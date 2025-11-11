Már a rendőrség is nyomoz a tiszás adatbotrány ügyében

Az eljárásra azért került sor, mert nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazásához köthető adatbázis egyes elemei. A hatóságok szerint

a kiszivárgott adatok alapján felmerülhetett, hogy jogosulatlan hozzáférés történt.

A Nemzeti Nyomozó Iroda a közlemény szerint már felvette a kapcsolatot a társhatóságokkal, és velük együttműködve dolgozik azon, hogy a történtek minden részletét feltárja. Ennek során nemcsak az informatikai rendszer elleni bűncselekmény gyanúját vizsgálják, hanem azt is, hogy történt-e jogosulatlan adatkezelés, illetve más, kapcsolódó bűncselekmény. A rendőrség jelezte, hogy ezekben az ügyekben a hatáskörrel rendelkező területi szervek is folytatnak eljárást. Mivel a nyomozások jelenleg is folyamatban vannak, a rendőrség további információkat egyelőre nem közöl.