reagált

Pénteken aszfaltrajzversenyt tartottak a batidai kastély előtt Lázár János „luxusellenes fellépései” miatt. Az egyik résztvevő azonban elvetette a sulykot, ugyanis egyenlőség jelet tett a szerdán meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János neve mellé, utalva arra, hogy hasonló sors várhat a magyar politikusra is. Az eset felháborította a minisztert, aki a közösségi oldalán válaszolt.

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, “műve”. Aszfaltrajz-verseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után.

– írta Lázár János, majd hozzátette: „Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!”

Szél István önkormányzati képviselő, a Fidesz hódmezővásárhelyi elnöke szintén reagált. A politikus szerint „Márki-Zay vezérletével a tiszás aktivisták Lázár János kivégzésére buzdítottak”. Szél bejegyzésében hangsúlyozta, hogy „Márki-Zay Péter polgármester, Berényi Károly alpolgármester, valamint Fodor Györgyi és Kecskés Fanni önkormányzati képviselők mosolyogtak azon, sőt jelenlétükkel is támogatták azokat a nyilvánvalóan kivégzésre buzdító üzeneteket, melyeket az aszfaltra rajzoltak pénteken”.