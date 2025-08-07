Kéri László megint felült a gyűlöletvonatra – szégyelld magad, „pestises fideszes”, szavazz inkább a Tiszára!

Kevesen gondolhattak erre, amit Orbán Balázs – nyilván a szélesebb körű információi alapján – megosztott. Tudjuk jól, Hosszú évek óta tűri el az ELTE vezetése, hogy egy olyan ember oktassa náluk a jövő jogászait, aki a fennálló alkotmányos renden kívül gondolkodik.

Fleck Zoltán Gyurcsány és Márki-Zay köreinek is bizalmi embere volt, most az egyik Tisza szigetnél az államfő zsarolását helyezte kilátásba.

Tehát a nemzetközi hálózat része. Gulyás Gergely a kormányinfón leszögezte: „Nem kérdés, hogy maradhat-e az egyetemen, de ez az intézmény jogköre. Ahol Fleck Zoltán oktathat, ott nácik és kommunisták is oktathatnak.” Gulyás nyilván nem mondhatta ki, hogy Fleck náci vagy kommunista, valójában egykutya, ehhez képest elvan, mint a befőtt az állam által fenntartott egyetemen, és

van képe hosszú éveken keresztül ezerrel támadni a kormány, illetve a magyarok többségének akaratát.

Ehhez pedig az egyetem – az autonómiára hivatkozva – látványos védelmet nyújt neki.

Benedek Elek azt mondja, a „Fölületesség e kor jelleme. Fölületes a munka, amit végezünk, fölületes a szerelem, a barátság, csak a gyűlölet nem az.” Jókai pedig így látja a gyűlöletet: „Nem az a vér aggódtat, ami kihull, hanem az a gyűlölet, ami kikel belőle.” És egy brit újságíró, Matt Haig gondolata: „A gyűlölet értelmetlen érzés. Mintha megennél egy skorpiót, amiért megharapott.”

Utóbbihoz tegyük hozzá, meglehetősen civil gondolkodásra vall, ami nem baj, csak a politikában más a helyzet. A balosok nem önmagában a skorpió elpusztításáért gondolhatnak az elfogyasztására,

hanem azért, hogy hatalomra kerüljenek. Ez az értelme a gyűlölködésüknek.

A balosok ugyanis jól tudják, hogy a magyarok többsége soha nem szavazza be őket a hatalomba, tehát a politikában mindig másodhegedűsök lesznek. Természetesen a Tiszával is. Magyar Péternek ugyanis egyetlen olyan gondolata nincs, amely azt sugallná, hogy a tisztességre alapozva próbálná legyőzni Orbán Viktort.