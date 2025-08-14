Ft
08. 14.
csütörtök
háború Ukrajna béke Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Európa leghatalmasabb vezetői könyörögtek Trumpnak, aki erre bemondta: Orbán

2025. augusztus 14. 09:50

Merz, Macron és Costa is győzködte az amerikai elnököt az európai álláspont helyességéről, Trump viszont a magyar kormányfőt idézte az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

2025. augusztus 14. 09:50
null

Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésben biztosította az uniós vezetőket, hogy Ukrajna érdekeit nem adja fel a Vlagyimir Putyinnal való alaszkai csúcson, de a bizonytalanság továbbra is jelentős. Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint Trump megérti az európai álláspontot, és támogatja a tűzszünet elsőbbségét.

Ugyanakkor Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt idézte, miszerint Oroszország a háborúk megnyerésében a legerősebb, amit Trump nagyon érdekes meglátásnak nevezett

– tette hozzá a Politico.

A brüsszeli lap szerint ez tovább erősíti az európai aggodalmakat, hogy Trump a béketárgyalások során elmozdulhat az EU által képviselt állásponttól.

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 90 komment

lofejazagyban-2
2025. augusztus 14. 12:19
ezek Zselé követelései. Nem lesz itt béke. A stable ceasefire before any territorial concessions; Compensation for damages inflicted on Ukraine; Security guarantees; Maintenance of sanctions against Russia; Return of prisoners of war (POWs) and abducted children.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. augusztus 14. 12:12
.....és "az Európai Tanács elnöke szerint Trump megérti az európai álláspontot, és támogatja a tűzszünet elsőbbségét." No hiszen, akik őrjöngve köpködték a béketárgyalásoknak az ötletét is.
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. augusztus 14. 11:57
turulminator2 2025. augusztus 14. 11:12 ..."gross + net family income Europe Netherlands 131000 euro/101000 euro... stb."... Péniszméretben Magyarország a 28. helyen áll, 14,99 centivel. Megelőzzük a románokat (73. hely, 12,73 cm), az íreket, oroszokat, görögöket, Izraelt (!), a finneket, spanyolokat, ukránokat, a norvégeket, németeket, osztrákokat, horvátokat, belgákat, szerbeket, dánokat. Minket legföljebb a bolgárok, olaszok, franciák és a hollandok tudtak beelőzni. de ők is csak kevesebb, mint 1 cm-rel... hahaha
Válasz erre
2
0
Tippmann-M4-223
2025. augusztus 14. 11:51
Lefordítom. Egyedül Viktort tartja korrekt tárgyaló partnernek.........
Válasz erre
12
0
