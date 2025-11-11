Hoppá: újabb tiszás influenszer hagyja el a süllyedő hajót, elege lett a párt vezetéséből

Már a rendőrség is nyomoz a tiszás adatbotrány ügyében
Nemcsak az informatikai rendszer elleni bűncselekmény gyanúját vizsgálják, hanem azt is, hogy történt-e jogosulatlan adatkezelés, illetve más, kapcsolódó bűncselekmény.
„A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba, reméljük nem túl későn” – fogalmazott a digitális tartalomkészítő.
„Hosszas belső mérleglés, cívódás és alapos átgondolás után, ami az elmúlt fél évben meghozott Tiszás közép felsővezetés döntéseinek következtében sajnos már nemtudok azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attítűdjeivel kapcsolatban a tapasztalataim végett amiről nem szeretnék nyilvánosan információt megosztani ezt kérlek tartsátok tiszteletben” – olvasható Molnár Márk Károly Facebook-bejegyzésében. A Facebookon több mint 15 ezer követővel rendelkező Tisza Párthoz köthető influenszer a kommentszekcióban tovább magyarázkodott követőinek.
Mondataiból kiderült, hogy semmiképpen sem lett fideszes, de már a Tiszát sem tudja támogatni semmilyen formában. A digitális tartalomkészítő csak egy „valódi rendszerváltást” tudna támogatni, amelyről azt reméli, egyszer el fog jönni.
Ezt is ajánljuk a témában
Nemcsak az informatikai rendszer elleni bűncselekmény gyanúját vizsgálják, hanem azt is, hogy történt-e jogosulatlan adatkezelés, illetve más, kapcsolódó bűncselekmény.
„A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba reméljük nem túl későn. A közösséget meg nem elhagyom pusztán nem szeretném félrevezetni őket tovább” – fogalmazott a kommentszekcióban Molnár Márk Károly, akinek mondatai arra engednek következtetni, hogy nagyon súlyos problémák lehetnek a párt felsővezetésében.
Nyitókép: Facebook