Fejezzétek be! – Charlie Kirk özvegye elvesztette türelmét
2025. december 11. 18:52
Erika Kirk megszólalt miután vádaskodások és konspirációk célpontja lett.
Charlie Kirk özvegye, visszavágott azoknak az összeesküvés-elmélet hívőknek, akik alaptalan vádakat fogalmaztak meg férje meggyilkolásával kapcsolatban és őt valamint Charlie barátait és bűnrészességgel vádolják. Mint ismertes Charlie Kirköt három hónappal ezelőtt egy Tyler Robinson nevű szélsőbalos nézeteket valló férfi gyilkolta meg, mikor éppen előadást tartott egy utah-i kampuszon.
Erika Kirk a Fox News műsorában kijelentette, hogy azért nem reagál mindenre, mert nincs ideje „foglalkozni a zajjal”.
„A hallgatásom nem jelenti azt, hogy belenyugodtam a helyzetbe. A hallgatásom nem jelenti azt, hogy a Turning Point USA és az összes kiválasztott munkatárs, akik szerették a férjemet, és akiket a férjem is szeretett, valamilyen módon benne vannak a dologban. Mi építkezéssel vagyunk elfoglalva”
Az első sokk, a tömeges gyász és a gyülekezetekbe és templomokba való visszatérés után váratlan fordulat állt be: konspirációkkal támadták be Kirk családját, és dúl a harc az örökségéért.
„Több halálos fenyegetés érkezett, mint amennyit valaha láttam. Engem emberrablással fenyegetnek. Amit csak el lehet képzelni, azzal támadnak. A szegény csapatom kimerült. Látták, ahogy meggyilkolják a férjemet. Fogalmam sincs, hogyan reagáltam volna, ha ott lettem volna aznap. És hála az Úrnak, hogy nem kellett látnom, mi történt. De a csapatom tagjai teljesen meg vannak rázva. Akkor miért kell minden egyes napon újraélni ezt a szenvedést, miért kell őket elemezni, túlelemzni?” – tette hozzá.
„Nem fogok a sarokban ülni, sírni és magzatpozícióban feküdni” - mondta Kirk.
„Ez a kötelességem a férjem iránt, és ez egy abszolút megtiszteltetés. Soha nem fogok visszavonulni. Ezért az üzenetem nekik az, hogy hagyják abba. Hagyják abba.”