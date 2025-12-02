Igazi arculcsapás Merkel és Brüsszel számára: egyetlen ábrával bebizonyították, gazdasági szempontból is totális tévút a tömeges migráció

Ez már a normalitás vége: Németországban harctéri akadályokkal védik az adventi vásárokat
A karácsonyi vásárok annyira veszélyessé váltak, hogy már tankcsapdákra van szükség – a német közmédia mégis ünnepli a megoldást.
Az Eurostat friss adatai szerint bizonyos uniós országokban egyetlen dolgozó bevándorlóra több mint két és fél eltartott migráns jut.
Az elmúlt években gyakran hallhattuk, hogy a migráció előnyei kulcsfontosságúak az európai társadalmak számára, elsősorban a munkaerőhiány és az elöregedő népesség miatt. A valós adatok azonban jelentősen árnyalják ezt a képet – mutatott rá Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében.
A migrációval kapcsolatos legerősebb érv szerint a bevándorlók jellemzően fiatalok, munkaképesek és nagy részük ténylegesen dolgozik, így csökkenthetik az eltartottsági rátát. A valóság azonban a régiónkban ezt nem támasztja alá.
Bulgáriában az elmúlt évben 21 700 munkavállaló bevándorló érkezett, de mellettük 10 700 fiatal, 16 800 munkaképes, de nem dolgozó személy, valamint 7600 nyugdíjas is letelepedett. Ez azt jelenti, hogy egy dolgozó bolgár bevándorló átlagosan 1,62 másik bevándorlót tart el.
Ezt is ajánljuk a témában
A karácsonyi vásárok annyira veszélyessé váltak, hogy már tankcsapdákra van szükség – a német közmédia mégis ünnepli a megoldást.
Szlovákiában a helyzet még kedvezőtlenebb: ezer-hétszáz munkavállaló bevándorló mellett 3200 fiatal, kilencszáz nem dolgozó munkaképes, és 200 nyugdíjas érkezett. Ez azt jelenti, hogy minden új bevándorló átlagosan két gyermekkel érkezik, ami hosszú távon jelentős társadalmi átalakulást eredményezhet, különösen, ha a migránsok alacsony foglalkoztatottsága nem javul.
Így minden egyes dolgozó bevándorló átlagosan 2,58 személyt tart el.
A statisztikák tehát azt mutatják, hogy mind Bulgáriában, mind Szlovákiában a bevándorlók között magasabb az eltartottsági ráta, mint Magyarországon a teljes lakosságra számítva. Hazánkban ugyanis Magyarországon jelenleg körülbelül 4,7 millió ember dolgozik, a fiatalok száma 1,8 millió, a nem dolgozó középkorúak körülbelül 1 millióan vannak, míg az idősek száma 2 millió. Ezek alapján minden egyes dolgozó magyar állampolgár átlagosan 1,03 másik személyt tart el a társadalomban.
Összességében az adatok alapján kijelenthető, hogy az EU bevándorlásra épülő stratégiája a régiónk két országában nem hozta meg a várt eredményeket. A magyar kormány ezért határozott álláspontja a migráció kezelésében a valós adatok fényében indokoltnak tekinthető.
A kutatás az Eurostat adataira alapszik.
Nyitókép: Angelos TZORTZINIS / AFP
***