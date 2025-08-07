Ft
08. 07.
csütörtök
migráció Franciaország Egyesült Királyság

Nyögvenyelősen indul a migránsok kitoloncolása a briteknél

2025. augusztus 07. 20:00

Egyet visszaküldenek Franciaországba, egy másikat meg elhoznak onnan.

2025. augusztus 07. 20:00
null

Úgy tűnik, megkezdődik az „egy ember be, egy ember ki” elv alapján a kitoloncolás az Egyesült Királyság. A The Guardian szerint a jövő héten sor kerülhet az első migránsok visszaküldésére Franciaországba, a Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között kötött megegyezés értelmében.

A lap információi szerint a brit hatóságok három napon belül megküldik az első csoport névsorát a francia társszerveknek, amelyeknek 14 nap áll rendelkezésükre a válaszadásra. A megállapodás szerint a csónakokon érkező migránsok helyett más migránsokat „importálnak” a hatóságok Franciaország területéről.

A kiválasztott migránsok fellebbezhetnek a Franciaországba történő visszaküldés ellen.

A brit kormány álláspontja szerint a „kölcsönösségi rendszer” keretében csak „szigorúan ellenőrzött” személyek léphetnek be az országba. Bár a baloldal forradalmi ötletként igyekezett bemutatni a rendszert, a Belügyminisztérium információi szerint az első körben csupán körülbelül 50 menedékkérőre vonatkozik. A rendszert továbbá a migránsokat támogató liberális szervezetek is támadják, akik azt kifogásolják, hogy a migránsoknak iratokkal kell rendelkezniük a rendszerbe való bekerüléshez.

Yvette Cooper belügyminiszter kijelentette, hogy a kormány ellenáll minden jogi kihívásnak. „A bevándorlási őrizetbe helyezések már folyamatban vannak, ezért jelenleg nem hozunk nyilvánosságra olyan részleteket, amelyeket a bűnszervezetek kihasználhatnak. Senkinek ne legyen kétsége: mostantól bárki, aki illegálisan érkezik, azonnali őrizetbe vételre és visszaküldésre számíthat” – mondta. „Ez a kísérleti program kezdete, és idővel tovább bővül, de egyértelműen kijelentjük, hogy Franciaország biztonságos ország, így minden jogi kihívással megbírkózunk” – tette hozzá.

Az egyezmény értelmében az Egyesült Királyság fedezi a menedékkérők Franciaországba és onnan történő szállításának költségeit. A megállapodást legkésőbb 2026. június 11-ig meg kell újítani, és bármelyik fél egy hónap felmondási idővel felbonthatja. A megállapodás szerint azokat, akiknek függőben lévő menedékkérelmük van, nem lehet kiutasítani. Franciaország elutasíthatja a kiutasítási kérelmet, ha úgy ítéli meg, hogy az illető veszélyt jelent a közrendre, a belső biztonságra, a közegészségügyre vagy bármely schengeni állam nemzetközi kapcsolataira.

2025-ben eddig több mint 25 ezer ember érkezett az Egyesült Királyságba a La Manche-csatornán keresztül, ami 48 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és a legnagyobb szám 2018 óta, amióta a Csatornán érkezők számát feljegyzik.

Nyitókép forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP

***

 

