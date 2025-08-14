Európa leghatalmasabb vezetői könyörögtek Trumpnak, aki erre bemondta: Orbán

A Telegraph megtudta: órák kérdése, és ezt ajánlja Trump Putyinnak az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe
Különleges üzletet akar ajánlani az USA elnöke a Telegraph szerint.
Merz, Macron és Costa is győzködte az amerikai elnököt az európai álláspont helyességéről, Trump viszont a magyar kormányfőt idézte az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésben biztosította az uniós vezetőket, hogy Ukrajna érdekeit nem adja fel a Vlagyimir Putyinnal való alaszkai csúcson, de a bizonytalanság továbbra is jelentős. Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint Trump megérti az európai álláspontot, és támogatja a tűzszünet elsőbbségét.
Ugyanakkor Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt idézte, miszerint Oroszország a háborúk megnyerésében a legerősebb, amit Trump nagyon érdekes meglátásnak nevezett
– tette hozzá a Politico.
A brüsszeli lap szerint ez tovább erősíti az európai aggodalmakat, hogy Trump a béketárgyalások során elmozdulhat az EU által képviselt állásponttól.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson
