Kéri László megint felült a gyűlöletvonatra – szégyelld magad, „pestises fideszes”, szavazz inkább a Tiszára!
A nemzetközi hálózat részeként Kéri is az EU szekerét tolja, hogy minél rosszabb legyen nekünk, magyaroknak. Horváth K. József írása.
Normális ember nem a szavazókat szidja, hanem legfeljebb a politikusokat!
„Azt mondta Kéri László, hogy a fideszesekkel úgy kell bánni, mint a pestisesekkel, hogy szégyelljék hova tartoznak.
Na, akkor! Ki szoktam kérni magamnak, hogy fideszes vagyok, de kicsit se azért, mert szégyellném, hanem azért, mert van az aktivista és a szavazópolgár, én ez utóbbinak tartom magam.
Viszont mindig is undorodtam a kirekesztő, csúfolódó emberektől, volt ilyen már általánosban, ugyanez a nagyhangú dölyfösség ment huszonévesen a romkocsmákban és most újra.
Azahriah is nagy csalódás, mert aki kicsit is gondolkodik, nem az alapján ítéli meg az embereket, hogy kire szavaz.
Vannak tiszás barátaim, rokonaim, az ő dolguk. Meghallgatom, érvelek, de hogy csúfolnám őket, bántanám, biztos, hogy nem!Akkor se, ha államcsődbevezető, agresszív slimfit lovagot akar a fejemre ültetni.
A szavazást nem szabad véresen komolyan venni, akkor se, ha a sorsunkat dönti el.
Orbán Viktor mondta Dopemannél, örül, ha kritikusak a szavazók, neki a dolga, hogy meggyőzzön, ha nem sikerül, az az ő hibája.
Nézzük mi a választék és szavazzunk arra, ami szerintünk a legjobb. Ennyi. Ezért nem szabad egymást utálni!
Mindenkinek megvan a maga története, miért szereti, miért haragszik. Egyéni megélések, politikai manipuláció, családi, baráti hatás. Mind ott van, aztán besétálunk a szavazófülkébe és ikszelünk, aztán várunk, aztán elindul egy új kezdet…
Ha nagyon nem tetszik, akkor irogatunk, tüntetünk, amíg ki nem lövik a szemünket, de azután is…”
