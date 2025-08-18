Trump: Reális esélyünk lesz a háború befejezésére

„Ha ma minden jól megy, akkor lesz egy háromoldalú találkozó, és lesz reális esélyünk a háború befejezésére” – nyilatkozta Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újságírói kérdésre válaszolva Volodimir Zelenszkijjel folytatott tárgyalása elején.

Azt ugyanakkor cáfolta, hogy az Egyesült Államok felhagyna Ukrajna katonai támogatásával, amennyiben ma nem születne megállapodás. „Nem ez az út vége. Nagyon sok ember halt meg múlt héten” – fogalmazott.

Leszögezte: szerinte „Vlagyimir Putyin azt szeretné, ha lezárulna a háború”.

Elmondta azonban azt is, hogy a háború „nem az én munkám, hanem Joe Biden munkája”, ő pedig le szeretné zárni, „jól akarjuk lezárni mindenki számára”.

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyar idő szerint hétfő este hét óra után kezdték meg tárgyalásaikat a Fehér Házban.

