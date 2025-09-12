Ft
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország NATO Oroszország drón

Nagyon nagy a baj: a NATO letolt gatyával áll az orosz drónok előtt

2025. szeptember 12. 17:52

Ráadásul mindezt a brüsszeli Politico írta meg.

2025. szeptember 12. 17:52
null

Olcsó, fából és habból készült orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe ezen a héten, és több millió dolláros fegyverrendszerekkel tudták csak lelőni őket: ez rávilágít a NATO megfelelő felkészültségének hiányára az ilyen fenyegetésekre – írja a Politico.

Legalább 19 orosz drón repült be szerdán Lengyelországba, a NATO fellépése azonban sokkal kevésbé volt hatékony, mint Ukrajna szokásos reakciója ilyen esetekben. A katonai szövetség körülbelül három drónt lőtt le, míg Kijev általában 80-90 százalékos elfogási arányt állít – annak ellenére, hogy sokkal nagyobb támadásokkal néz szembe.

A Politico szerint ellentmondás van Oroszország olcsó felszerelése és a NATO drága katonai válasza között: 

Mit fogunk csinálni, minden alkalommal F-16-osokat és F-35-ösöket küldünk? Ez nem fenntartható. Jobban fel kell szerelkeznünk drónellenes rendszerekkel.

Az orosz drónok jelentette fenyegetés nagyon is valós volt. Öt drón tartott közvetlen repülési útvonalon egy NATO-bázis felé, mielőtt holland F-35-ös vadászgépek elfogták őket. A műveletben állítólag részt vett egy NATO-s utántöltő repülőgép, egy olasz felderítő repülőgép és egy német Patriot légvédelmi rendszer is.

Ez több milliárd dollárnyi felszerelést jelent az olcsó orosz Gerbera drónok ellensúlyozására.

A problémát csütörtökön fel is vetették Mark Rutte NATO-főtitkár és az EU-nagykövetek brüsszeli találkozóján.

Sok résztvevő aggódott amiatt, hogy a szerdai válasz rávilágított a Nyugat felkészületlenségére. A NATO-hadseregek nem lesznek képesek rendszeresen F-35-ösöket használni az ilyen betolakodók elfogására.

A tanulság a Politico szerint: egy fegyverrendszer nem lesz képes elhárítani minden fenyegetést. „Többszintű védelemre lesz szükségünk, mind elektronikus, mind kinetikus ellenintézkedésekkel.” A másik az, hogy milyen gyorsan fejlődik a technológia: 

Ukrajna és Oroszország is folyamatosan fejleszti támadó és védekező drónjait egy technológiai versenyfutásban.

Ukrajna elektronikus ellenintézkedéseket alkalmaz, valamint havonta több ezer elfogó drónt gyárt. Ukrajna akár több száz drónnal is szembesülhet éjszakánként, és a védők a túlnyomó többséget megsemmisítik.

Az európai hadseregek számára ez azt jelenti, hogy meg kell változtatni a  drága fegyverek kis tételű beszerzéseinek gyakorlatát – mondta a Politicónak a múlt hónapban Franciaország korábbi védelmi vezérkari főnöke, Thierry Burkhard tábornok.

 

Nyitókép: X / OSINTtechnical

 

