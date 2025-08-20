A nyugdíjasokon veri le a költségvetési hiányt Nagy-Britannia baloldali kormánya
150 ezer helyett ötezer forintra számíthatnak karácsonykor.
A Brexit pártból kinőtt Reform soha nem látott magasságokban jár.
„Miközben a világ az ukrajnai háború fejleményeire figyel, csöndben éppen földindulás zajlik Nagy-Britanniában. A kormányzó munkáspárt az elmúlt tíz év legrosszabb támogatottságát tudhatja maga mögött, a konzervatív párt dettó, közben pedig a Brexit pártból kinőtt Reform soha nem látott magasságokban jár.
Nagy-Britanniában évtizedek, sőt némi helycserével évszázadok óta de facto kétpártrendszer van, a munkáspárt és a konzervatív párt váltakozva nyeri a választásokat, a regionális pártok, a zöldek és a liberálisok a futottak még kategóriában versenyeznek. Ehhez képest ha most lennének a választások, a Reform párt abszolút többséget szerezne. Nem most lesznek, a nagy kérdés tehát az, hogy meddig tart ki a Reform lendülete.
Az alábbi ábrán az elmúlt két év támogatottsága, piros a munkáspárt, kék a konzervatív, türkizkék a Reform.”
Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / AFP