Európában nem merik „nevén nevezni a gonoszt” – szakértő a Muszlim Testvériségről

Az évek óta tartó féktelen illegális migráció következtében a muszlimok Franciaországban mára már a lakosság jelentős arányát képviselik, akik nemcsak jelen vannak az oktatásban és a munkaerőpiacon, de választópolgárként a politika alakulásába is beleszólhatnak.

A vallás-és lelkiismeret szabadság élharcosaként Franciaország régóta küzd a problémával, hogy vajon betilthatják-e a hidzsáb használatát a közintézményekben, tekintve, hogy tilos bárminemű látványos vallási jelkép viselése.

A nők fejét eltakaró kendő kérdésénél azonban égetőbb problémákkal is szembesülnie kell a francia vezetésnek, ugyanis a békés muszlimokkal együtt iszlám szélsőségesek is ellepték az országot, akik – minden jel szerint – a társadalom alsóbb rétegeiből indulva szépen begyűrűznek a politikai színterére is, és az a céljuk, hogy átvegyék az irányítást Franciaország felett. Erről a félelemről szól legalábbis az a jelentés, ami május közepén került Emmanuel Macron köztársasági elnök elé, és

amelyben meg is nevezik a fenyegetés első számú forrását, ami nem más, mint a Muszlim Testvériség.

A szervezet, amellyel bátran vállal szolidaritást és elvközösséget több muszlim ország vezetője. Ugyanakkor gyakorlatilag ehhez a csoporthoz vezethető vissza minden szélsőséges iszlamista szervezet és terrormerénylet, állítja David Patterson, a Texasi Egyetem professzora, akinek fő kutatási területe az antiszemitizmus és a szélsőséges iszlám mögötti történelmi folyamatok feltérképezése.