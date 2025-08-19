Ft
Európa Robert Fico Ukrajna Donald Trump

Fico: Sajnálatos, hogy az Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy megmutassa Európának a békéhez vezető utat

2025. augusztus 19. 21:09

A szlovák kormányfő szerint az ukrajnai háború befejezésének két előfeltétele van.

2025. augusztus 19. 21:09
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában kedden közzétett videójában üdvözölte az ukrajnai konfliktus lezárását célzó tárgyalások alakulását, de rámutatott: egyelőre több megoldatlan kérdés van az ügyben.

Az ukrajnai háború befejezésének két előfeltétele van. Az egyik annak megértése, hogy Ukrajna nem válhat a NATO tagjává – hangsúlyozta Fico. Hozzátette, hogy ő személyesen mindig is ezt a nézetet vallotta. A másik előfeltétel, hogy párbeszédet kell folytatni „az Ukrajnát érintő területi változásokról”, amelyek nélkül – mint mondta – ezt a konfliktust nem lehet megoldani.

„Amennyiben ennek a két alapvetésnek a megértése – az egyik Ukrajna NATO-tagságáról és a másik, a katonailag ellenőrzött területekről – megegyezéshez és a szlávok közötti értelmetlen öldöklésnek a megállításához vezet, akkor a Donald Trump amerikai elnök által megnyitott folyamatot az ő óriási sikerének kell elkönyvelni” – fogalmazott Fico. A miniszterelnök egyúttal hozzátette: sajnálatos, hogy az Európai Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy valaki megmutassa Európának a békéhez vezető utat.

Mindazonáltal több megoldatlan kérdés van – szögezte le Fico. Ezeket részletezve erőteljesen bírálta azt a felvetést, miszerint Ukrajna számára a biztonsági garanciák keretében 100 milliárd euró értékben kellene fegyvereket vásárolni az Amerikai Egyesült Államoktól úgy, hogy ezt az összeget az EU-nak kell kifizetnie.

Ez egy rossz vicc”

 – szögezte le Fico, de szkeptikus álláspontra helyezkedett azzal az ötlettel kapcsolatban is, amely szerint újabb szankciókkal kellene sújtani Oroszországot, amennyiben a béketárgyalások nem a nyugatiak elvárásai szerint alakulnának.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Marslakii
2025. augusztus 19. 22:02
"újabb szankciókkal kellene sújtani Oroszországot, amennyiben a béketárgyalások nem a nyugatiak elvárásai szerint alakulnának." Gonoszak és buták.
akiaki
2025. augusztus 19. 22:02
faszkalapok a béke hírnökének hazudják magukat!
Treeoflife
2025. augusztus 19. 21:26
"...sajnálatos, hogy az Európai Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy valaki megmutassa Európának a békéhez vezető utat." Valóban sajnálatos, mivel a csőlátó EU-s elitnek nem elég, ha rávilágítanak a "lényegre", elég "erősnek" is kell lenni az "útmutatónak", egyébként azt gondolják, a saját szemétdombjukon mindig ők az urak. Az emberi butaság nehéz teher, és ezzel kellő súlyú iránymutatás nélkül nem birkóznak meg.
Teréz Pitykéz
2025. augusztus 19. 21:23
Fico egy jellemtelen és jellegtelen geci.. minden szart megszavaz amit az eu ballib szarkupacai eléraknak… kapd be a nagy eu-s rucskosfaszt te majom
