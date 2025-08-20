Ft
Elképesztő dolgok történnek a forinttal: döntögeti a rekordokat

2025. augusztus 20. 12:24

Az erősödő hazai valuta mögött egy másik trend is áll, a dollár gyengülése.

2025. augusztus 20. 12:24
null

Döntögeti a rekordokat a forint árfolyama, ennek örülnek a külföldre nyaralni utazók, és szomorkodnak az exportálók – írja a Világgazdaság a Bloomberg elemzése alapján. Az euró ellenében 11 havi, a dollárral szemben több mint kétéves a forintcsúcs. Ennek számos oka van.

A közép- és kelet-európai devizák a fő haszonélvezői a növekvő piaci optimizmusnak azt illetően, hogy a történelmi jelentőségű európai vezetői találkozó Trumpnál a Fehér Házban arra késztetheti Vologyimir Zelenszkijt és kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek.

Az euró ellenében a forint áterősödött a fontos szinten, és akár megdőlhetnek a 390 közelében lévő matematikai („technikai”) ellenállási szintek is, amelyeket a piacon figyelnek.

Ha csökkent is a magyar infláció, nincs jele annak, hogy hamarjában MNB-kamatcsökkentés következne, ami az álmoskönyv szerint kedvez a forint árfolyamainak, hiszen az Egyesült Államokban és sok egyéb helyen is kamatcsökkentéseket rebesgetnek.

Az erősödő forint trendje mögött egy másik trend is áll, a dollár gyengülése. A dollár erősödési, illetve gyengülési ciklusai 7-9 évig szoktak tartani, és a véget érni látszó előző, erősödési ciklus több mint egy évtizedet bírt ki. A feltörekvő piacok részvényeiben és bizonyos devizakötvényeiben is lehetőségeket látnak az amerikai befektetők.

Az Európai Unió várható kiadásai fényében sok kelet-európai valuta nagyon jól teljesít — gondoljunk csak Romániára, Lengyelországra és Magyarországra.

Furcsának tűnhet a lap szerint, hogy olyan messziről, mint Amerika, egy kalap alá veszik egy szinte teljes kontinens országait befektetési szempontból, de ezúttal „jól jön” a forint árfolyamának, hogy az elsősorban a németek számlájára írható várható költekezés hatását ránk is kiterjesztik. Akkor is, ha a lengyelek és a románok maguk épp megszorításokra kényszerülnek, Magyarországon pedig szintén nem várható elszabadult költekezés, ha marad a jelenlegi a kormány.

 

Fotó: Pixabay


 

 

 

belbuda
2025. augusztus 20. 14:02
264 körül vette át az országot az élcsapat… Van minek örülni…🤨
states-2
2025. augusztus 20. 13:56
Euró gyengül, mert Brüsszelben a komcsik vannak hatalmon, a forint erősödik, mert itt nem, és nem is fognak soha. Vagy lesz valaha egy nemzeti elkötelezett baloldal, vagy soha nem lesz kormányváltás. Legfeljebb Orbánt váltja Szíjártó vagy Gulyás, ha eljön az ideje.
rasdi1
2025. augusztus 20. 13:52
"...Magyarországon pedig szintén nem várható elszabadult költekezés, ha marad a jelenlegi a kormány." A t. elemző evvel a megállapítással csak azt az aprócska tényt hagyja figyelmen kívül, hogy választási év jön. Az pedig óhatatlanul jelentős költekezéssel jár. (Ez teljesen független a pillanatnyilag regnáló kormányzattól, ez a "demokrácia" alapja. A "demokrácia" két legfontosabb tényezője közül az egyik, amelyik a zsebekre hat, a másik tényező pedig, amelyik az "agyakat" (????) veszi célba, pl. az NGO-k szerepe. Ez utóbbinak persze kissé más a hatásmechanizmusa, ezért is tettem idézőjelbe.)
states-2
2025. augusztus 20. 13:52
A komcsik, élükön a pszichopatával agyvérzést kapnak.
