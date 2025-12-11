Fejezzétek be! – Charlie Kirk özvegye elvesztette türelmét

Charlie Kirk özvegye, visszavágott azoknak az összeesküvés-elmélet hívőknek, akik alaptalan vádakat fogalmaztak meg férje meggyilkolásával kapcsolatban és őt valamint Charlie barátait és bűnrészességgel vádolják. Mint ismertes Charlie Kirköt három hónappal ezelőtt egy Tyler Robinson nevű szélsőbalos nézeteket valló férfi gyilkolta meg, mikor éppen előadást tartott egy utah-i kampuszon.

Erika Kirk a Fox News műsorában kijelentette, hogy azért nem reagál mindenre, mert nincs ideje „foglalkozni a zajjal”.