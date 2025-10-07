Francia professzor a Mandinernek a baloldalról: Olyanok, mint egy primitíven működő törzs

Xavier-Laurent Salvador független francia egyetemi oktató, kutató, a modern irodalom professzora, az In the Face of Woke Obscurantism (A woke obskurantizmussal szemben) kötet társszerzője, a könyv bemutatója alkalmából szeptemberben Budapestre látogatott. A francia professzort, aki egyetemi oktatói karrierje során többször is saját bőrén tapasztalta az agresszív woke elnyomás fizikai és mentális fenyegetését – többek között a szóban forgó kötet kiadásával kapcsolatban is – arról kérdeztük, hogy látja a szólásszabadság helyzetét a nyugati világban, és milyen változásra van szükség ahhoz, hogy mindenki félelem nélkül, szabadon elmondhassa a véleményét.

Salvador szerint a woke hívei féltek Charlie Kirktől, mert érvekkel próbált hatni a fiatalokra.

Ne féljetek! – merítsünk bátorságot Charlie Kirk tragikus halálából

Az interjú elején Salvador leszögezte, nem sorolja magát semmilyen politikai párt szimpatizánsai közé. Kutatóként azt tűzte ki maga elé célul, hogy a dokumentumok tanulmányozásával bemutassa a valóságot és a tényeket. Hangsúlyozta, az In the Face of Woke Obscurantism kötet is tudományos tanulmányok gyűjteménye, amely nem a szerzők saját véleményét vagy ideológiáját tartalmazza, hanem pusztán az általuk összegyűjtött tényeket. Ennek ellenére március 10-én a Presses Universitaires de France (PUF) francia egyetemi kiadó bejelentette, hogy elhalasztja a kötet publikálását, mert „a jelenlegi politikai közhangulat nem alkalmas annak nyugodt és tárgyilagos befogadására”. A kötetet végül mégis kiadták, és a hatalmas ellenreklámnak köszönhetően rengeteg példány el is kelt belőle.

De nem ez volt az első alkalom, hogy Salvador az ideológiai alapú véleménykorlátozás áldozata lett karrierje során. Évekkel korábban szélsőséges LMBTQ+ aktivisták támadtak rá festékszórókkal egy előadása előtt. A professzor ennek ellenére továbbra is a szabad véleménynyilvánítás híve, és továbbra is minden alkalommal kiáll az általa igaznak vélt tények mellett.