Merész ígéretet tett Macron: nem buktatja meg a francia kormányt

Egy friss interjúban Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy a François Bayrou vezette kormány kitölti hivatali idejét, egészen 2027-ig – írja a Le Figaro. Az államfő kizárta annak lehetőségét, hogy másodszor is feloszlatná a francia törvényhozást. A lap szerint ez a határozott megfogalmazás éles ellentétben áll Macron korábbi kommunikációjával, amelyben gyakran kétértelmű utalásokat tett a nemzetgyűlés esetleges újbóli feloszlatására.

„Ő az útitársam” – mondta Bayrou-ról. „A nehéz nemzetközi helyzetben az országnak valóban stabilitásra van szüksége. Tehát semmi politikai trükközés, és bátorság a nehéz döntések meghozatalához” – fogalmazott az elnök.

A Le Figaro szerint Macron abban bízik, hogy rá tudja venni a kormánypártok és az ellenzék képviselőit a kompromisszumok és a koalíciók kultúrájára. „Olyan parlamentünk van, amely az ország megosztottságát tükrözi. A politikai vezetők feladata, hogy együtt tudjanak dolgozni” – magyarázta, majd a német demokráciát ajánlotta a képviselők figyelmébe.

A francia nemzetgyűlés azonban nehéz időszak előtt áll – véli a Le Figaro.

A képviselőknek ősszel el kell fogadniuk a kormány új, 44 milliárd eurós megszorítási tervét.

A baloldal korábban jelezte, hogy nem támogatja az intézkedéseket, amelyek többek között az állami kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére irányulnak. Ezek közé tartoznak adóemelések, valamint a szociális juttatások visszavágása vagy befagyasztása. Emellett a tervek között szerepel két munkaszüneti nap eltörlése is, amint arról korábban beszámoltunk.