Erika Kirkön gúnyolódnak egyes liberálisok, amiért megbocsájtott a férje gyilkosának

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Erika Kirk, Charlie Kirk konzervatív és keresztény aktivista özvegye megrendítő beszédet mondott a férje vasárnapi megemlékezésén. Bár mind jobboldali mind baloldali kommentátorok és politikusok méltatták Erika Kirk beszédét, azonban az internetes kommentelők között így is voltak, akik számos kivetnivalót találtak a meggyilkolt özvegyének a beszédében, és a megjelenésében. Az X-en és a TikTokon liberális kommentelők tömege azzal vádolta a fiatal nőt, hogy „megjátszotta magát”, „túlságosan meg volt csinálva” és „nem is szomorú.”

Erika Kirk a beszéde előtt/Mandel NGAN / AFP

Erika Kirk a gúny célkeresztjében

A huszanhatezer követővel rendelkező Katie Appleseed liberális influenszer például azon panaszkodott, hogy a saját üzletét vezető két kisgyermekes Erika Kirk nem is példakép.