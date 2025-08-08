„Sokszor sírva mentem haza” – a legnagyobb magyar tehetséget olyan trauma érte, amit soha nem fog elfelejteni

Máthé Dominik kétség kívül az egyik, ha nem a legpechesebb magyar kézilabdázó. Fiatalon, óriási tehetségként robbant be, 2020-ban pedig Balatonfüredről a norvég Elverumhoz igazolt. 2022 februárjában aztán jött az első sérülés: a bal térdében az elülső keresztszalag, a combhajlító ín, a belső oldalszalag és a belső meniszkusz is elszakadt, ezenkívül a külső meniszkusz is megsérült.

Most ügynökségének, a ChampSportnak nyilatkozott megpróbáltatásairól hosszabban egy videóinterjúban, amit az NSO szemlézett.

Olyan trauma ért, amit soha nem fogok elfelejteni.

Emberelőnyben hét az ötöt játszottunk, én voltam középen, próbáltam a kezem felé menni, de ketten összezártak, én pedig hátra ráültem a térdemre. Mivel le tudtam sétálni a saját lábamon a pályáról, azt hittem, nincs komoly sérülésem. Nem is éreztem pattanást; mint később megtudtam, ez a rosszabbik eset. Egy órával utána már nem tudtam ráállni...”

2023 elején tért vissza, ekkor már a francia sztárcsapat, a PSG játékosa volt eleinte több, aztán kevesebb játéklehetőséggel. Tavaly januárban aztán az Európa-bajnokságon kiderült: valami továbbra sincs rendben a térdével – ekkor már aláírt szerződése volt a Kielcével, azonban egészségi állapota miatt a lengyelek végül elálltak a kontraktustól.

„Amikor 2023 végén megvizsgált az orvos Kielcében, már mondta, hogy valami nem stimmel, de arról szó sem volt, hogy nincs keresztszalagom – folytatta a 26 éves Máthé. – A 2024-es Eb-n azonban bevizesedett a térdem, és ekkor kiderült, hogy felszívódott az oslói műtét során pótolt keresztszalag. Az erős combizmomnak köszönhettem, hogy tudtam játszani 2023-ban, de 2024-re már teljesen instabillá vált a térdem.

Februárban Párizsban újra megműtöttek, a hátsó combomból pótolták a szalagot, amely aztán szinte egyből felszívódott. Valószínűleg az orvos nem látta át, mennyire komoly volt a korábbi műtétem, de az is igaz, hogy már korán elkezdtem a súlyzós edzéseket.

A három hónapos kontrollnál ugyanúgy mozgott a térdem, mint korábban.”

Nagy László közbenjárásával aztán eljutott az egyik legjobb specialistához Barcelonába:

„A júniusi műtét során a jobb térdemből kivették az ínszalagot, ebből pótolták a keresztszalagot a bal térdemben, míg a hátsó combból pótoltak az oldalszalaghoz. Ezúttal tehát a saját szalagjaimat használták, nem más emberét, mint az első alkalommal.”

Ezután újabb operáció következett, amit szerződés nélküli játékosként már magának fizetett, ahogy a rehabilitációt is, hiszen 2024 júliusától nem kapott fizetést.

A pénz nem minden, a kézilabdázás jobban hiányzik. Szerencsére kerestem annyit a korábbi években, hogy egy évet kibírok fizetés nélkül is.”

Az Elverum viszont új esélyt adott neki, állták a további rehabilitáció költségeit, és a nyártól egy évadra szóló szerződést kapott. Márciusban már labdát tudott fogni, és a tervek szerint egy hónap múlva már teljes értékű játékosnak vallhatja magát.

„Nehéz volt kamerák elé állni ennyi idő után, hiszen most már tizenhét hónapja nem játszottam. Próbáltam minden időmet a rehabilitációra fordítani, hamarosan talán újra játszhatok. Kaptam egy lehetőséget az élettől Elverumban, hogy újra kézilabdázhassak, reméljük, az Európa-ligában is bejutunk a csoportkörbe – így újra tudom magam építeni, bizonyítani, hogy tudok még játszani.”

A kálváriára visszaemlékezve elmondta:

az első, párizsi rehabilitáció volt a legkeményebb, sokszor sírva ment haza.

Máthé 2019-ben berobbant a válogatottba is, 45 mérkőzésen 156 gólnál jár, viszont a párizsi olimpián már nem tudott ott lenni.

„Sokat veszítettem az álmaimból, de ha minden jól megy, biztos van még visszaút.

Most azonban még azt sem jelenthetjük ki biztosan, hogy tudok még valaha magas szinten játszani, hiszen rendes kétkapus játékban egyelőre nem vettem részt, és meccsem sem volt 2024 januárja óta.

Nagy vágyam, hogy ott lehessek a 2028-as Los Angeles-i olimpián, azzal is beérném, ha legalább a kispadra leülhetnék.”

Fotó: ChampSport