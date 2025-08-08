Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Elverum Máthé Dominik kézilabda PSG

„Sokszor sírva mentem haza” – a legnagyobb magyar tehetséget olyan trauma érte, amit soha nem fog elfelejteni

2025. augusztus 08. 08:27

Máthé Dominik egy hónap múlva újra teljes értékű kézilabdázó lehet – a mára már 26 éves egykori legnagyobb magyar tehetség sérülése miatt tavaly január óta nem játszott mérkőzésen.

2025. augusztus 08. 08:27
null

Máthé Dominik kétség kívül az egyik, ha nem a legpechesebb magyar kézilabdázó. Fiatalon, óriási tehetségként robbant be, 2020-ban pedig Balatonfüredről a norvég Elverumhoz igazolt. 2022 februárjában aztán jött az első sérülés: a bal térdében az elülső keresztszalag, a combhajlító ín, a belső oldalszalag és a belső meniszkusz is elszakadt, ezenkívül a külső meniszkusz is megsérült. 

Most ügynökségének, a ChampSportnak nyilatkozott megpróbáltatásairól hosszabban egy videóinterjúban, amit az NSO szemlézett.

Olyan trauma ért, amit soha nem fogok elfelejteni.

Emberelőnyben hét az ötöt játszottunk, én voltam középen, próbáltam a kezem felé menni, de ketten összezártak, én pedig hátra ráültem a térdemre. Mivel le tudtam sétálni a saját lábamon a pályáról, azt hittem, nincs komoly sérülésem. Nem is éreztem pattanást; mint később megtudtam, ez a rosszabbik eset. Egy órával utána már nem tudtam ráállni...”

2023 elején tért vissza, ekkor már a francia sztárcsapat, a PSG játékosa volt eleinte több, aztán kevesebb játéklehetőséggel. Tavaly januárban aztán az Európa-bajnokságon kiderült: valami továbbra sincs rendben a térdével – ekkor már aláírt szerződése volt a Kielcével, azonban egészségi állapota miatt a lengyelek végül elálltak a kontraktustól.

„Amikor 2023 végén megvizsgált az orvos Kielcében, már mondta, hogy valami nem stimmel, de arról szó sem volt, hogy nincs keresztszalagom – folytatta a 26 éves Máthé. – A 2024-es Eb-n azonban bevizesedett a térdem, és ekkor kiderült, hogy felszívódott az oslói műtét során pótolt keresztszalag. Az erős combizmomnak köszönhettem, hogy tudtam játszani 2023-ban, de 2024-re már teljesen instabillá vált a térdem. 

Februárban Párizsban újra megműtöttek, a hátsó combomból pótolták a szalagot, amely aztán szinte egyből felszívódott. Valószínűleg az orvos nem látta át, mennyire komoly volt a korábbi műtétem, de az is igaz, hogy már korán elkezdtem a súlyzós edzéseket.

A három hónapos kontrollnál ugyanúgy mozgott a térdem, mint korábban.”

Nagy László közbenjárásával aztán eljutott az egyik legjobb specialistához Barcelonába:

„A júniusi műtét során a jobb térdemből kivették az ínszalagot, ebből pótolták a keresztszalagot a bal térdemben, míg a hátsó combból pótoltak az oldalszalaghoz. Ezúttal tehát a saját szalagjaimat használták, nem más emberét, mint az első alkalommal.”

Ezután újabb operáció következett, amit szerződés nélküli játékosként már magának fizetett, ahogy a rehabilitációt is, hiszen 2024 júliusától nem kapott fizetést.

A pénz nem minden, a kézilabdázás jobban hiányzik. Szerencsére kerestem annyit a korábbi években, hogy egy évet kibírok fizetés nélkül is.”

Az Elverum viszont új esélyt adott neki, állták a további rehabilitáció költségeit, és a nyártól egy évadra szóló szerződést kapott. Márciusban már labdát tudott fogni, és a tervek szerint egy hónap múlva már teljes értékű játékosnak vallhatja magát.

„Nehéz volt kamerák elé állni ennyi idő után, hiszen most már tizenhét hónapja nem játszottam. Próbáltam minden időmet a rehabilitációra fordítani, hamarosan talán újra játszhatok. Kaptam egy lehetőséget az élettől Elverumban, hogy újra kézilabdázhassak, reméljük, az Európa-ligában is bejutunk a csoportkörbe – így újra tudom magam építeni, bizonyítani, hogy tudok még játszani.”

A kálváriára visszaemlékezve elmondta: 

az első, párizsi rehabilitáció volt a legkeményebb, sokszor sírva ment haza.

Máthé 2019-ben berobbant a válogatottba is, 45 mérkőzésen 156 gólnál jár, viszont a párizsi olimpián már nem tudott ott lenni.

„Sokat veszítettem az álmaimból, de ha minden jól megy, biztos van még visszaút. 

Most azonban még azt sem jelenthetjük ki biztosan, hogy tudok még valaha magas szinten játszani, hiszen rendes kétkapus játékban egyelőre nem vettem részt, és meccsem sem volt 2024 januárja óta.

Nagy vágyam, hogy ott lehessek a 2028-as Los Angeles-i olimpián, azzal is beérném, ha legalább a kispadra leülhetnék.”

Fotó: ChampSport

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. augusztus 08. 09:41
Jobbulást!
Válasz erre
0
0
csicseriborso3
2025. augusztus 08. 09:24
Gyógyulast, további aktív éveket kívánok.
Válasz erre
0
0
Hedvig58
2025. augusztus 08. 09:08
Fel a fejjel, ha a Jóisten is úgy akarja, megadatik a jó játék, és az elismerés is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!