08. 20.
szerda
háború Nagy-Britanniában Reform munkáspárt

Miközben a világ az ukrajnai háború fejleményeire figyel, csöndben éppen földindulás zajlik Nagy-Britanniában

2025. augusztus 20. 10:55

A Brexit pártból kinőtt Reform soha nem látott magasságokban jár.

2025. augusztus 20. 10:55
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
„Miközben a világ az ukrajnai háború fejleményeire figyel, csöndben éppen földindulás zajlik Nagy-Britanniában. A kormányzó munkáspárt az elmúlt tíz év legrosszabb támogatottságát tudhatja maga mögött, a konzervatív párt dettó, közben pedig a Brexit pártból kinőtt Reform soha nem látott magasságokban jár. 

Nagy-Britanniában évtizedek, sőt némi helycserével évszázadok óta de facto kétpártrendszer van, a munkáspárt és a konzervatív párt váltakozva nyeri a választásokat, a regionális pártok, a zöldek és a liberálisok a futottak még kategóriában versenyeznek. Ehhez képest ha most lennének a választások, a Reform párt abszolút többséget szerezne. Nem most lesznek, a nagy kérdés tehát az, hogy meddig tart ki a Reform lendülete. 
Az alábbi ábrán az elmúlt két év támogatottsága, piros a munkáspárt, kék a konzervatív, türkizkék a Reform.”

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2025. augusztus 20. 12:43
Érdekes kérdés, hogy a két hagyományos párt képes lenne-e "nagykoalícióra" a Reform ellen - mint a németeknél szokás.
tasijani
2025. augusztus 20. 12:38
A nyugat pusztulásra van ítélve és ez két úton jöhet létre. Az egyik a cionáci-wahhabita paktum végérvényes megvalósulása, ami Európa muszlim uralom alá helyezésével egyidőben biztosítaná a cionáci bankármaffia pénzuralmi monopóliumának kiteljesedését. A másik pedig, hogy Oroszország, Kína, India, Afrika és Dél-Amerika nagy részének szövetsége felszámolja a nyugati pénzügyi kifosztó mechanizmus globális hálózatát, ezzel elsorvasztva annak uralmi rendszerét, elsősorban a pénzügyi uralma alapját képező rendszereit. Az UKIP ehhez hozzátenni, vagy ebből elvenni nem sokat tud. A népszerűsége abból adódik, hogy a halmozódó elégedetlenséget meg tudja lovagolni, hiszen nincsen döntési pozícióban. Szerintem ezt ők IS tudják, ezért a globális "elittel" addig fognak "egyeztetni" míg le nem süllyednek a brit kamu demokrácia két nagy pártja szintjére... Ennek már sok jele mutatkozik. A témában ajánlom Hossó Andrea Angliában élő közgazdász mondandóját meghallgatni!
nempolitizalok-0
2025. augusztus 20. 12:29
Angliában elég jelentős a libsi diktatúra, legalább akkora mint a németeknél. Egy rossz rag és nemcsak kurvanagy pénzbüntetést kapsz, de még le is sittelnek. Az angolokat igen rendesen bekussoltatják a libsik a büntetések mértékei elképesztőek, nem csodálom, hogy olyan pártra szavaznak, aki pár éve még jelentős szélsőségnek számított, Jól érzik, ez az egy menekülőpályájuk lehet a libsi diktatúrából.
ThunderDan
2025. augusztus 20. 12:08
Ez SEM hír a 444-telex-stb.-ben.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!