Hoppá: újabb tiszás influenszer hagyja el a süllyedő hajót, elege lett a párt vezetéséből

„Hosszas belső mérleglés, cívódás és alapos átgondolás után, ami az elmúlt fél évben meghozott Tiszás közép felsővezetés döntéseinek következtében sajnos már nemtudok azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attítűdjeivel kapcsolatban a tapasztalataim végett amiről nem szeretnék nyilvánosan információt megosztani ezt kérlek tartsátok tiszteletben” – olvasható Molnár Márk Károly Facebook-bejegyzésében. A Facebookon több mint 15 ezer követővel rendelkező Tisza Párthoz köthető influenszer a kommentszekcióban tovább magyarázkodott követőinek.

Mondataiból kiderült, hogy semmiképpen sem lett fideszes, de már a Tiszát sem tudja támogatni semmilyen formában. A digitális tartalomkészítő csak egy „valódi rendszerváltást” tudna támogatni, amelyről azt reméli, egyszer el fog jönni.