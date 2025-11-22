Ft
Közel-Keleten Havy Boozall propaganda Gulyás Virág Izrael technológia

Igazság, propaganda és mesterséges intelligencia a Közel-Keleten – Gulyás Virág interjúja Hayvi Bouzóval az Egyesült Államokból!

2025. november 22. 18:00

Gulyás Virág Hayvi Bouzo szíriai újságírónővel beszélgetett a Közel-Kelet politikai bonyolultságáról, a propaganda hatásáról és a mesterséges intelligencia szerepéről az információ terjesztésében. Az interjú rávilágít a nők helyzetére, a digitális tér veszélyeire és a fiatal generációk kritikus gondolkodásának fontosságára.

2025. november 22. 18:00
null

Gulyás Virág Washington D.C.-ben készített interjút Hayvi Bouzo szíriai újságírónővel, aki a Közel-Kelet bonyolult politikai helyzetéről, a propaganda hatásáról és Izrael regionális szerepéről beszélt. Bouzo személyes tapasztalataiból kiindulva beszélt az igazság és a dezinformáció harcáról, valamint arról, hogyan torzíthatják a narratívákat diktatórikus rendszerek és a külső befolyásoló erők. Kiemelte a mesterséges intelligencia és a közösségi média kettős szerepét: egyszerre terjesztik a hamis információkat, de eszközként a tényellenőrzésben is szolgálhatnak. 

Az interjúban szó esett a nők szerepéről a közéletben, valamint arról, hogy az online térben gyakran alulértékelik és célponttá teszik őket. 

Bouzo szerint a jövő generációk kritikus gondolkodásra való nevelése elengedhetetlen, hogy képesek legyenek szűrni az információt és felismerni a hamis tartalmakat. Gulyás Virág példákat is bemutatott az MI-politikai félrevezetésre Magyarországon, ami rávilágít a technológia veszélyeire. A beszélgetés provokatív és gondolatébresztő betekintést nyújt abba, hogyan formálódik a politikai és társadalmi diskurzus a 21. században.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

jump-ing
•••
2025. november 23. 05:26 Szerkesztve
Gulyás Virág interjúja Havy Boozallal Gulyás Virág Washington D.C.-ben készített interjút Havy Boozal --- Ki és kivel is:? Csak nem a Gulasch Gergel rokona hergel? Ráadásul súlyos név abúzával = heavy a búza... Főleg ha az ostoba némber riportalanyának a neve Hayví Bouzo... Akárhonnan nézem, akkor is max Hayvi Bouzo-val lenne, ha nem bunkó kormány bunkó szóvivőjének volnék a bunkó rokona. (nem estek messze egymástól, az egyik hüppögve beszél baromságot, a másik meg le is írja)
Válasz erre
0
0
nakatomi
2025. november 22. 19:50
A riportalany valódi neve ott látható a nyitóképen. Hayvi Bouzo Legalább onnan le lehetett volna másolni helyesen.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. november 22. 19:39
» neszteklipschik 2025. november 16. 13:25 • Szerkesztve Az iráni mullahok az ilyen erkölcstelen nőszemélyre fatvát szoktak kiadni« Szeréncsére szír és nem iráni.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. november 16. 13:25 Szerkesztve
Se burka, se hidzsáb, se csador, se nikáb...? És még egy férfi se volt ott, aki ügyelt volna rá?? Aki ezek nélkül mutatkozik nyilvánosan, az kúrva. Az iráni mullahok az ilyen erkölcstelen nőszemélyre fatvát szoktak kiadni, ami nem lehet más, mint: halál. Bárki szabadon megölheti és az illető nem csak mentesül a felelősség alól, hanem ez egy erényes tett! Allahnak tetsző cselekedet ugyanis helyreállítani a rendet és érvényt szerezni az iszlám szent törvényeinek! Így-így. Állááááhu-ák-bár! Állááááhu-ák-bár! Állááááhu-ák-bár! Állááááhu-ák-bár! Állááááhu-ák-bár! Állááááhu-ák-bár! Állááááhu-ák-bár! Állááááhu-ák-bár! és így tovább.... És az a "vicc", hogy ez nem vicc. :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!