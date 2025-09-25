Erika Kirkön gúnyolódnak egyes liberálisok, amiért megbocsájtott a férje gyilkosának

Történelmi búcsú: Trump és tízezrek gyászolnak
Terjed egy trend a TikTokon, amin liberálisok Charlie Kirk özvegyének a beszédén gúnyolódnak.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Erika Kirk, Charlie Kirk konzervatív és keresztény aktivista özvegye megrendítő beszédet mondott a férje vasárnapi megemlékezésén. Bár mind jobboldali mind baloldali kommentátorok és politikusok méltatták Erika Kirk beszédét, azonban az internetes kommentelők között így is voltak, akik számos kivetnivalót találtak a meggyilkolt özvegyének a beszédében, és a megjelenésében. Az X-en és a TikTokon liberális kommentelők tömege azzal vádolta a fiatal nőt, hogy „megjátszotta magát”, „túlságosan meg volt csinálva” és „nem is szomorú.”
A huszanhatezer követővel rendelkező Katie Appleseed liberális influenszer például azon panaszkodott, hogy a saját üzletét vezető két kisgyermekes Erika Kirk nem is példakép.
Hogy a fenébe lehet Erika Kirk példakép? Komolyan, milyen tulajdonságai vannak? Rengeteg sminket és ékszert viselhet, manikűrözheti és megcsináltathatja a haját. Oké. Tud kertészkedni? Tyúkokat tartani? Zöldséget termeszteni? Bármilyen fizikai munkát végezni? Lefogadom, hogy még a saját ételét sem főzi meg”
– gúnyolódott a Appleseed.
Az influenszer a megemlékezés alatt pedig a következőt posztolta: „Erika kirk egy szörnyű színész. Lol, valaki tényleg elhiszi ezt a sz*rságot?”
Több poszt pedig azon gúnyolódott, hogy Charlie Kirk özvegye csak „megjátszotta” magát. Egy liberális felhasználó a következőt írta: „erika kirk kamu. a férjed és a gyerekeid apját éppen megölték, hogy tudsz mégis ilyen összszedett lenni, és a sminked is tökéletes. én depressziós lennék és zokognék. valami itt nincs rendben” – írta a nagybetűket nem ismerő X felhasználó.
De talán a legtöbb embert az a trend háborította fel, amiben magukat liberálisként azonosító TikTok felhasználók gúnyosan tátognak Erika Kirk megbocsájtó beszédére.
A gúnyolódás mellett tömegek voltak, akik megkérdőjelezték Erika Kirk motivációit és azt állították, hogy csak azért bocsájt meg a férje gyilkosának, mert fehér. Egy ilyen X bejegyzést több, mint százezren lájkoltak.
Nem ez az első alkalom, hogy Charlie Kirk halálát követően az özvegyét támadják, már az első beszéd után is tömegével gyártották a liberális aktivisták a feleséget kielemző, negatív videókat, amiben kifogásolták, amiért az özvegy folytatni kivánja a férje által megkezdett munkát.
Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP
