Nagyon nagy a baj: a NATO letolt gatyával áll az orosz drónok előtt

Olcsó, fából és habból készült orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe ezen a héten, és több millió dolláros fegyverrendszerekkel tudták csak lelőni őket: ez rávilágít a NATO megfelelő felkészültségének hiányára az ilyen fenyegetésekre – írja a Politico.

Legalább 19 orosz drón repült be szerdán Lengyelországba, a NATO fellépése azonban sokkal kevésbé volt hatékony, mint Ukrajna szokásos reakciója ilyen esetekben. A katonai szövetség körülbelül három drónt lőtt le, míg Kijev általában 80-90 százalékos elfogási arányt állít – annak ellenére, hogy sokkal nagyobb támadásokkal néz szembe.

A Politico szerint ellentmondás van Oroszország olcsó felszerelése és a NATO drága katonai válasza között:

Mit fogunk csinálni, minden alkalommal F-16-osokat és F-35-ösöket küldünk? Ez nem fenntartható. Jobban fel kell szerelkeznünk drónellenes rendszerekkel.

Az orosz drónok jelentette fenyegetés nagyon is valós volt. Öt drón tartott közvetlen repülési útvonalon egy NATO-bázis felé, mielőtt holland F-35-ös vadászgépek elfogták őket. A műveletben állítólag részt vett egy NATO-s utántöltő repülőgép, egy olasz felderítő repülőgép és egy német Patriot légvédelmi rendszer is.