Francia professzor a Mandinernek a baloldalról: Olyanok, mint egy primitíven működő törzs

Európában nem merik „nevén nevezni a gonoszt” – szakértő a Muszlim Testvériségről
Szakértő segítségével mutatjuk be a nemzetközi szervezetet, amely lassan az egész világot átszövi, Európát és Észak-Amerikát is beleértve.
Saját bőrén tapasztalta meg, milyen, amikor megpróbálják elhallgattatni az embert, ha nem hódol be a neo-progresszív fősodor nyomásának. Salvador ennek ellenére évtizedek óta harcol a francia egyetemeken a szólásszabadság védelmében.
Xavier-Laurent Salvador független francia egyetemi oktató, kutató, a modern irodalom professzora, az In the Face of Woke Obscurantism (A woke obskurantizmussal szemben) kötet társszerzője, a könyv bemutatója alkalmából szeptemberben Budapestre látogatott. A francia professzort, aki egyetemi oktatói karrierje során többször is saját bőrén tapasztalta az agresszív woke elnyomás fizikai és mentális fenyegetését – többek között a szóban forgó kötet kiadásával kapcsolatban is – arról kérdeztük, hogy látja a szólásszabadság helyzetét a nyugati világban, és milyen változásra van szükség ahhoz, hogy mindenki félelem nélkül, szabadon elmondhassa a véleményét.
Az interjú elején Salvador leszögezte, nem sorolja magát semmilyen politikai párt szimpatizánsai közé. Kutatóként azt tűzte ki maga elé célul, hogy a dokumentumok tanulmányozásával bemutassa a valóságot és a tényeket. Hangsúlyozta, az In the Face of Woke Obscurantism kötet is tudományos tanulmányok gyűjteménye, amely nem a szerzők saját véleményét vagy ideológiáját tartalmazza, hanem pusztán az általuk összegyűjtött tényeket. Ennek ellenére március 10-én a Presses Universitaires de France (PUF) francia egyetemi kiadó bejelentette, hogy elhalasztja a kötet publikálását, mert „a jelenlegi politikai közhangulat nem alkalmas annak nyugodt és tárgyilagos befogadására”. A kötetet végül mégis kiadták, és a hatalmas ellenreklámnak köszönhetően rengeteg példány el is kelt belőle.
De nem ez volt az első alkalom, hogy Salvador az ideológiai alapú véleménykorlátozás áldozata lett karrierje során. Évekkel korábban szélsőséges LMBTQ+ aktivisták támadtak rá festékszórókkal egy előadása előtt. A professzor ennek ellenére továbbra is a szabad véleménynyilvánítás híve, és továbbra is minden alkalommal kiáll az általa igaznak vélt tények mellett.
Teljes meggyőződéssel áll ki amellett, hogy Charlie Kirk konzervatív véleményvezér szeptember 10-i megnyilvánulása nem lehet ok arra, hogy a jobboldal félelemből elhallgasson, és a konzervatív álláspontot képviselők azért ne vállalják a véleményüket, mert félnek a következményektől.
„Sőt, épp ellenkezőleg! Most mindenkinek még inkább fel kell vállalnia a véleményét” – állapította meg.
Hozzátette, Charlie Kirkhöz hasonlóan sokan Franciaországban is a szélsőségesek céltábláivá váltak az elmúlt időszakban.
„Franciaországban is ismerek egyetemi oktatókat, akiknek rendőri kíséretre van szükségük. Részben a szélsőséges iszlamisták miatt, de egyre veszélyesebbek az LMBTQ+ aktivisták is”
– figyelmeztetett, és példaként említette az Observatoire la Petite Sirene szervezet esetét, amely a gyerekeken végzett nemátalakítás negatív hatásait vizsgálja, és amelynek dolgozói rendszeresen kapnak halálos fenyegetéseket.
Hozzátette, nemcsak a konzervatívok körében, de a másik oldalon is megfigyelhető, hogy vannak tabu témák, amikben az emberek nem szívesen vállalják a véleményüket, mert félnek, hogy azzal kiszorulnának egy adott társaságból, vagy elveszítenének bizonyos embereket. És ez gyakran tényleg így is van.
„A neo-progresszívok ellen a legjobb módszer, ha az ember megszegi azokat a tabukat, amiket ők állítanak, mert ettől félnek a legjobban. Olyanok, mint egy primitíven működő törzs, ha megszeged a szabályaikat, kitiltanak maguk közül, és soha többé nem tartozhatsz hozzájuk. Ezért nem szabad hagyni, hogy mindenkire rákényszerítsék a saját értelmetlen szabályrendszerüket” – értékelte, és hozzátette – „a veszélyes hazugságaikkal próbálják megfélemlíteni az embereket. Azt mondják: nincs jogod ezt vagy azt mondani, nem mondhatsz ellent a közösségnek. Egy hamis értékrend moralizátorai” – jelentette ki.
