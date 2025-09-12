Itt a NATO válasza a drónincidensre – Rutte Von der Leyennek hízelgett

A szövetség Eastern Sentry néven integrált védelmi kezdeményezést indít a keleti szárnyon. A rendszer összehangolja a légi rendészetet és a földi légvédelmet, a drónfenyegetésekre is választ ad, és több európai ország erőit vonja be – írta meg az Infostart.

A NATO új, a Baltikumtól egészen Dél-Európáig kiterjedő védelmi rendszert hoz létre a keleti szárny megerősítésére.

Mark Rutte főtitkár Brüsszelben bejelentette, hogy a Keleti Őrszem művelet tovább növeli a térség biztonságát. A program az északi térségtől a Fekete- és a Földközi-tenger irányáig egységes, integrált pajzsot épít ki, amely összekapcsolja a légi rendészet és a földi légvédelem képességeit.

Rutte az európai szövetséges haderők főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közös sajtótájékoztatón ismertette a részleteket. Közölte, hogy a művelet a következő napokban indul, és számos szövetséges – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország – erői vesznek benne részt. Hozzátette, hogy a hagyományos katonai eszközök mellett olyan elemek is bekerülnek a rendszerbe, amelyek kifejezetten a drónhasználatból fakadó kihívások kezelésére szolgálnak.