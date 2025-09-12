Ft
BKV lángok busz Fővárosi Kormányhivatal Jászai Mari tér zárlat utas

Nem úsztuk meg: újabb busz gyulladt ki Budapesten

2025. szeptember 12. 20:09

A lángok a 9-es busz motorterében csaptak fel, a Jászai Mari térnél.

2025. szeptember 12. 20:09
null

Sajtóhírek szerint Péntek délután a Jászai Mari tér közelében tűz ütött ki egy 9-es járatú BKV-busz motorterében. Az utasok sérülés nélkül leszálltak, a járművezető pedig poroltóval elfojtotta a lángokat. A BKV tájékoztatása szerint a tűz 13 óra 36 perckor keletkezett a Jászai Mari térnél.

A BKV ezt írta:

a motortól nagyjából 1 méter távolságban elektromos zárlat keletkezett az úgynevezett motortéri vészleállító berendezésben. A jármű vezetője az utasokat biztonságban leszállította a buszról, senki nem sérült meg, majd a zárlat okozta lángokat – még a tűzoltók kiérkezése előtt – poroltóval eloltotta.  A járművet kollégáink a telephelyére vontatták, a kieső busz helyére pedig másikat állítottak forgalomba. A zárlat pontos okát a későbbi vizsgálatok után lehet majd megállapítani.”

Augusztusban több hasonló eset történt Budapesten. Augusztus 13-án a belvárosban kigyulladt egy 2015-ben beszerzett, körülbelül 500 ezer kilométert futott, török gyártmányú Karsan Atak. Négyen utaztak rajta, ők és a sofőr is időben leszálltak, senki nem sérült meg.

Egy nappal később a XI. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésében az 59-es pótlóbusz motortere kapott lángra, a tűz pedig átterjedt a jármű hátsó részére is. Sérülés ott sem történt, mindenki biztonságban elhagyta a buszt. A jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro volt, futásteljesítménye megközelítette az 1,5 millió kilométert. Ugyanazon a napon egy másik, utasok nélküli, több mint 1,3 millió kilométert futott, 24 éves Mercedes Citaro hátulja füstölt. A vezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal megkezdte az oltást, így nem alakult ki tűz.

A sorozatos meghibásodások miatt több vizsgálat indult

A Fővárosi Kormányhivatal legutóbb a budapesti BKV-buszok 76 százalékánál talált valamilyen problémát. Karácsony Gergely felszólítására a BKV is lefolytatta a saját ellenőrzését. A 855 járművet érintő flottaátvizsgálás során nem azonosítottak olyan hibát, amely az utasok biztonságát veszélyeztette volna. A mai tűzeset a Jászai Mari térnél történt, a 9-es járat motorterében csaptak fel a lángok, amelyeket a sofőr poroltóval eloltott, sérülés nem történt. Az elmúlt hetek budapesti busztüzei nyomán hatósági és vállalati vizsgálatok zajlanak, a BKV szerint pedig a mostani zárlat pontos oka csak a későbbi vizsgálatok után állapítható meg.

A jelentről készült videót ITT tekintheti meg.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

***

komloisracok
2025. szeptember 12. 21:35
Egyétek meg a szarotokat akik Kamu Gerire szavaztak. Kávé két cukor
Válasz erre
0
0
pollip
2025. szeptember 12. 21:31
Karácsony jó sok imát elmodhat, hogy eddig nem sérült meg senki!!!!!!!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 12. 21:24
Bpestiek erre szavaztatok. Ezt akartátok?
Válasz erre
1
0
cutcopy
2025. szeptember 12. 21:09
Jó majd vackorvigyor megírja a blogjában hogy a fidesz nem adott pénzt és ez lett..
Válasz erre
3
0
