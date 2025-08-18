Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrajnai béke Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Joe Biden

Trump: Reális esélyünk lesz a háború befejezésére

2025. augusztus 18. 20:22

Az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel folytatott tárgyalása elején újságírói kérdésre beszélt a béke esélyeiről.

2025. augusztus 18. 20:22
null

„Ha ma minden jól megy, akkor lesz egy háromoldalú találkozó, és lesz reális esélyünk a háború befejezésére” – nyilatkozta Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újságírói kérdésre válaszolva Volodimir Zelenszkijjel folytatott tárgyalása elején.

Azt ugyanakkor cáfolta, hogy az Egyesült Államok felhagyna Ukrajna katonai támogatásával, amennyiben ma nem születne megállapodás. „Nem ez az út vége. Nagyon sok ember halt meg múlt héten” – fogalmazott.

Leszögezte: szerinte „Vlagyimir Putyin azt szeretné, ha lezárulna a háború”.

Elmondta azonban azt is, hogy a háború „nem az én munkám, hanem Joe Biden munkája”, ő pedig le szeretné zárni, „jól akarjuk lezárni mindenki számára”.

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyar idő szerint hétfő este hét óra után kezdték meg tárgyalásaikat a Fehér Házban.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2025. augusztus 18. 20:53
Béke leszel, előbb utóbb, az BIZTOS!!!! A kérdés az, hogy mekkora Ukrajna fog maradni utána!!????:) Mivel az Ukrán haderő összeomlóban, az Orosz haderő előrenyomulása, fel fog gyorsulni!!!
Válasz erre
0
0
movavi
•••
2025. augusztus 18. 20:52 Szerkesztve
„jól akarjuk lezárni mindenki számára” Helyes. De legelőször is a barátai, Magyarország számára zárja le jól. Ne legyen mellettünk egy állig felfegyverzett terroristaállam, ami Magyarországot és minden szomszédját veszélyeztetheti és terrorizálhatja. Mint az most is történt. Ezért nyilvános bocsánatkérést és elégtételt várunk Zelenszkijtől és hogy azt behajtsa rajta.
Válasz erre
0
0
massivement-3
2025. augusztus 18. 20:43
Úgy lesz vége ennek, mint az Öböl-háborúnak 1991-ben. Meg ahogy ünnepelték 2004-ban Bushék, hogy "mission accomplished" A köcsög ruszkik ellen folyamatosan harcolnak kell innentől, Moszkvában csak a nyers és durva erőből értenek. És egyetlen szavukat sem szabad hinni, ahogy a történelem megmutatta már.
Válasz erre
0
1
jcruz2
2025. augusztus 18. 20:24
Nem állíthatjuk, hogy haladásról van szó, miközben kiszervezzük az igazságtalanságot. Az egyenlőségnek nem szabadna határokat ismernie. A jó hír az, hogy a kereskedés erőt adott nekem – köszönet Pro Sheltonnak (@SheltonSGNL a Telegramon), aki több mint 347 ezer dolláros bevételhez segített.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!