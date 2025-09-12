Kegyetlenül kiosztotta Stephen Kinget egy kanadai professzor a gyűlölködő bejegyzése miatt

A híres kanadai evolúciós pszichológus Gad Saad, a Magyarországon is megjelent Parazita elme című könyv szerzője, nem hagyta szó nélkül a King vesszőfutást. A jobboldali kommentátor közösségi oldalán éles kritikát fogalmazott meg az író korábbi bejegyzése kapcsán, ugyanis King azt írta a közösségi oldalán, hogy a merényletben elhunyt Charlie Kirk

a homoszexuálisok halálra kövezését szorgalmazta

A nagy felháborodást kiváltó bejegyzést az író nem sokkal a publikálása után törölte az oldaláról és bocsánatot kért – írta meg a Newsweek. Reakciója elején Saad méltatta King bocsánatkérését, majd azt javasolta neki, tartson önvizsgálatot, és gondolja végig, mi késztette arra, hogy egy merényletben meggyilkolt fiatalemberről ilyen hangnemben írjon.

Az, hogy engedtél a sötét késztetéseidnek, arról tanúskodik, hogy egy ideológia foglyává váltál, ami parazitaként szállt meg téged

– írta Saad, majd hozzátette: „A republikánusok iránti gyűlöleted erősebb volt, mint az együttérzésed egy feleség és két kisgyermek iránt, akik elvesztették a támaszukat. Charlie szeretetreméltó ember volt, nem érdemelte meg a rosszindulatodat. Soha ne engedd, hogy az emberségedet felülírja a törzsiességed.”