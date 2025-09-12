Az orosz drónincidens után Kijevbe ment Tusk minisztere

Lengyelország külügyminisztere pénteken Kijevbe érkezett, hogy tárgyalásokat folytasson néhány nappal azután, hogy egy Lengyelország elleni dróntámadás fokozta az orosz invázióval kapcsolatos aggodalmakat – írja az Euractiv.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megosztott egy képet, amelyen lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival találkozik egy kijevi vasútállomáson.

Oroszország Ukrajna elleni terrorjának eszkalációja és Lengyelország elleni provokációi közepette szilárdan szövetségben állunk

– írta Szibiha a közösségi médiában. „Ma érdemi tárgyalásokat fogunk folytatni közös biztonságunkról, Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról, valamint a Moszkvára nehezedő nyomásról.”

A látogatásra akkor kerül sor, amikor Oroszország és kulcsfontosságú szövetségese, Fehéroroszország – amelyek mindketten határosak Lengyelországgal – péntek kora reggel nagyszabású közös katonai gyakorlatokat kezdtek.