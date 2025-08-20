Hoppá: már az Eurostat is Magyarországot ünnepli!

Itt a legfrissebb Eurostat-térkép: Magyarország ebben is az európai élmezőnyhöz tartozik
Hazánk minden régiójában nőtt a foglalkoztatási ráta 2019 és 2024 között.
Augusztus 20. alkalmából egy különleges infografikával jelentkeztek.
„Ma Magyarország államalapításának napja van. Az ország infografikáját itt tekintheti meg” – olvasható az Eurostat hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, ahol egy grafikát is bemutattak a hazánkat érintő legfontosabb számokról.
Ebből többek között kiderül, hogy a 9,6 milliós lakosságszámunkkal az európai populáció 2,1 %-át tesszük ki, valamint az is, hogy az európai átlagnál 3 százalékkal több háztartásban van jelen a szélessávú internet.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor