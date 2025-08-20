Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa közép élmezőny Magyarország eurostat

Itt a legfrissebb Eurostat-térkép: Magyarország ebben is az európai élmezőnyhöz tartozik

2025. augusztus 20. 11:03

Hazánk minden régiójában nőtt a foglalkoztatási ráta 2019 és 2024 között.

2025. augusztus 20. 11:03
null

„Benjamin Franklin szerint aki dolgozik, az boldog. És valóban: ahol nő a foglalkoztatottság, ott nő a társadalmi stabilitás, a boldogság és az önbizalom is” – kezdte szerdai Facebook-bejegyzését Sebestyén Géza. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a legfrissebb Eurostat-térkép alapján

Magyarország minden régiójában nőtt a foglalkoztatási ráta 2019 és 2024 között.

Az elemző kiemeli: hazánk legtöbb térsége a közép-európai élmezőnyhöz tartozik, hiszen több régiónkban is 4 százalék feletti javulás történt a 20–64 év közötti korosztály foglalkoztatási rátájában.

„Mindez egy olyan időszakban történt, amikor Európa sok térsége (például Kelet-Románia vagy Németország és a skandináv államok egyes régiói) csökkenő foglalkoztatottsággal küzdött. A gazdaságtörténelem megmutatta, hogy a munkahelyteremtés a kulcsa minden válsgáos helyzet megoldásának” – zárja bejegyzését Sebestyén Géza.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-2
2025. augusztus 20. 12:19
A bereken kivul a masik, amiben le vagyunk maradva mar keleteuropatol is, az az allashirdetesi + HR kultura Meg mindig ritka, hogy a bereket kiirjak, vagy a bersavot holott ez Europaban termeszetes dolog Ennyire szegyellik a magyar bereket a munkaltatok ?
Válasz erre
0
0
Cs72
2025. augusztus 20. 11:47
Mennyi is a Közmunkásbér?
Válasz erre
0
1
vamonos-2
2025. augusztus 20. 11:26
a foglalkoztatasi rata emelese az allamnak siker, az embereknek kudarc az embereknek az a jo, ha a munkaero kinalat szuk, es emelni kell a bert, mert kulonben nincs melos azonban, a margyar berek a romant sem erik utol, nem beszelve a lengyelrol vagy a csehrol
Válasz erre
3
6
zakar zoltán béla
2025. augusztus 20. 11:17
Nézem a tegnapi Komment adását. Forgács mosolyogva oktatja Trencséni sapkáját...A sapka egyre jobban vörösödik!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!