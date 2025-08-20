Itt a legfrissebb Eurostat-térkép: Magyarország ebben is az európai élmezőnyhöz tartozik

„Benjamin Franklin szerint aki dolgozik, az boldog. És valóban: ahol nő a foglalkoztatottság, ott nő a társadalmi stabilitás, a boldogság és az önbizalom is” – kezdte szerdai Facebook-bejegyzését Sebestyén Géza. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a legfrissebb Eurostat-térkép alapján

Magyarország minden régiójában nőtt a foglalkoztatási ráta 2019 és 2024 között.

Az elemző kiemeli: hazánk legtöbb térsége a közép-európai élmezőnyhöz tartozik, hiszen több régiónkban is 4 százalék feletti javulás történt a 20–64 év közötti korosztály foglalkoztatási rátájában.

„Mindez egy olyan időszakban történt, amikor Európa sok térsége (például Kelet-Románia vagy Németország és a skandináv államok egyes régiói) csökkenő foglalkoztatottsággal küzdött. A gazdaságtörténelem megmutatta, hogy a munkahelyteremtés a kulcsa minden válsgáos helyzet megoldásának” – zárja bejegyzését Sebestyén Géza.

