Merész ígéretet tett Macron: nem buktatja meg a francia kormányt

Kérdés azonban, miként fogja elfogadni a törvényhozás az ősszel esedékes gigantikus megszorításokat.
Egy friss interjúban Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy a François Bayrou vezette kormány kitölti hivatali idejét, egészen 2027-ig – írja a Le Figaro. Az államfő kizárta annak lehetőségét, hogy másodszor is feloszlatná a francia törvényhozást. A lap szerint ez a határozott megfogalmazás éles ellentétben áll Macron korábbi kommunikációjával, amelyben gyakran kétértelmű utalásokat tett a nemzetgyűlés esetleges újbóli feloszlatására.
„Ő az útitársam” – mondta Bayrou-ról. „A nehéz nemzetközi helyzetben az országnak valóban stabilitásra van szüksége. Tehát semmi politikai trükközés, és bátorság a nehéz döntések meghozatalához” – fogalmazott az elnök.
A Le Figaro szerint Macron abban bízik, hogy rá tudja venni a kormánypártok és az ellenzék képviselőit a kompromisszumok és a koalíciók kultúrájára. „Olyan parlamentünk van, amely az ország megosztottságát tükrözi. A politikai vezetők feladata, hogy együtt tudjanak dolgozni” – magyarázta, majd a német demokráciát ajánlotta a képviselők figyelmébe.
A francia nemzetgyűlés azonban nehéz időszak előtt áll – véli a Le Figaro.
A képviselőknek ősszel el kell fogadniuk a kormány új, 44 milliárd eurós megszorítási tervét.
A baloldal korábban jelezte, hogy nem támogatja az intézkedéseket, amelyek többek között az állami kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére irányulnak. Ezek közé tartoznak adóemelések, valamint a szociális juttatások visszavágása vagy befagyasztása. Emellett a tervek között szerepel két munkaszüneti nap eltörlése is, amint arról korábban beszámoltunk.
Ezeket az intézkedéseket azonban nemcsak a baloldal, hanem a jobboldal is elutasítja, pedig a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) szavazatai döntőek lehetnek a parlamentben.
Macron ugyanakkor megvédte a költségvetési megszorítások „jó tervét”, amelyet „bátornak” nevezett, és amelyet állítása szerint „hosszasan készített elő” François Bayrou-val.
A kormány nemcsak a nemzetgyűlésen belül szembesülhet egyre nagyobb nyomással, hanem az utcákon is nő az elégedetlenség. A megszorítások ellen szeptember 10-re tömegtüntetést és az ország megbénítását tervezik.
Sokak szerint ez gyakorlatilag a „sárgamellényes mozgalom” visszatérését jelenti.
Saját jövőjével kapcsolatban Emmanuel Macron – aki nem indulhat harmadik egymást követő mandátumért – homályosan fogalmazott 2032-es terveiről. Ugyanakkor figyelmeztetést küldött azoknak, akik már most ambíciókat dédelgetnek. „Azt üzenem azoknak, akik már 2027 májusát tervezgetik: vigyázzanak. 2015 nyarán ismertem olyanokat, akik 2017 nyarára terveztek, és 2017-ben már nem voltak sehol” – mondta, miközben az utódjelöltek listája egyre hosszabb.
Merz, Macron és Costa is győzködte az amerikai elnököt.
