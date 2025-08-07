Kéri László megint felült a gyűlöletvonatra – szégyelld magad, „pestises fideszes”, szavazz inkább a Tiszára!

Feljelentették a tiszás Fleck Zoltánt, mert az alkotmányos rendet veszélyeztetheti
Mint írták, Magyarország alkotmányos rendjének védelme minden magyar állampolgár és politikai szervezet kötelessége.
A nemzetközi hálózat részeként Kéri is az EU szekerét tolja, hogy minél rosszabb legyen nekünk, magyaroknak.
„Nincs itt semmiféle szeretet, csak vad gyűlölet. Nincs itt semmiféle építés, csak rombolás.” (…) „Ugyanaz a lemez, ugyanazok az emberek. Egy nemzetközi hálózat helyi arcai, akiknek semmi sem drága, az ország állapota meg semennyire sem fontos nekik.” Orbán Balázs gondolatai ezek, amelyeket a Fleck-ügy kapcsán osztott meg a nyilvánossággal a Facebookon.
Fleck se önmagát, se jogászi szakmáját nem tiszteli. Ő csak egy egyszerű hergelő, baloldali propagandista, aki azt sem vállalja, amit mond, hanem egyszerűen letagadja.
Kevesen gondolhattak erre, amit Orbán Balázs – nyilván a szélesebb körű információi alapján – megosztott. Tudjuk jól, Hosszú évek óta tűri el az ELTE vezetése, hogy egy olyan ember oktassa náluk a jövő jogászait, aki a fennálló alkotmányos renden kívül gondolkodik.
Fleck Zoltán Gyurcsány és Márki-Zay köreinek is bizalmi embere volt, most az egyik Tisza szigetnél az államfő zsarolását helyezte kilátásba.
Tehát a nemzetközi hálózat része. Gulyás Gergely a kormányinfón leszögezte: „Nem kérdés, hogy maradhat-e az egyetemen, de ez az intézmény jogköre. Ahol Fleck Zoltán oktathat, ott nácik és kommunisták is oktathatnak.” Gulyás nyilván nem mondhatta ki, hogy Fleck náci vagy kommunista, valójában egykutya, ehhez képest elvan, mint a befőtt az állam által fenntartott egyetemen, és
van képe hosszú éveken keresztül ezerrel támadni a kormány, illetve a magyarok többségének akaratát.
Ehhez pedig az egyetem – az autonómiára hivatkozva – látványos védelmet nyújt neki.
Benedek Elek azt mondja, a „Fölületesség e kor jelleme. Fölületes a munka, amit végezünk, fölületes a szerelem, a barátság, csak a gyűlölet nem az.” Jókai pedig így látja a gyűlöletet: „Nem az a vér aggódtat, ami kihull, hanem az a gyűlölet, ami kikel belőle.” És egy brit újságíró, Matt Haig gondolata: „A gyűlölet értelmetlen érzés. Mintha megennél egy skorpiót, amiért megharapott.”
Utóbbihoz tegyük hozzá, meglehetősen civil gondolkodásra vall, ami nem baj, csak a politikában más a helyzet. A balosok nem önmagában a skorpió elpusztításáért gondolhatnak az elfogyasztására,
hanem azért, hogy hatalomra kerüljenek. Ez az értelme a gyűlölködésüknek.
A balosok ugyanis jól tudják, hogy a magyarok többsége soha nem szavazza be őket a hatalomba, tehát a politikában mindig másodhegedűsök lesznek. Természetesen a Tiszával is. Magyar Péternek ugyanis egyetlen olyan gondolata nincs, amely azt sugallná, hogy a tisztességre alapozva próbálná legyőzni Orbán Viktort.
Még Kéri Lászlót is leszerződtették, hogy találjon ki valamit a siker érdekében.
Felháborító felvétel.
Azt a Kérit, akiről nemrég a Hotel Lentulai című podcastban – ahogy a műsor után megírtam – Orbán Viktor diplomatikusan, de lesajnálóan elismerte, hogy egykor tanára volt, ami egyet jelentett azzal, hogy fölnézett rá. Az idők azonban változtak, s a vélemények is alakultak. A műsor azon rovatában, amelyben a vendég röviden jellemzi azt a személyt, akinek a nevét a műsorvezető mondja, Lentulai egyik alanya Kéri László volt. Orbán Viktor csak ennyit mondott: „Hát, ha már egyszer így esett, így esett… Kár érte.”
Ezek után már semmin sem csodálkozunk.
Szóval ez a Kéri ismét felült a gyűlölet vonatára.
Előbb a magyar gazdákról beszélt gyalázatosan, az elmúlt tíz év legnagyobb csapásaként szólva az agrártámogatásról, most pedig a fideszes szavazókat hasonlította a pestisesekhez.
Mindezt azért, hogy a Fideszre szavazók röstelkedjenek eddigi voksuk miatt, és álljanak át a Tiszához.
Kéri nem arra bíztatott, hogy ha ezt meg ezt így csináljuk, vagy úgy, akkor az jobb lesz az országnak, és tovább nő a magyarok életszínvonala. Egy fenét.
Gyűlöld a fideszeseket, hogy szégyennek érezzék, ha 2026-ban is a Fideszre szavaznak.
Helyette szavazzanak büszkén a Brüsszel zsarolásának szó nélkül engedelmeskedőkre.
A nemzetközi hálózat részeként Kéri is az Unió szekerét tolja, hogy minél rosszabb legyen nekünk, magyaroknak.
Mutassunk minél többen fügét neki ezért, hogy
ne csak álom legyen a miniszterelnök pólóján lévő 4/5.
***
