„Azt mondta Kéri László, hogy a fideszesekkel úgy kell bánni, mint a pestisesekkel, hogy szégyelljék hova tartoznak.

Na, akkor! Ki szoktam kérni magamnak, hogy fideszes vagyok, de kicsit se azért, mert szégyellném, hanem azért, mert van az aktivista és a szavazópolgár, én ez utóbbinak tartom magam.

Viszont mindig is undorodtam a kirekesztő, csúfolódó emberektől, volt ilyen már általánosban, ugyanez a nagyhangú dölyfösség ment huszonévesen a romkocsmákban és most újra.

Azahriah is nagy csalódás, mert aki kicsit is gondolkodik, nem az alapján ítéli meg az embereket, hogy kire szavaz.

Normális ember nem a szavazókat szídja, hanem legfeljebb a politikusokat!

Vannak tiszás barátaim, rokonaim, az ő dolguk. Meghallgatom, érvelek, de hogy csúfolnám őket, bántanám, biztos, hogy nem!Akkor se, ha államcsődbevezető, agresszív slimfit lovagot akar a fejemre ültetni.

A szavazást nem szabad véresen komolyan venni, akkor se, ha a sorsunkat dönti el.

Orbán Viktor mondta Dopemannél, örül, ha kritikusak a szavazók, neki a dolga, hogy meggyőzzön, ha nem sikerül, az az ő hibája.

Nézzük mi a választék és szavazzunk arra, ami szerintünk a legjobb. Ennyi. Ezért nem szabad egymást utálni!

Mindenkinek megvan a maga története, miért szereti, miért haragszik. Egyéni megélések, politikai manipuláció, családi, baráti hatás. Mind ott van, aztán besétálunk a szavazófülkébe és ikszelünk, aztán várunk, aztán elindul egy új kezdet…

Ha nagyon nem tetszik, akkor irogatunk, tüntetünk, amíg ki nem lövik a szemünket, de azután is…”

Nyitókép: YouTube/képkivágás