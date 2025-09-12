Itt a NATO válasza a drónincidensre – Rutte Von der Leyennek hízelgett

Nagyon nagy a baj: a NATO letolt gatyával áll az orosz drónok előtt
Ráadásul mindezt a brüsszeli Politico írta meg.
A NATO a Keleti Őrszem művelettel egységesített légvédelmi pajzsot állít fel a Baltikumtól Dél-Európáig.
A szövetség Eastern Sentry néven integrált védelmi kezdeményezést indít a keleti szárnyon. A rendszer összehangolja a légi rendészetet és a földi légvédelmet, a drónfenyegetésekre is választ ad, és több európai ország erőit vonja be – írta meg az Infostart.
A NATO új, a Baltikumtól egészen Dél-Európáig kiterjedő védelmi rendszert hoz létre a keleti szárny megerősítésére.
Mark Rutte főtitkár Brüsszelben bejelentette, hogy a Keleti Őrszem művelet tovább növeli a térség biztonságát. A program az északi térségtől a Fekete- és a Földközi-tenger irányáig egységes, integrált pajzsot épít ki, amely összekapcsolja a légi rendészet és a földi légvédelem képességeit.
Rutte az európai szövetséges haderők főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közös sajtótájékoztatón ismertette a részleteket. Közölte, hogy a művelet a következő napokban indul, és számos szövetséges – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország – erői vesznek benne részt. Hozzátette, hogy a hagyományos katonai eszközök mellett olyan elemek is bekerülnek a rendszerbe, amelyek kifejezetten a drónhasználatból fakadó kihívások kezelésére szolgálnak.
A főtitkár szerint bár a légtérsértések leginkább a keleti szakaszon jellemzőek, valójában mind a harminckét tagállam kitettsége nőtt, mivel az orosz rakéták hiperszonikus sebességgel percek alatt elérhetik Európa bármely pontját. Ezért kulcskérdés a Keleti Őrszem rugalmas védelme a légtérsértésekkel és más fenyegetésekkel szemben. A lengyel légteret megsértő orosz drónokra utalva úgy fogalmazott, hogy a történtek, függetlenül attól, szándékosak voltak-e, „felelőtlenek és elfogadhatatlanok”, ugyanakkor az integrált légvédelmi rendszerek sikerrel óvták a NATO területét.
Rutte szerint Donald Trump amerikai elnök megfelelően reagált az eseményekre, az Egyesült Államok elkötelezettsége a NATO iránt szilárd. Így fogalmazott:
A lengyel elnök beszélt Donald Trumppal, én magam is beszéltem vele, és ez nagyon jó kapcsolatépítő megbeszélés volt, különösen a múlt heti washingtoni találkozójuk után”
Üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének javaslatát is a közös uniós finanszírozású „drónfalról”. Kiemelte, hogy az EU és a NATO szorosan működik együtt: a NATO a védelmi tervezést és a követelményeket adja, az EU pedig az ipari háttérrel és a finanszírozással járulhat hozzá. Minden uniós kezdeményezés, például a dróntechnológia fejlesztése, erősíti a közös védelmet.
Alexus Grynkewich tábornok szerint „ez a művelet rugalmasságot és erőt ad, lehetővé téve, hogy pontosan ott és akkor összpontosítsuk erőinket, ahol és amikor szükség van rá”. Hozzátette, hogy Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket. A NATO emellett gyorsított ütemben vezet be költséghatékony drónellenes technológiákat, hogy a művelet hosszú távon is fenntartható legyen. Úgy fogalmazott, hogy
A keleti szárny az első védelmi vonalunk, de valójában az egész szövetséget védi. A művelet már most elkezdődik, de idő kell a teljes összehangoláshoz”.
