Európa leghatalmasabb vezetői könyörögtek Trumpnak, aki erre bemondta: Orbán

Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésben biztosította az uniós vezetőket, hogy Ukrajna érdekeit nem adja fel a Vlagyimir Putyinnal való alaszkai csúcson, de a bizonytalanság továbbra is jelentős. Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint Trump megérti az európai álláspontot, és támogatja a tűzszünet elsőbbségét.

Ugyanakkor Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt idézte, miszerint Oroszország a háborúk megnyerésében a legerősebb, amit Trump nagyon érdekes meglátásnak nevezett

– tette hozzá a Politico.

A brüsszeli lap szerint ez tovább erősíti az európai aggodalmakat, hogy Trump a béketárgyalások során elmozdulhat az EU által képviselt állásponttól.