Az orosz drónincidens után Kijevbe ment Tusk minisztere

Nagyon nagy a baj: a NATO letolt gatyával áll az orosz drónok előtt
Ráadásul mindezt a brüsszeli Politico írta meg.
Radosław Sikorski látogatásának nagyon örült az ukrán kolléga.
Lengyelország külügyminisztere pénteken Kijevbe érkezett, hogy tárgyalásokat folytasson néhány nappal azután, hogy egy Lengyelország elleni dróntámadás fokozta az orosz invázióval kapcsolatos aggodalmakat – írja az Euractiv.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megosztott egy képet, amelyen lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival találkozik egy kijevi vasútállomáson.
Oroszország Ukrajna elleni terrorjának eszkalációja és Lengyelország elleni provokációi közepette szilárdan szövetségben állunk
– írta Szibiha a közösségi médiában. „Ma érdemi tárgyalásokat fogunk folytatni közös biztonságunkról, Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról, valamint a Moszkvára nehezedő nyomásról.”
A látogatásra akkor kerül sor, amikor Oroszország és kulcsfontosságú szövetségese, Fehéroroszország – amelyek mindketten határosak Lengyelországgal – péntek kora reggel nagyszabású közös katonai gyakorlatokat kezdtek.
Orosz drónokat többször is észleltek a NATO-országok légterében, mióta Oroszország 2022-ben megszállta Ukrajnát, de ez volt az első alkalom, hogy bármelyik szövetséges tagállam lelőtte őket.
Moszkva tagadta, hogy Lengyelországot célozták volna meg, szerintük nincs bizonyíték arra, hogy a drónok oroszok lettek volna.
Azon az éjszakán, amikor 19 orosz drón átlépte Lengyelországot, 400 drón és 40 rakéta repült át Ukrajna felett. Ezek nem hibák voltak”
– mondta Sikorski egy közösségi médiás bejegyzésben.
Yvette Cooper brit külügyminiszter is megérkezett pénteken Ukrajnába, és a tervek szerint találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Fotó: Nicolas TUCAT / AFP