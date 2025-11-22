Igazság, propaganda és mesterséges intelligencia a Közel-Keleten – Gulyás Virág interjúja Hayvi Bouzóval az Egyesült Államokból!

Gulyás Virág Washington D.C.-ben készített interjút Hayvi Bouzo szíriai újságírónővel, aki a Közel-Kelet bonyolult politikai helyzetéről, a propaganda hatásáról és Izrael regionális szerepéről beszélt. Bouzo személyes tapasztalataiból kiindulva beszélt az igazság és a dezinformáció harcáról, valamint arról, hogyan torzíthatják a narratívákat diktatórikus rendszerek és a külső befolyásoló erők. Kiemelte a mesterséges intelligencia és a közösségi média kettős szerepét: egyszerre terjesztik a hamis információkat, de eszközként a tényellenőrzésben is szolgálhatnak.

Az interjúban szó esett a nők szerepéről a közéletben, valamint arról, hogy az online térben gyakran alulértékelik és célponttá teszik őket.

Bouzo szerint a jövő generációk kritikus gondolkodásra való nevelése elengedhetetlen, hogy képesek legyenek szűrni az információt és felismerni a hamis tartalmakat. Gulyás Virág példákat is bemutatott az MI-politikai félrevezetésre Magyarországon, ami rávilágít a technológia veszélyeire. A beszélgetés provokatív és gondolatébresztő betekintést nyújt abba, hogyan formálódik a politikai és társadalmi diskurzus a 21. században.