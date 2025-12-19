Ursula von der Leyen súlyos vereséget szenvedett Brüsszelben, a New York Times szerint megbukott a nagy terv

Már a The New York Times is arról ír, hogy az Európai Unió nem tudta keresztülvinni azt az elképzelést, amely az Európában befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával biztosított volna hitelt Ukrajnának. Az Ursula von der Leyen által is támogatott terv az utolsó pillanatban bukott el, látványos megosztottságot hagyva maga után az uniós vezetők között.

A New York Times beszámolója szerint von der Leyen súlyos politikai vereséget szenvedett az orosz vagyon ügyében Brüsszelben.

Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

A lap beszámolója szerint az uniós állam- és kormányfők péntek hajnalban végül egy alternatív megoldásban állapodtak meg: Ukrajna két éven keresztül 90 milliárd eurós uniós hitelt kap, amelyet azonban már nem az orosz vagyon, hanem az uniós költségvetés fedez.