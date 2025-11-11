Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
információs Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája bűncselekmény

Már a rendőrség is nyomoz a tiszás adatbotrány ügyében

2025. november 11. 17:20

Nemcsak az informatikai rendszer elleni bűncselekmény gyanúját vizsgálják, hanem azt is, hogy történt-e jogosulatlan adatkezelés, illetve más, kapcsolódó bűncselekmény.

2025. november 11. 17:20
null

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen az információs rendszer vagy adat megsértése bűntettének gyanúja miatt – közölte a rendőrség.

Ezt is ajánljuk a témában

Az eljárásra azért került sor, mert nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazásához köthető adatbázis egyes elemei. A hatóságok szerint 

a kiszivárgott adatok alapján felmerülhetett, hogy jogosulatlan hozzáférés történt.

A Nemzeti Nyomozó Iroda a közlemény szerint már felvette a kapcsolatot a társhatóságokkal, és velük együttműködve dolgozik azon, hogy a történtek minden részletét feltárja. Ennek során nemcsak az informatikai rendszer elleni bűncselekmény gyanúját vizsgálják, hanem azt is, hogy történt-e jogosulatlan adatkezelés, illetve más, kapcsolódó bűncselekmény. A rendőrség jelezte, hogy ezekben az ügyekben a hatáskörrel rendelkező területi szervek is folytatnak eljárást. Mivel a nyomozások jelenleg is folyamatban vannak, a rendőrség további információkat egyelőre nem közöl.

Nyitókép: Képmetszet

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. november 11. 18:07
Semmi vész. A szektás hülyék kapnak majd egy halom remek pénzügyi ajánlatot mailben.....és amilyen buták el is hiszik majd!
Válasz erre
0
0
In_memoriam_fleto
2025. november 11. 17:29
Bármennyi pénzt rátennék, hogy nem sikerül megtalálni az elkövetőket, hiszen ők a törvények felett állnak, vagy az afelett állók emberei.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!