Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Brüsszel Kéri László Magyar Péter Fidesz-KDNP Orbán Viktor

Kéri László megint felült a gyűlöletvonatra – szégyelld magad, „pestises fideszes”, szavazz inkább a Tiszára!

2025. augusztus 07. 18:07

A nemzetközi hálózat részeként Kéri is az EU szekerét tolja, hogy minél rosszabb legyen nekünk, magyaroknak.

2025. augusztus 07. 18:07
null
Horváth K. József
Horváth K. József

„Nincs itt semmiféle szeretet, csak vad gyűlölet. Nincs itt semmiféle építés, csak rombolás.” (…) „Ugyanaz a lemez, ugyanazok az emberek. Egy nemzetközi hálózat helyi arcai, akiknek semmi sem drága, az ország állapota meg semennyire sem fontos nekik.” Orbán Balázs gondolatai ezek, amelyeket a Fleck-ügy kapcsán osztott meg a nyilvánossággal a Facebookon. 

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

undefined

Horváth K. József

Mandiner

Idézőjel

„Mit szeretne, Fleck Kolléga? Utcai harcot, forradalmat?” – a balos jogtudós ezúttal túlment minden határon

Fleck se önmagát, se jogászi szakmáját nem tiszteli. Ő csak egy egyszerű hergelő, baloldali propagandista, aki azt sem vállalja, amit mond, hanem egyszerűen letagadja.

Kevesen gondolhattak erre, amit Orbán Balázs – nyilván a szélesebb körű információi alapján – megosztott. Tudjuk jól, Hosszú évek óta tűri el az ELTE vezetése, hogy egy olyan ember oktassa náluk a jövő jogászait, aki a fennálló alkotmányos renden kívül gondolkodik.

Fleck Zoltán Gyurcsány és Márki-Zay köreinek is bizalmi embere volt, most az egyik Tisza szigetnél az államfő zsarolását helyezte kilátásba.

Tehát a nemzetközi hálózat része. Gulyás Gergely a kormányinfón leszögezte: „Nem kérdés, hogy maradhat-e az egyetemen, de ez az intézmény jogköre. Ahol Fleck Zoltán oktathat, ott nácik és kommunisták is oktathatnak.” Gulyás nyilván nem mondhatta ki, hogy Fleck náci vagy kommunista, valójában egykutya, ehhez képest elvan, mint a befőtt az állam által fenntartott egyetemen, és

van képe hosszú éveken keresztül ezerrel támadni a kormány, illetve a magyarok többségének akaratát.

Ehhez pedig az egyetem – az autonómiára hivatkozva – látványos védelmet nyújt neki. 

Benedek Elek azt mondja, a „Fölületesség e kor jelleme. Fölületes a munka, amit végezünk, fölületes a szerelem, a barátság, csak a gyűlölet nem az.” Jókai pedig így látja a gyűlöletet: „Nem az a vér aggódtat, ami kihull, hanem az a gyűlölet, ami kikel belőle.” És egy brit újságíró, Matt Haig gondolata: „A gyűlölet értelmetlen érzés. Mintha megennél egy skorpiót, amiért megharapott.”

Utóbbihoz tegyük hozzá, meglehetősen civil gondolkodásra vall, ami nem baj, csak a politikában más a helyzet. A balosok nem önmagában a skorpió elpusztításáért gondolhatnak az elfogyasztására,

hanem azért, hogy hatalomra kerüljenek. Ez az értelme a gyűlölködésüknek.

A balosok ugyanis jól tudják, hogy a magyarok többsége soha nem szavazza be őket a hatalomba, tehát a politikában mindig másodhegedűsök lesznek. Természetesen a Tiszával is. Magyar Péternek ugyanis egyetlen olyan gondolata nincs, amely azt sugallná, hogy a tisztességre alapozva próbálná legyőzni Orbán Viktort.

Még Kéri Lászlót is leszerződtették, hogy találjon ki valamit a siker érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

Azt a Kérit, akiről nemrég a Hotel Lentulai című podcastban – ahogy a műsor után megírtam – Orbán Viktor diplomatikusan, de lesajnálóan elismerte, hogy egykor tanára volt, ami egyet jelentett azzal, hogy fölnézett rá. Az idők azonban változtak, s a vélemények is alakultak. A műsor azon rovatában, amelyben a vendég röviden jellemzi azt a személyt, akinek a nevét a műsorvezető mondja, Lentulai egyik alanya Kéri László volt. Orbán Viktor csak ennyit mondott: „Hát, ha már egyszer így esett, így esett… Kár érte.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Horváth K. József

Mandiner

Idézőjel

Kéri László nagyot ment – ezúttal is sikeresen elkapta szarva közt a tőgyét!

Ezek után már semmin sem csodálkozunk.

Szóval ez a Kéri ismét felült a gyűlölet vonatára.

Előbb a magyar gazdákról beszélt gyalázatosan, az elmúlt tíz év legnagyobb csapásaként szólva az agrártámogatásról, most pedig a fideszes szavazókat hasonlította a pestisesekhez.

Mindezt azért, hogy a Fideszre szavazók röstelkedjenek eddigi voksuk miatt, és álljanak át a Tiszához.

Kéri nem arra bíztatott, hogy ha ezt meg ezt így csináljuk, vagy úgy, akkor az jobb lesz az országnak, és tovább nő a magyarok életszínvonala. Egy fenét.

Gyűlöld a fideszeseket, hogy szégyennek érezzék, ha 2026-ban is a Fideszre szavaznak.

Helyette szavazzanak büszkén a Brüsszel zsarolásának szó nélkül engedelmeskedőkre. 

A nemzetközi hálózat részeként Kéri is az Unió szekerét tolja, hogy minél rosszabb legyen nekünk, magyaroknak. 

Mutassunk minél többen fügét neki ezért, hogy

ne csak álom legyen a miniszterelnök pólóján lévő 4/5.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
•••
2025. augusztus 07. 19:03 Szerkesztve
Kövér László: Ez az ellenzék nem a magyar nemzet része 24.hu/belfold/2020/04/29/kover-laszlo-interju-koronavirus-ellenzek/ ezek után miért kell csodálkozni
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 07. 18:59
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott a Fidesz kormányzása alatt, amely időszak során az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbanknál Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Az EU-ban Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb mértékben a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet felmérése/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
0
0
blondiner
2025. augusztus 07. 18:55
Annyira szívesen megnézném "Lacibácsit", amikor kihirdetik a következő Fidesz kormányt :D Nem fogja érteni
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. augusztus 07. 18:54
Büszke vagyok a Kormányra és a Fidesz-KDNP-re!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!