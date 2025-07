Mit szólna, ha a kormány megszüntetné a március 15-i nemzeti ünnepet, meg mondjuk a karácsonyt?

A miniszterelnök bejelentette, hogy 2026-ban befagyasztják az adótáblákat, a társadalombiztosítási járuléksávokat, továbbá a nyugdíjak és szociális juttatások összegét, ami szerinte 7 milliárd euró kiadásnövekedést előzne meg, hiszen ezeket az infláció miatt is emelni kéne.

És a kormányzatra se terveznek többet költeni idén – kivéve az adósságtörlesztést és persze nem mást, mint a katonai többletkiadásokat.

Bayrou azt is javasolta, hogy a következő években három nyugdíjba vonuló köztisztviselőből legfeljebb egy helyére vegyenek fel új embert.

Ez ugyancsak burkolt leépítés.

Emellett a helyi önkormányzatokat is érintik a tervek: a kormány 2026-ban 5,3 milliárd euróval adna kevesebbet, és további adóbevételeket vonna el.

Az egészségügyben 5 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő, többek között azzal, hogy a betegek gyógyszerekért fizetendő éves önrésze 50 euróról 100 euróra emelkedik. A krónikus betegségek esetében szigorúbb ellenőrzést terveznek, hogy csak azok maradjanak 100%-os egészségbiztosítási fedezet alatt, akiknél ez továbbra is indokolt.

A gazdasági termelés fellendítése érdekében Bayrou szigorúbb szankciókat vezetne be azokkal a cégekkel szemben, amelyek késlekednek partnereik kifizetésével. Mindemellett, ha az egyészségügyre nem is, egyvalamire jutna majdnem egymilliárd euró: úgynevezett innovatív vállalkozások részvényfinanszírozására is.

Elmarad a húsvét Franciaországban?

Marine Le Pen az elmúlt időszakban támogatta Macron kisebbségi kormányát, amelynek legalább egy ellenzéki párt szavazatára van szüksége a törvények elfogadásához. Le Pen gyorsan elutasította a költségvetési javaslatokat, rámutatva, hogy nem csökkentik a Franciaországba özönlő külföldi népességnek juttatott milliárdokat.

Hét év katasztrofális gazdálkodás után Emmanuel Macron és François Bayrou képtelenek valódi megtakarításokat végrehajtani, és újabb számlát nyújtanak be a franciáknak: közel 20 milliárd eurós megszorítás képében. Nincs megtakarítás a bevándorlás költségein, hét milliárddal növelik az Európai Unióhoz fizetendő hozzájárulást, semmit sem tesznek a kórházakban és az oktatásban tapasztalható bürokrácia ellen –

írta.

Ez a kormány inkább a franciákat, a munkavállalókat és a nyugdíjasokat üldözi, mint hogy a pazarlást szüntesse meg – tette hozzá. A Nemzeti Front vezetője kilátásba helyzete Bayrou megbuktatását is.



