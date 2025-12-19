Ft
Ursula von der Leyen súlyos vereséget szenvedett Brüsszelben, a New York Times szerint megbukott a nagy terv

2025. december 19. 12:58

Már a nemzetközi liberális sajtó szerint is komoly politikai vereség érte az Európai Bizottság vezetését. A kudarc közvetlenül von der Leyen nevéhez kötődik, miután az unió végül elállt az orosz vagyon felhasználására épülő finanszírozási tervtől.

2025. december 19. 12:58
null

Már a The New York Times is arról ír, hogy az Európai Unió nem tudta keresztülvinni azt az elképzelést, amely az Európában befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával biztosított volna hitelt Ukrajnának. Az Ursula von der Leyen által is támogatott terv az utolsó pillanatban bukott el, látványos megosztottságot hagyva maga után az uniós vezetők között.

A New York Times beszámolója szerint von der Leyen súlyos politikai vereséget szenvedett az orosz vagyon ügyében Brüsszelben.
A New York Times beszámolója szerint von der Leyen súlyos politikai vereséget szenvedett az orosz vagyon ügyében Brüsszelben.
Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

A lap beszámolója szerint az uniós állam- és kormányfők péntek hajnalban végül egy alternatív megoldásban állapodtak meg: Ukrajna két éven keresztül 90 milliárd eurós uniós hitelt kap, amelyet azonban már nem az orosz vagyon, hanem az uniós költségvetés fedez.

Von der Leyen terve az utolsó pillanatban bukott el

A New York Times szerint az eredeti elképzelés kezdettől fogva kockázatos volt, mivel Oroszország jogi eljárásokat indított az általa jogellenesnek tartott vagyonelkobzás miatt. Belgium – ahol a befagyasztott orosz vagyon jelentős része található – végig ellenállt, attól tartva, hogy orosz megtorlás érheti az országot.

A belgák által kért garanciák azonban több más tagállam számára elfogadhatatlannak bizonyultak, így a terv végül meghiúsult. 

A lap ezt politikai botlásként értékeli Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részéről, akik nyíltan támogatták az elképzelést. Az elfogadott megoldás értelmében Ukrajna az uniós költségvetés által fedezett hitelhez jut hozzá, amely a lap szerint drágább lehet, és nehezebben bővíthető, mint az eredeti konstrukció

Az uniós vezetők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Ukrajnának csak abban az esetben kell visszafizetnie az összeget, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet.

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a döntés után úgy fogalmazott:

Ez kezelni fogja Ukrajna sürgős pénzügyi szükségleteit.

A New York Times értékelése szerint a hetekig tartó vita és a terv összeomlása azt a képet erősíti, hogy az Európai Unió továbbra is nehezen képes gyors és egységes döntésekre még válsághelyzetben is.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ati Papa
2025. december 19. 14:22
Van egy régi mese már nem emlékszem pontosan a történetére. A lényege az, hogy a malackák ? egyszer leforrázták a hozzájok betörni készülő farkast. Következő próbálkozáskor a farkasok egymás hátára állva próbáltak bejutni. Amikor az egyik " várvédő " elkiabálta magát, hogy " Forró vizet a kopaszra! " A legalul lévő korábban leforrázott farkas ijedtében kiugrott a többi farkas alól és elszaladt, a többiek lezuhantak. A Belga kiugrás pont így történt és Ursuláék jól pofára estek az Orosz vagyon elkobzása ötlettel.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 19. 14:07
Sajnos nem bukott meg csak el lett napolva. Nem adok két hetet előjönnek azzal az ötlettel, hogy az unió költségvetéséből is nagy részt oda kell fizetni....DDD
Válasz erre
0
0
Fireworks
•••
2025. december 19. 13:46 Szerkesztve
" ... alternatív megoldásban állapodtak meg: Ukrajna két éven keresztül 90 milliárd eurós uniós hitelt kap, amelyet azonban már nem az orosz vagyon, hanem az uniós költségvetés fedez." Nem, nem az uniós költségvetés, hanem az azt jóváhagyó tagállamok "költségvetése". Remélem, odahaza mindegyik tagállam egy HATALMAS GYŐZELEMként fogja előadni magát...... ... és hogy a banya és a hórihorgas veszített? ... még nem elég nagyot, még nem kapták el a grabancukat.
Válasz erre
7
0
but-head
2025. december 19. 13:38
Ez az NYT cikk kicsit úgy hangzik, mint kilövési engedély - de legalábbis selyemzsinór - Gyuri bá'-éktól a ZeU DeepState-vezérelt vezetőire. Nem bánnám ...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!