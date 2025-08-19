Ft
megszorítások François Bayrou Emmanuel Macron Franciaország

Merész ígéretet tett Macron: nem buktatja meg a francia kormányt

2025. augusztus 19. 20:50

Kérdés azonban, miként fogja elfogadni a törvényhozás az ősszel esedékes gigantikus megszorításokat.

2025. augusztus 19. 20:50
null

Egy friss interjúban Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy a François Bayrou vezette kormány kitölti hivatali idejét, egészen 2027-ig – írja a Le Figaro. Az államfő kizárta annak lehetőségét, hogy másodszor is feloszlatná a francia törvényhozást. A lap szerint ez a határozott megfogalmazás éles ellentétben áll Macron korábbi kommunikációjával, amelyben gyakran kétértelmű utalásokat tett a nemzetgyűlés esetleges újbóli feloszlatására.

„Ő az útitársam” – mondta Bayrou-ról. „A nehéz nemzetközi helyzetben az országnak valóban stabilitásra van szüksége. Tehát semmi politikai trükközés, és bátorság a nehéz döntések meghozatalához” – fogalmazott az elnök.

A Le Figaro szerint Macron abban bízik, hogy rá tudja venni a kormánypártok és az ellenzék képviselőit a kompromisszumok és a koalíciók kultúrájára. „Olyan parlamentünk van, amely az ország megosztottságát tükrözi. A politikai vezetők feladata, hogy együtt tudjanak dolgozni” – magyarázta, majd a német demokráciát ajánlotta a képviselők figyelmébe.

A francia nemzetgyűlés azonban nehéz időszak előtt áll – véli a Le Figaro.

A képviselőknek ősszel el kell fogadniuk a kormány új, 44 milliárd eurós megszorítási tervét.

A baloldal korábban jelezte, hogy nem támogatja az intézkedéseket, amelyek többek között az állami kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére irányulnak. Ezek közé tartoznak adóemelések, valamint a szociális juttatások visszavágása vagy befagyasztása. Emellett a tervek között szerepel két munkaszüneti nap eltörlése is, amint arról korábban beszámoltunk.

Ezeket az intézkedéseket azonban nemcsak a baloldal, hanem a jobboldal is elutasítja, pedig a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) szavazatai döntőek lehetnek a parlamentben.

Macron ugyanakkor megvédte a költségvetési megszorítások „jó tervét”, amelyet „bátornak” nevezett, és amelyet állítása szerint „hosszasan készített elő” François Bayrou-val.

A kormány nemcsak a nemzetgyűlésen belül szembesülhet egyre nagyobb nyomással, hanem az utcákon is nő az elégedetlenség. A megszorítások ellen szeptember 10-re tömegtüntetést és az ország megbénítását tervezik. 

Sokak szerint ez gyakorlatilag a „sárgamellényes mozgalom” visszatérését jelenti.

Saját jövőjével kapcsolatban Emmanuel Macron – aki nem indulhat harmadik egymást követő mandátumért – homályosan fogalmazott 2032-es terveiről. Ugyanakkor figyelmeztetést küldött azoknak, akik már most ambíciókat dédelgetnek. „Azt üzenem azoknak, akik már 2027 májusát tervezgetik: vigyázzanak. 2015 nyarán ismertem olyanokat, akik 2017 nyarára terveztek, és 2017-ben már nem voltak sehol” – mondta, miközben az utódjelöltek listája egyre hosszabb.

Nyitókép forrása: Yves Herman / POOL / AFP

wadcutter
2025. augusztus 19. 21:49
megbuktatni majd a nép fogja, de akkor te is futni fogsz majd
Válasz erre
2
0
szemlelo-2
2025. augusztus 19. 21:44
Nagyon jó példa a német demokrácia. Most tiltottak be egy AfD-s jelöltet. Ja, ez történt Franciaországban is!
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. augusztus 19. 20:58
Ezt a homokládát meg a haverjait a franciák fogják elzavarni a picsába...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!