Nagy-Britanniában évtizedek, sőt némi helycserével évszázadok óta de facto kétpártrendszer van, a munkáspárt és a konzervatív párt váltakozva nyeri a választásokat, a regionális pártok, a zöldek és a liberálisok a futottak még kategóriában versenyeznek. Ehhez képest ha most lennének a választások, a Reform párt abszolút többséget szerezne. Nem most lesznek, a nagy kérdés tehát az, hogy meddig tart ki a Reform lendülete.

Az alábbi ábrán az elmúlt két év támogatottsága, piros a munkáspárt, kék a konzervatív, türkizkék a Reform.”

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / AFP