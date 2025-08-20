Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Eurostat infografika

Hoppá: már az Eurostat is Magyarországot ünnepli!

2025. augusztus 20. 13:07

Augusztus 20. alkalmából egy különleges infografikával jelentkeztek.

2025. augusztus 20. 13:07
null

„Ma Magyarország államalapításának napja van. Az ország infografikáját itt tekintheti meg” – olvasható az Eurostat hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, ahol egy grafikát is bemutattak a hazánkat érintő legfontosabb számokról. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ebből többek között kiderül, hogy a 9,6 milliós lakosságszámunkkal az európai populáció 2,1 %-át tesszük ki, valamint az is, hogy az európai átlagnál 3 százalékkal több háztartásban van jelen a szélessávú internet.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-2
2025. augusztus 20. 14:45
21570 euro GDP/capita eleri az osztrak 1/3-at vagy a romant ?
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. augusztus 20. 13:43
S a népességre vetített foglalkoztatottság 81%os, szemben az EUs 76%-al. Most jöhetnek a mindenszaristák fikázni.
Válasz erre
4
1
Csomorkany
2025. augusztus 20. 13:35
Ilyenkor nem volna elég egy szimpla "köszike"?
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2025. augusztus 20. 13:32
Poloska Péter megőrül !
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!