A professzor szerint ezzel szemben csak úgy lehet védekezni, ha az ember nem fél kimondani a saját igazságát, mert csak a szabad véleménynyilvánítás megteremtésével győzhetők le.
„Nem szabad félnünk. Negyvenhét éve II. János Pál is ezt mondta pápa székfoglalója alkalmával: Ne féljetek! Charlie Kirk pedig nem félt, tőle viszont féltek, mert egy olyan valósággal szembesítette őket, amiről nem akartak tudomást venni” –
hívta fel Salvador a figyelmet.
Charlie Kirk meggyilkolása még szélsőséges esetnek minősül, de egyre több szélsőséges esettel találkozunk, amikor megpróbálják elhallgattatni a woke-ideológiával szembe menő hangokat. A professzor szerint nem véletlenül, ugyanis ennek is megvan a tudományos háttere. A jelenség megmagyarázására a retorika alapvető eszközeit hozta példának: az étoszt és a pátoszt. Míg előbbi központjában a hitelesség, a szakmai hozzáértés áll, utóbbi az érzelmekre épít. Salvador szerint ezzel a különbséggel magyarázható az is, hogy a neo-progresszív woke ideológia hirdetői miért reagálnak gyakran agresszíven arra, ha valaki megkérdőjelezi az állításaikat.
„Einstein azt mondta, ha valaki meg tudja cáfolni a relativitáselméletet, ő abból csak tanul valamit, amitől okosabb lesz, és nem érzi magát megsemmisítve. Tehát attól, ha valaki megcáfolja egy tudományos alapokon nyugvó elméletét, nem fogja azt érezni, hogy őt magát támadták. Ezzel szemben a woke nem tudományos tényeken alapul, hanem érzelmeken.
Az irányzat követői saját magukat akarják meghatározni: a nemüket, az életüket, és ezáltal egy saját fiktív identitást hoznak létre. És ha valaki ezt megkérdőjelezi, úgy érzik, az ő saját identitásukat kérdőjelezi meg”
– fejtette ki. Megjegyezte, ha így nézzük, érthető a reakciójuk, hiszen, ha valaki azt mondja „te egy senki vagy”, az emberek többsége védekező állásba kapcsol, visszatámad, és megpróbálja bizonygatni a másiknak, hogy nincs igaza.
„És ez nagyon veszélyes!” – figyelmeztetett.
A másik oka az agresszív reakciónak a professzor szerint az az, hogy az emberek nem szeretnek szembenézni az igazsággal.
„Márpedig Charlie Kirk pont erre próbálta késztetni a fiatalokat”
– tért vissza az amerikai véleményvezér esetéhez. – „És minél kevésbé művelt vagy intelligens valaki, annál erőszakosabb a reakciója” – fűzte hozzá.
Ennek ellenére gyakran azt tapasztaljuk, hogy az egyetemeken – vagyis a tanultabb társadalmi réteg körében – működik a leghatékonyabban az LMBTQ-lobbi. A szakértő szerint ennek is megvan az oka. Az egyetemisták ugyanis azok a fiatalok, akik még keresik a saját identitásukat, ezért könnyebb őket megtalálni a szélsőséges ideológiákkal.
Ugyanakkor nem szabad alábecsülni a fiatalokat.
Salvador tapasztalatai szerint sokan nem értenek egyet a nyugati egyetemeken terjedő genderlobbival, mégis látszólag támogatják.
Ezt támasztja alá az is, hogy amikor szervezetével az egyetemen aláírásokat gyűjtenek a fiataloktól, nagyon kevesen vállalják a nevüket a kezdeményezések támogatására, míg a neo-progresszív, Hamász-párti megmozdulások mögé jóval többen állnak be. Ezt azzal magyarázza, hogy a diákok azt látják, ha szakmai sikereket akarnak elérni, ösztöndíjakat szeretnének elnyerni, ezt az álláspontot kell képviselni, mert ez kifizetődő.
„Aztán sokan odajönnek hozzám, oktatók is, és megköszönik, hogy felvállalom a gondolataimat, ami egyezik az övéikkel, de nem vállalják fel nyíltan, mert az szakmailag hátrányosan érintené őket”
– vallotta be.
Megjegyezte, szintén ellentmondásosnak tűnik a növekvő muszlim jelenlét és a woke terjedése közötti kapcsolat. Ugyanakkor hiába ellentétes az Iszlám vallás tanításával az LMBTQ-lobbi, az országban jelenlévő – gyakran szélsőséges – muszlimok tisztában vannak vele, hogy a woke terjedése az ő malmukra hajtja a vizet, ami felett csak addig fognak szemet hunyni, amíg irányításuk alá nem vonják Franciaországot, és a többi nyugati államot.
Ezt is ajánljuk a témában
Szakértő segítségével mutatjuk be a nemzetközi szervezetet, amely lassan az egész világot átszövi, Európát és Észak-Amerikát is beleértve.
Nyitókép: MCC Budapest
***