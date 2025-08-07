Nyögvenyelősen indul a migránsok kitoloncolása a briteknél

Úgy tűnik, megkezdődik az „egy ember be, egy ember ki” elv alapján a kitoloncolás az Egyesült Királyság. A The Guardian szerint a jövő héten sor kerülhet az első migránsok visszaküldésére Franciaországba, a Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között kötött megegyezés értelmében.

A lap információi szerint a brit hatóságok három napon belül megküldik az első csoport névsorát a francia társszerveknek, amelyeknek 14 nap áll rendelkezésükre a válaszadásra. A megállapodás szerint a csónakokon érkező migránsok helyett más migránsokat „importálnak” a hatóságok Franciaország területéről.

A kiválasztott migránsok fellebbezhetnek a Franciaországba történő visszaküldés ellen.

A brit kormány álláspontja szerint a „kölcsönösségi rendszer” keretében csak „szigorúan ellenőrzött” személyek léphetnek be az országba. Bár a baloldal forradalmi ötletként igyekezett bemutatni a rendszert, a Belügyminisztérium információi szerint az első körben csupán körülbelül 50 menedékkérőre vonatkozik. A rendszert továbbá a migránsokat támogató liberális szervezetek is támadják, akik azt kifogásolják, hogy a migránsoknak iratokkal kell rendelkezniük a rendszerbe való bekerüléshez.