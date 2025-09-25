Ft
Charlie Kirk Erika Kirk influenszer

Erika Kirkön gúnyolódnak egyes liberálisok, amiért megbocsájtott a férje gyilkosának

2025. szeptember 25. 18:03

Terjed egy trend a TikTokon, amin liberálisok Charlie Kirk özvegyének a beszédén gúnyolódnak.

2025. szeptember 25. 18:03
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Erika Kirk, Charlie Kirk konzervatív és keresztény aktivista özvegye megrendítő beszédet mondott a férje vasárnapi megemlékezésén. Bár mind jobboldali mind baloldali kommentátorok és politikusok méltatták Erika Kirk beszédét, azonban az internetes kommentelők között így is voltak, akik számos kivetnivalót találtak a meggyilkolt özvegyének a beszédében, és a megjelenésében. Az X-en és a TikTokon liberális kommentelők tömege azzal vádolta a fiatal nőt, hogy „megjátszotta magát”, „túlságosan meg volt csinálva” és „nem is szomorú.”

Erika Kirk a beszéde előtt/Mandel NGAN / AFP
Erika Kirk a beszéde előtt/Mandel NGAN / AFP

Erika Kirk a gúny célkeresztjében

A huszanhatezer követővel rendelkező Katie Appleseed liberális influenszer például azon panaszkodott, hogy a saját üzletét vezető két kisgyermekes Erika Kirk nem is példakép. 

Hogy a fenébe lehet Erika Kirk példakép? Komolyan, milyen tulajdonságai vannak? Rengeteg sminket és ékszert viselhet, manikűrözheti és megcsináltathatja a haját. Oké. Tud kertészkedni? Tyúkokat tartani? Zöldséget termeszteni? Bármilyen fizikai munkát végezni? Lefogadom, hogy még a saját ételét sem főzi meg” 

gúnyolódott a Appleseed.

Az influenszer a megemlékezés alatt pedig a következőt posztolta: „Erika kirk egy szörnyű színész. Lol, valaki tényleg elhiszi ezt a sz*rságot?”

Több poszt pedig azon gúnyolódott, hogy Charlie Kirk özvegye csak „megjátszotta” magát. Egy liberális felhasználó a következőt írta: „erika kirk kamu. a férjed és a gyerekeid apját éppen megölték, hogy tudsz mégis ilyen összszedett lenni, és a sminked is tökéletes. én depressziós lennék és zokognék. valami itt nincs rendben” – írta a nagybetűket nem ismerő X felhasználó. 

De talán a legtöbb embert az a trend háborította fel, amiben magukat liberálisként azonosító TikTok felhasználók gúnyosan tátognak Erika Kirk megbocsájtó beszédére. 

 

A gúnyolódás mellett tömegek voltak, akik megkérdőjelezték Erika Kirk motivációit és azt állították, hogy csak azért bocsájt meg a férje gyilkosának, mert fehér. Egy ilyen X bejegyzést több, mint százezren lájkoltak. 

Nem ez az első alkalom, hogy Charlie Kirk halálát követően az özvegyét támadják, már az első beszéd után is tömegével gyártották a liberális aktivisták a feleséget kielemző, negatív videókat, amiben kifogásolták, amiért az özvegy folytatni kivánja a férje által megkezdett munkát. 

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 25. 19:49
» 74bro 2025. szeptember 25. 19:27 Néha azt hiszem a ballib testvériség átlag iq-ja olyan hetven körül lehet« Az idézett hozzászólások alapján erősen túlértékeled őket. Egyes keleti bölcseletek szerint a világegyetemet a kettősség jellemzi. Ennek megfelelően kétféle minőség létezik. Ezekből a princípiumokból származnak a pozitív vagy negatív megnyilvánulások. Az elv szerint az egyik principális érzelem a félelem, ebből számraznak alárendelt formák, mint az irigység, gőg, harag, kevélység. Kereszténység ezt a hét erény és a hét főbűn vonatkozásaiban határozta meg. El kell olvasni a libsikommenteket aztán lehet kezdeni a kategorizálást. Közben jusson eszünkbe a motiváció, ami mindig valamitől való félelmet jelent, pl. elszigetelődéstől.
Pandaka pygmaea
•••
2025. szeptember 25. 19:42 Szerkesztve
Nem vagyunk egyformák. Én - szerencsére - még nem voltam ilyen helyzetben, de megértem azt, aki hitéből fakadóan és őszintén megbocsájt a szerette gyilkosának, mert azzal valójában saját magát menti meg attól, hogy egész életében a gyűlölet is eméssze a fájdalom túl. Van aki élete végéig gyűlöli az elkövetőt, de ettől biztosan nem kap nagyobb elégtételt vagy megnyugvást. Szerintem.
zrx8
2025. szeptember 25. 19:32
Bocsáss meg a blibsinek, és a hátadba vágja a kést.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 25. 19:29
billysparks5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 25. 19:06 Bla..bla...bla... Még meg is köszönjük, hogy meggyilkolák a szeretteinket? Hívjuk meg egy sörre és közösen dolgozzuk fel a traumát, csak mert fejlett intellektusnak tartom magam?« Részemről azt teszel amit jónak látsz, a saját felelősségedre. »Hát, ha esetleg ilyen helyzetbe kerülsz, akkor csak szálazd szét az elkövetőt, a cselekményt és az áldozatot. Ettől biztasan fejlettebb leszel. « Ha ilyen helyzetbe kerülök az az én dolgom lesz. Mégsem fogom a nyomoromból kinövő érzéseket univerzális igazságként elővezetni. »irigyelni is fog mindenki.« Te azért említetted meg a helyzeted, hogy irigyeljünk?
