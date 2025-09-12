Ft
Lengyelország Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

Az orosz drónincidens után Kijevbe ment Tusk minisztere

2025. szeptember 12. 19:08

Radosław Sikorski látogatásának nagyon örült az ukrán kolléga.

2025. szeptember 12. 19:08
Lengyelország külügyminisztere pénteken Kijevbe érkezett, hogy tárgyalásokat folytasson néhány nappal azután, hogy egy Lengyelország elleni dróntámadás fokozta az orosz invázióval kapcsolatos aggodalmakat – írja az Euractiv.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megosztott egy képet, amelyen lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival találkozik egy kijevi vasútállomáson.

Oroszország Ukrajna elleni terrorjának eszkalációja és Lengyelország elleni provokációi közepette szilárdan szövetségben állunk

– írta Szibiha a közösségi médiában. „Ma érdemi tárgyalásokat fogunk folytatni közös biztonságunkról, Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról, valamint a Moszkvára nehezedő nyomásról.”

A látogatásra akkor kerül sor, amikor Oroszország és kulcsfontosságú szövetségese, Fehéroroszország – amelyek mindketten határosak Lengyelországgal – péntek kora reggel nagyszabású közös katonai gyakorlatokat kezdtek.

Orosz drónokat többször is észleltek a NATO-országok légterében, mióta Oroszország 2022-ben megszállta Ukrajnát, de ez volt az első alkalom, hogy bármelyik szövetséges tagállam lelőtte őket.

Moszkva tagadta, hogy Lengyelországot célozták volna meg, szerintük nincs bizonyíték arra, hogy a drónok oroszok lettek volna.

Azon az éjszakán, amikor 19 orosz drón átlépte Lengyelországot, 400 drón és 40 rakéta repült át Ukrajna felett. Ezek nem hibák voltak”

– mondta Sikorski egy közösségi médiás bejegyzésben.

Yvette Cooper brit külügyminiszter is megérkezett pénteken Ukrajnába, és a tervek szerint találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2025. szeptember 12. 19:21
Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról ezek a kullancsok baszd meg... meg hanyszor mondjak meg nektek hogy NEM??
Válasz erre
1
0
kiss.istvan770
•••
2025. szeptember 12. 19:21 Szerkesztve
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival ünnepelte meg a tömegmészárlásra "Tettrekészek Koalíciója", Tuskó és a Ripacs által tervezett hamiszászlós provokáció sikeres végrehajtását.😡 A lengyelek a mai napig sem mutattak be bizonyítékot arról, hogy milyen drónok érkeztek lengyel területre. Az ügy kísértetiesen hasonlít a két lengyel gazdát megölő ukrán rakéta esetére. A felsoroltak mindannyian világháborút akarnak provokálni, az a szerencse, hogy Trump nem dől be az aljas trükknek. Az USA titkosszolgálatai valószínűleg pontos információkkal rendelkeznek a provokációról.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!