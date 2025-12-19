Ursula von der Leyen súlyos vereséget szenvedett Brüsszelben, a New York Times szerint megbukott a nagy terv

Merz és von der Leyen tátott szájjal nézhették, ahogy a tagállamok megálljt parancsolnak nekik
Hosszú éjszaka után a valóság utolérte Brüsszelt, maradt a kényszermegoldás.
Már a nemzetközi liberális sajtó szerint is komoly politikai vereség érte az Európai Bizottság vezetését. A kudarc közvetlenül von der Leyen nevéhez kötődik, miután az unió végül elállt az orosz vagyon felhasználására épülő finanszírozási tervtől.
Már a The New York Times is arról ír, hogy az Európai Unió nem tudta keresztülvinni azt az elképzelést, amely az Európában befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával biztosított volna hitelt Ukrajnának. Az Ursula von der Leyen által is támogatott terv az utolsó pillanatban bukott el, látványos megosztottságot hagyva maga után az uniós vezetők között.
A lap beszámolója szerint az uniós állam- és kormányfők péntek hajnalban végül egy alternatív megoldásban állapodtak meg: Ukrajna két éven keresztül 90 milliárd eurós uniós hitelt kap, amelyet azonban már nem az orosz vagyon, hanem az uniós költségvetés fedez.
A New York Times szerint az eredeti elképzelés kezdettől fogva kockázatos volt, mivel Oroszország jogi eljárásokat indított az általa jogellenesnek tartott vagyonelkobzás miatt. Belgium – ahol a befagyasztott orosz vagyon jelentős része található – végig ellenállt, attól tartva, hogy orosz megtorlás érheti az országot.
A belgák által kért garanciák azonban több más tagállam számára elfogadhatatlannak bizonyultak, így a terv végül meghiúsult.
Ezt is ajánljuk a témában
Hosszú éjszaka után a valóság utolérte Brüsszelt, maradt a kényszermegoldás.
A lap ezt politikai botlásként értékeli Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részéről, akik nyíltan támogatták az elképzelést. Az elfogadott megoldás értelmében Ukrajna az uniós költségvetés által fedezett hitelhez jut hozzá, amely a lap szerint drágább lehet, és nehezebben bővíthető, mint az eredeti konstrukció.
Az uniós vezetők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Ukrajnának csak abban az esetben kell visszafizetnie az összeget, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet.
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a döntés után úgy fogalmazott:
Ez kezelni fogja Ukrajna sürgős pénzügyi szükségleteit.
A New York Times értékelése szerint a hetekig tartó vita és a terv összeomlása azt a képet erősíti, hogy az Európai Unió továbbra is nehezen képes gyors és egységes döntésekre még válsághelyzetben is.
Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP