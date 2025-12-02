Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa migráció Bulgária Eurostat Szlovákia

Igazi arculcsapás Merkel és Brüsszel számára: egyetlen ábrával bebizonyították, gazdasági szempontból is totális tévút a tömeges migráció

2025. december 02. 10:52

Az Eurostat friss adatai szerint bizonyos uniós országokban egyetlen dolgozó bevándorlóra több mint két és fél eltartott migráns jut.

2025. december 02. 10:52
null

Az elmúlt években gyakran hallhattuk, hogy a migráció előnyei kulcsfontosságúak az európai társadalmak számára, elsősorban a munkaerőhiány és az elöregedő népesség miatt. A valós adatok azonban jelentősen árnyalják ezt a képet – mutatott rá Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében.

A migrációval kapcsolatos legerősebb érv szerint a bevándorlók jellemzően fiatalok, munkaképesek és nagy részük ténylegesen dolgozik, így csökkenthetik az eltartottsági rátát. A valóság azonban a régiónkban ezt nem támasztja alá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

Bulgáriában az elmúlt évben 21 700 munkavállaló bevándorló érkezett, de mellettük 10 700 fiatal, 16 800 munkaképes, de nem dolgozó személy, valamint 7600 nyugdíjas is letelepedett. Ez azt jelenti, hogy egy dolgozó bolgár bevándorló átlagosan 1,62 másik bevándorlót tart el.

Ezt is ajánljuk a témában

Szlovákiában a helyzet még kedvezőtlenebb: ezer-hétszáz munkavállaló bevándorló mellett 3200 fiatal, kilencszáz nem dolgozó munkaképes, és 200 nyugdíjas érkezett. Ez azt jelenti, hogy minden új bevándorló átlagosan két gyermekkel érkezik, ami hosszú távon jelentős társadalmi átalakulást eredményezhet, különösen, ha a migránsok alacsony foglalkoztatottsága nem javul.

Így minden egyes dolgozó bevándorló átlagosan 2,58 személyt tart el.

A statisztikák tehát azt mutatják, hogy mind Bulgáriában, mind Szlovákiában a bevándorlók között magasabb az eltartottsági ráta, mint Magyarországon a teljes lakosságra számítva. Hazánkban ugyanis Magyarországon jelenleg körülbelül 4,7 millió ember dolgozik, a fiatalok száma 1,8 millió, a nem dolgozó középkorúak körülbelül 1 millióan vannak, míg az idősek száma 2 millió. Ezek alapján minden egyes dolgozó magyar állampolgár átlagosan 1,03 másik személyt tart el a társadalomban.

Összességében az adatok alapján kijelenthető, hogy az EU bevándorlásra épülő stratégiája a régiónk két országában nem hozta meg a várt eredményeket. A magyar kormány ezért határozott álláspontja a migráció kezelésében a valós adatok fényében indokoltnak tekinthető.

A kutatás az Eurostat adataira alapszik.

Nyitókép: Angelos TZORTZINIS / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burdisgarage
2025. december 02. 11:21
A késelések, nemi erószakok, templom rombolások is jól mutatnának egy grafikonon...
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. december 02. 11:17 Szerkesztve
Z. Mennyire abszurd állítás az, hogy a munkaerő hiány és a negatív demográfia pótlására kellenek a migránsok!!! Akik nyelvet nem beszélnek, iskolai végzettségük egyenlő a nullával... Ennyi kézi mosogatóra és utcaseprőre nincs szüksége Európának!!! Beilleszkedni a társadalomba nem tudnak, de nem is akarnak!!! ...de ez kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy nem ezért telepítik be őket!!! A szaporulatuk az olyan mint a nyulaké, de dolgozni az utódok sem akarnak... Soha nem válnak európaivá, a génjeik nem engedik!!!, mindegy hány európai országtól kapnak letelepedési engedélyt és állampolgárságot!!! 💯👎😬❗
Válasz erre
1
0
billysparks
2025. december 02. 11:13
Nyugat-Szovjetunió. Leválthatatlan vezetők ( Ursula von der Brezsnyev), hajbókoló csinovnyikok, hozzá nem értő ideológiai alapon kinevezett vezetők ( traktorosból gyárigazgatók), határnélkül a szar szétkenegetése, büntetés azoknak akik nem állnak be a sorba. Állandó háborús készülődés és ennek alárendelése a gazdaság, ami lassan és biztosan omlik össze a hadigazdaság alatt. Lassú szétrohadás, szétesés, káosz, pont úgy, mint az elődjében. A kommunista akármihez hozzáér, szar lesz belőle. Ez olyan biztos, mint a halál.
Válasz erre
4
0
Szerintem
2025. december 02. 11:09
Csak szólok, hogy a tiszafostos is megszavaztatta az EP képviselőivel az illegális beözönlés elősegítését és a kóvták szerinti kényszer betelepítések sürgetését.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!