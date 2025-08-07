Nyögvenyelősen indul a migránsok kitoloncolása a briteknél

Ne bántsátok Keir Starmert – nem Orbán-féle boomer próféta ő, hogy előre látta volna a problémát!
A kampányban jólétet, tiszteletet és biztonságot ígért, de most sajnos migránstábort kell bővítenie. Francesca Rivafinoli írása.
Egyet visszaküldenek Franciaországba, egy másikat meg elhoznak onnan.
Úgy tűnik, megkezdődik az „egy ember be, egy ember ki” elv alapján a kitoloncolás az Egyesült Királyság. A The Guardian szerint a jövő héten sor kerülhet az első migránsok visszaküldésére Franciaországba, a Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között kötött megegyezés értelmében.
A lap információi szerint a brit hatóságok három napon belül megküldik az első csoport névsorát a francia társszerveknek, amelyeknek 14 nap áll rendelkezésükre a válaszadásra. A megállapodás szerint a csónakokon érkező migránsok helyett más migránsokat „importálnak” a hatóságok Franciaország területéről.
A kiválasztott migránsok fellebbezhetnek a Franciaországba történő visszaküldés ellen.
A brit kormány álláspontja szerint a „kölcsönösségi rendszer” keretében csak „szigorúan ellenőrzött” személyek léphetnek be az országba. Bár a baloldal forradalmi ötletként igyekezett bemutatni a rendszert, a Belügyminisztérium információi szerint az első körben csupán körülbelül 50 menedékkérőre vonatkozik. A rendszert továbbá a migránsokat támogató liberális szervezetek is támadják, akik azt kifogásolják, hogy a migránsoknak iratokkal kell rendelkezniük a rendszerbe való bekerüléshez.
Ezt is ajánljuk a témában
A kampányban jólétet, tiszteletet és biztonságot ígért, de most sajnos migránstábort kell bővítenie. Francesca Rivafinoli írása.
Yvette Cooper belügyminiszter kijelentette, hogy a kormány ellenáll minden jogi kihívásnak. „A bevándorlási őrizetbe helyezések már folyamatban vannak, ezért jelenleg nem hozunk nyilvánosságra olyan részleteket, amelyeket a bűnszervezetek kihasználhatnak. Senkinek ne legyen kétsége: mostantól bárki, aki illegálisan érkezik, azonnali őrizetbe vételre és visszaküldésre számíthat” – mondta. „Ez a kísérleti program kezdete, és idővel tovább bővül, de egyértelműen kijelentjük, hogy Franciaország biztonságos ország, így minden jogi kihívással megbírkózunk” – tette hozzá.
Az egyezmény értelmében az Egyesült Királyság fedezi a menedékkérők Franciaországba és onnan történő szállításának költségeit. A megállapodást legkésőbb 2026. június 11-ig meg kell újítani, és bármelyik fél egy hónap felmondási idővel felbonthatja. A megállapodás szerint azokat, akiknek függőben lévő menedékkérelmük van, nem lehet kiutasítani. Franciaország elutasíthatja a kiutasítási kérelmet, ha úgy ítéli meg, hogy az illető veszélyt jelent a közrendre, a belső biztonságra, a közegészségügyre vagy bármely schengeni állam nemzetközi kapcsolataira.
2025-ben eddig több mint 25 ezer ember érkezett az Egyesült Királyságba a La Manche-csatornán keresztül, ami 48 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és a legnagyobb szám 2018 óta, amióta a Csatornán érkezők számát feljegyzik.
Nyitókép forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump, miután megérkezett skóciai négynapos látogatására, kemény szavakkal bírálta a brit kormányt és Európa migrációs politikáját.
***