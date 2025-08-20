Elképesztő dolgok történnek a forinttal: döntögeti a rekordokat

A közép- és kelet-európai devizák a fő haszonélvezői a növekvő piaci optimizmusnak azt illetően, hogy a történelmi jelentőségű európai vezetői találkozó Trumpnál a Fehér Házban arra késztetheti Vologyimir Zelenszkijt és kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek.

Az euró ellenében a forint áterősödött a fontos szinten, és akár megdőlhetnek a 390 közelében lévő matematikai („technikai”) ellenállási szintek is, amelyeket a piacon figyelnek.

Ha csökkent is a magyar infláció, nincs jele annak, hogy hamarjában MNB-kamatcsökkentés következne, ami az álmoskönyv szerint kedvez a forint árfolyamainak, hiszen az Egyesült Államokban és sok egyéb helyen is kamatcsökkentéseket rebesgetnek.

Az erősödő forint trendje mögött egy másik trend is áll, a dollár gyengülése. A dollár erősödési, illetve gyengülési ciklusai 7-9 évig szoktak tartani, és a véget érni látszó előző, erősödési ciklus több mint egy évtizedet bírt ki. A feltörekvő piacok részvényeiben és bizonyos devizakötvényeiben is lehetőségeket látnak az amerikai befektetők.

Az Európai Unió várható kiadásai fényében sok kelet-európai valuta nagyon jól teljesít — gondoljunk csak Romániára, Lengyelországra és Magyarországra.

Furcsának tűnhet a lap szerint, hogy olyan messziről, mint Amerika, egy kalap alá veszik egy szinte teljes kontinens országait befektetési szempontból, de ezúttal „jól jön” a forint árfolyamának, hogy az elsősorban a németek számlájára írható várható költekezés hatását ránk is kiterjesztik. Akkor is, ha a lengyelek és a románok maguk épp megszorításokra kényszerülnek, Magyarországon pedig szintén nem várható elszabadult költekezés, ha marad a jelenlegi a kormány.

Fotó: Pixabay



