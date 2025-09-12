Nem úsztuk meg: újabb busz gyulladt ki Budapesten

Egy nappal később a XI. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésében az 59-es pótlóbusz motortere kapott lángra, a tűz pedig átterjedt a jármű hátsó részére is. Sérülés ott sem történt, mindenki biztonságban elhagyta a buszt. A jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro volt, futásteljesítménye megközelítette az 1,5 millió kilométert. Ugyanazon a napon egy másik, utasok nélküli, több mint 1,3 millió kilométert futott, 24 éves Mercedes Citaro hátulja füstölt. A vezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal megkezdte az oltást, így nem alakult ki tűz.

A sorozatos meghibásodások miatt több vizsgálat indult

A Fővárosi Kormányhivatal legutóbb a budapesti BKV-buszok 76 százalékánál talált valamilyen problémát. Karácsony Gergely felszólítására a BKV is lefolytatta a saját ellenőrzését. A 855 járművet érintő flottaátvizsgálás során nem azonosítottak olyan hibát, amely az utasok biztonságát veszélyeztette volna. A mai tűzeset a Jászai Mari térnél történt, a 9-es járat motorterében csaptak fel a lángok, amelyeket a sofőr poroltóval eloltott, sérülés nem történt. Az elmúlt hetek budapesti busztüzei nyomán hatósági és vállalati vizsgálatok zajlanak, a BKV szerint pedig a mostani zárlat pontos oka csak a későbbi vizsgálatok után állapítható meg.

