Igazi arculcsapás Merkel és Brüsszel számára: egyetlen ábrával bebizonyították, gazdasági szempontból is totális tévút a tömeges migráció

Az elmúlt években gyakran hallhattuk, hogy a migráció előnyei kulcsfontosságúak az európai társadalmak számára, elsősorban a munkaerőhiány és az elöregedő népesség miatt. A valós adatok azonban jelentősen árnyalják ezt a képet – mutatott rá Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében.

A migrációval kapcsolatos legerősebb érv szerint a bevándorlók jellemzően fiatalok, munkaképesek és nagy részük ténylegesen dolgozik, így csökkenthetik az eltartottsági rátát. A valóság azonban a régiónkban ezt nem támasztja alá.