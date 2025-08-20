Ft
csapadék zivatar veszély

Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ra, ezekben a vármegyékben lehet legnagyobb a veszély

2025. augusztus 20. 11:36

Intenzív csapadékra és jégesőre is számíthatunk.

2025. augusztus 20. 11:36
null

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki csütörtökön a déli vármegyékben – derül ki a HungaroMet Zrt. szerdai veszélyjelzéséből.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani csütörtökön, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is, emiatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki az öt vármegyére. Az ország többi részére elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt, csütörtök éjfélig.

Emellett felhőszakadás is kialakulhat Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Pest, Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ezekre a vármegyékre elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Békés és Csongrád-Csanád vármegyék területén a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett alakulhat csütörtökön, így magas középhőmérséklet miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a két vármegyére.

Az előrejelzés szerint csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban az ország északkeleti részein még előfordulhatnak zivatarok, amelyek fokozatosan elhagyják az országot. Egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok, a cellákhoz viharos, óránként 60-80 kilométeres széllökések, intenzív csapadék és kisebb méretű jég társulhat. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső kíséretében és a késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység csütörtökön a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

kimirszen
2025. augusztus 20. 11:40
Vizijáték.
