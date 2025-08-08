Ft
Tisza Párt Kéri László Dopeman Fidesz vélemény

Azt mondta Kéri László, hogy a fideszesekkel úgy kell bánni, mint a pestisesekkel, hogy szégyelljék hova tartoznak

2025. augusztus 08. 10:08

Normális ember nem a szavazókat szidja, hanem legfeljebb a politikusokat!

2025. augusztus 08. 10:08
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Azt mondta Kéri László, hogy a fideszesekkel úgy kell bánni, mint a pestisesekkel, hogy szégyelljék hova tartoznak.

Na, akkor! Ki szoktam kérni magamnak, hogy fideszes vagyok, de kicsit se azért, mert szégyellném, hanem azért, mert van az aktivista és a szavazópolgár, én ez utóbbinak tartom magam.

Viszont mindig is undorodtam a kirekesztő, csúfolódó emberektől, volt ilyen már általánosban, ugyanez a nagyhangú dölyfösség ment huszonévesen a romkocsmákban és most újra.

Azahriah is nagy csalódás, mert aki kicsit is gondolkodik, nem az alapján ítéli meg az embereket, hogy kire szavaz.

Normális ember nem a szavazókat szídja, hanem legfeljebb a politikusokat!

Vannak tiszás barátaim, rokonaim, az ő dolguk. Meghallgatom, érvelek, de hogy csúfolnám őket, bántanám, biztos, hogy nem!Akkor se, ha államcsődbevezető, agresszív slimfit lovagot akar a fejemre ültetni.

A szavazást nem szabad véresen komolyan venni, akkor se, ha a sorsunkat dönti el.

Orbán Viktor mondta Dopemannél, örül, ha kritikusak a szavazók, neki a dolga, hogy meggyőzzön, ha nem sikerül, az az ő hibája.

Nézzük mi a választék és szavazzunk arra, ami szerintünk a legjobb. Ennyi. Ezért nem szabad egymást utálni!

Mindenkinek megvan a maga története, miért szereti, miért haragszik. Egyéni megélések, politikai manipuláció, családi, baráti hatás. Mind ott van, aztán besétálunk a szavazófülkébe és ikszelünk, aztán várunk, aztán elindul egy új kezdet…

Ha nagyon nem tetszik, akkor irogatunk, tüntetünk, amíg ki nem lövik a szemünket, de azután is…”

Nyitókép: YouTube/képkivágás

cserresznye
2025. augusztus 08. 11:35
Kéri úr! Önnel az a baj, hogy még mindig kap esélyt arra, hogy oktasson( ugyan mit?), és vélt igazást hangoztassa.Nyuggerként inkább locsolja a kis keretcskéjét. hanem aki ilyet mond, azzal kell úgy bánni, mint pestisessel. Úgyhogy amikor látom, hogy jön az ATV-be én úgy is fogok Önnel bánni-. Miféle megnyilvánulás ez, egy önnel nem szimpatizáló párt támogatóira? Miben különbözik Ön a "jogtudósnak nevezett" úrtól? Kéri úr, minden embernek, függetlenül a pártállásától, annak okán, hogy ember kijár a tisztelet, még az ilyen magukat a világ tetejének képzelő ingyen élőktől is.
Válasz erre
1
0
tompika-2
2025. augusztus 08. 11:18
Kíváncsi vagyok, mikor határolódnak el ettől a soviniszta, kirekesztő, gettóba záró, igazából nácitól a sajátjai? Most úgy néz ki soha, mert azonosulnak a szellemiségével. Ettől függetlenül mi visszavárjuk az emberi valóságba őket, ezzel a súlyosan eltévelyedettel együtt. Az ajtó nyitva, elég megbánni bűneiket, bocsánatot kérni és végre gyűlölködés nélkül normálisan versengeni. Képesek rá vajon?
Válasz erre
1
0
kalapali2
2025. augusztus 08. 11:15
Kéri László a példa, meg lehet élni, jól fizet az árnyékra vetődés Egész élete abból állt.
Válasz erre
1
0
mebece
2025. augusztus 08. 10:45
Hova kéne tartozniuk Kéri szerint, amit nem kéne szégyellniük? A hazaárulókkal való közösség talán nem mindennél jobban szégyellni való? Vagy egy velejéig romlott, notórius hazudozó és demagóg hangulatkeltő bűvöletébe esni nem az?
Válasz erre
4
0
