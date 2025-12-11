Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Charlie Kirk Tyler Robinson Fox News

Fejezzétek be! – Charlie Kirk özvegye elvesztette türelmét

2025. december 11. 18:52

Erika Kirk megszólalt miután vádaskodások és konspirációk célpontja lett.

2025. december 11. 18:52
null

Charlie Kirk özvegye, visszavágott azoknak az összeesküvés-elmélet hívőknek, akik alaptalan vádakat fogalmaztak meg férje meggyilkolásával kapcsolatban és őt valamint Charlie barátait és bűnrészességgel vádolják. Mint ismertes Charlie Kirköt három hónappal ezelőtt egy Tyler Robinson nevű szélsőbalos nézeteket valló férfi gyilkolta meg, mikor éppen előadást tartott egy utah-i kampuszon. 

Erika Kirk a Fox News műsorában kijelentette, hogy azért nem reagál mindenre, mert nincs ideje „foglalkozni a zajjal”.

„A hallgatásom nem jelenti azt, hogy belenyugodtam a helyzetbe. A hallgatásom nem jelenti azt, hogy a Turning Point USA és az összes kiválasztott munkatárs, akik szerették a férjemet, és akiket a férjem is szeretett, valamilyen módon benne vannak a dologban. Mi építkezéssel vagyunk elfoglalva” 

– mondta Kirk.  

„Több halálos fenyegetés érkezett, mint amennyit valaha láttam. Engem emberrablással fenyegetnek. Amit csak el lehet képzelni, azzal támadnak. A szegény csapatom kimerült. Látták, ahogy meggyilkolják a férjemet. Fogalmam sincs, hogyan reagáltam volna, ha ott lettem volna aznap. És hála az Úrnak, hogy nem kellett látnom, mi történt. De a csapatom tagjai teljesen meg vannak rázva. Akkor miért kell minden egyes napon újraélni ezt a szenvedést, miért kell őket elemezni, túlelemzni?” – tette hozzá.

„Nem fogok a sarokban ülni, sírni és magzatpozícióban feküdni” - mondta Kirk. 

„Ez a kötelességem a férjem iránt, és ez egy abszolút megtiszteltetés. Soha nem fogok visszavonulni. Ezért az üzenetem nekik az, hogy hagyják abba. Hagyják abba.”

Nyitókép: Youtube screenshot

tasijani22000
2025. december 11. 19:19
Akit esetleg a tények is érdekelnek, az itt találja őket: youtube.com/watch?v=FknZJKS5C5w youtube.com/watch?v=bf9I7EuTjro youtube.com/watch?v=wyVSrCH_1cY youtube.com/watch?v=MbaQadkqkzI youtube.com/watch?v=X8UKjN5cjvw youtube.com/watch?v=pBk53UFLbVw youtube.com/watch?v=LY01SAL1sf4 youtube.com/watch?v=fLbH9yvn6z0
tasijani22000
2025. december 11. 19:17 Szerkesztve
Ja és Kirk özvegye minimális ÉRDEKLŐDÉST sem mutatott eddig a több tucat TÉNY IRÁNT, AMIK AZT BIZONYÍTJÁK, HOGY A SZÖVETSÉGI ÜGYNÖKSÉG NYAKIG BENNE VAN Charlie Kirk meggyilkolásában! Viszont MINDEN EREJÉVEL AZON KÜZD, hogy az igazság ki ne derülhessen valahogy!!!!! youtube.com/watch?v=oNEuXEOTK6U
tasijani22000
2025. december 11. 19:10 Szerkesztve
Mint ismeretes, Charlie Kirköt BIZONYÍTOTTAN NEM Tyler Robinson ölte meg! Mint videófelvételekből EGYÉRTEMŰEN KIDERÜL, Charlie Kirk fejének jobb felső részén hatolt be a lövedék és a bal bólintóizma előtt távozott a testéből! Szintén BIZONYÍTOTTAN Charlie Kirk későbbi boncmesterére és a kórház sebészeire IZRAELBŐL RÁKERESTEK az interneten még a merénylet ELŐTT! BIZONYÍTOTTAN személyautóval szállították Charlie testét a SAJÁT BIZTONSÁGI EMBEREI abba a kórházba, ami NEM A LEGKÖZELEBBI ÉS NEM A LEGJOBBAN FELSZERELT KÓRHÁZ VOLT! Kirk testén BIZONYÍTOTTAN NEM VÉGEZTEK kórbonctani feltárást és NEM KÉSZÍTETTEK boncolási jegyzőkönyvet sem! A területi FBI igazgatót BIZONYÍTOTTAN FELMENTETTÉK POZÍCIÓJÁBÓL néhány nappal a merénylet előtt! A kampuszon BIZONYÍTOTTAN TÖBB TUCAT Izraelben aktivált SIM kártya működött a MERÉNYLET IDEJÉN!
