09. 12.
péntek
Egyenlőségjelet rajzoltak ellenzéki aktivisták Lázár János és a merényletben meghalt Charlie Kirk neve közé – Orbán Viktor is reagált

2025. szeptember 12. 21:16

A botrányos incidensre a közösségi oldalán reagált a miniszterelnök.

2025. szeptember 12. 21:16
null

Pénteken aszfaltrajzversenyt tartottak a batidai kastély előtt Lázár János „luxusellenes fellépései” miatt. Az egyik résztvevő azonban elvetette a sulykot, ugyanis egyenlőség jelet tett a szerdán meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János neve mellé, utalva arra, hogy hasonló sors várhat a magyar politikusra is. Az eset felháborította a minisztert, aki a közösségi oldalán válaszolt.

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, “műve”. Aszfaltrajz-verseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. 

– írta Lázár János, majd hozzátette: „Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!”

Szél István önkormányzati képviselő, a Fidesz hódmezővásárhelyi elnöke szintén reagált. A politikus szerint „Márki-Zay vezérletével a tiszás aktivisták Lázár János kivégzésére buzdítottak”. Szél bejegyzésében hangsúlyozta, hogy „Márki-Zay Péter polgármester, Berényi Károly alpolgármester, valamint Fodor Györgyi és Kecskés Fanni önkormányzati képviselők mosolyogtak azon, sőt jelenlétükkel is támogatták azokat a nyilvánvalóan kivégzésre buzdító üzeneteket, melyeket az aszfaltra rajzoltak pénteken”.

Orbán Viktor is reagált

Az eseményekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a közösségi oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára csupán egyetlen, de annál inkább sokatmondó mondatot írt:

Hát így árad...

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

***

bszakonyi
2025. szeptember 12. 23:40
Ennyi? Eszerint ha nekem nem tetszik a makizaj nyugodtan kinyirhatom?
sersem
2025. szeptember 12. 23:37
Kréta firka az aszfalton, mint politikai tevékenység..... Infantilis debil banda. Újra járják a kiscsoportot felnőtt fejjel. Az ősemberek komolyabbak voltak ezeknél.
cserresznye
2025. szeptember 12. 23:17
Szégyellje magát Márki-zajos Páter, hogy ehhez ott a helyszínen asszisztált. Másrészt meg ilyen bugyuta rajzversenyt kiagyalni és azon részt venni felnőtt embereknek, jelez egy bizonyos szint alattiságot.
Vata Aripeit
2025. szeptember 12. 23:14
Ez qrva kontraproduktív , és ez mellett aljas is. Nem tudom miért gondolják egyesek, hogy ez itt Mo-n működni fog. Nem fog. OK, én kismanó vagyok, de ott a betyársereg, a mihazánkosok, a "futballhuligánok", és ha arról lesz szó..mi kismanók is. A magyar ember nem ilyen alja, mint ezek. Mint mindig a történelemben, a külföldről idehozott mocsok gerjeszti ezeket, de mivel gyenge az ideológia mögött lévő hatalom, esélyük sincs.
