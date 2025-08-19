Fico: Sajnálatos, hogy az Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy megmutassa Európának a békéhez vezető utat

Az ukrajnai háború befejezésének két előfeltétele van. Az egyik annak megértése, hogy Ukrajna nem válhat a NATO tagjává – hangsúlyozta Fico. Hozzátette, hogy ő személyesen mindig is ezt a nézetet vallotta. A másik előfeltétel, hogy párbeszédet kell folytatni „az Ukrajnát érintő területi változásokról”, amelyek nélkül – mint mondta – ezt a konfliktust nem lehet megoldani.

„Amennyiben ennek a két alapvetésnek a megértése – az egyik Ukrajna NATO-tagságáról és a másik, a katonailag ellenőrzött területekről – megegyezéshez és a szlávok közötti értelmetlen öldöklésnek a megállításához vezet, akkor a Donald Trump amerikai elnök által megnyitott folyamatot az ő óriási sikerének kell elkönyvelni” – fogalmazott Fico. A miniszterelnök egyúttal hozzátette: sajnálatos, hogy az Európai Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy valaki megmutassa Európának a békéhez vezető utat.