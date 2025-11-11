Ft
11. 11.
kedd
Molnár Márk Károly Tisza influenszer

Hoppá: újabb tiszás influenszer hagyja el a süllyedő hajót, elege lett a párt vezetéséből

2025. november 11. 19:23

„A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba, reméljük nem túl későn” – fogalmazott a digitális tartalomkészítő.

2025. november 11. 19:23
null

„Hosszas belső mérleglés, cívódás és alapos átgondolás után, ami az elmúlt fél évben meghozott Tiszás közép felsővezetés döntéseinek következtében sajnos már nemtudok azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attítűdjeivel kapcsolatban a tapasztalataim végett amiről nem szeretnék nyilvánosan információt megosztani ezt kérlek tartsátok tiszteletben” – olvasható Molnár Márk Károly Facebook-bejegyzésében. A Facebookon több mint 15 ezer követővel rendelkező Tisza Párthoz köthető influenszer a kommentszekcióban tovább magyarázkodott követőinek.

Mondataiból kiderült, hogy semmiképpen sem lett fideszes, de már a Tiszát sem tudja támogatni semmilyen formában. A digitális tartalomkészítő csak egy „valódi rendszerváltást” tudna támogatni, amelyről azt reméli, egyszer el fog jönni.

„A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba reméljük nem túl későn. A közösséget meg nem elhagyom pusztán nem szeretném félrevezetni őket tovább” – fogalmazott a kommentszekcióban Molnár Márk Károly, akinek mondatai arra engednek következtetni, hogy nagyon súlyos problémák lehetnek a párt felsővezetésében.

Nyitókép: Facebook

 

Bitrex®
2025. november 11. 20:14
Nem fért be a 317 jelölt közé, ezért megsértődött. Most Barabás Ricsinél próbál szerencsét.
3
0
baronet
2025. november 11. 20:08
Ez a félanalfabéta akárki kiket influenszál? A nála is húlyébbeket, gondolom. Még írni sem tud rendesen, bazi okos lehet.
3
0
hlaci83
2025. november 11. 20:02
“ A digitális tartalomkészítő csak egy „valódi rendszerváltást” tudna támogatni, amelyről azt reméli, egyszer el fog jönni.” Kíváncsi lennék melyik nyugati demokrácia lenne az etalon? Igazi tiszás, hiába lépett ki.
2
0
gullwing
2025. november 11. 20:01
Ja, amúgy ki ez a fasz?! Már azon kívül hogy egy senki...
2
0
