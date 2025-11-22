Ft
11. 23.
vasárnap
JD Vance béketerv orosz-ukrán háború

J. D. Vance: „A béke nem bukott diplomaták műve lesz, hanem okos embereké”

2025. november 22. 22:57

Az amerikai alelnök új bejegyzésben fejtette ki véleményét a háború lezárásáról. A posztban Ukrajna kapcsán hangsúlyozta, hogy a fantáziák helyett a valóságra kell támaszkodni. J. D. Vance szerint a békéhez három egyszerű, de megkerülhetetlen feltétel szükséges.

2025. november 22. 22:57
null

J. D. Vance szerint Ukrajna körül csak akkor lehet előre lépni, ha a békéről szóló vitákban félreteszik a politikai illúziókat, és minden szereplő a tényleges helyzetből indul ki. Az amerikai alelnök friss X-bejegyzésében világosan fogalmazott arról, mit tart a rendezés alapjának.

Vance szerint bármilyen orosz–ukrán béketervnek meg kell állítania a gyilkolást úgy, hogy közben megőrzi Ukrajna szuverenitását; elfogadhatónak kell lennie mind Oroszország, mind Ukrajna számára; és biztosítania kell, hogy a háború ne induljon újra.

Az alelnök úgy véli, a békefolyamattal szembeni kifogások gyakran nem a valóságból fakadnak. Mint írta: minden kritika, amely a kormányzat békekeretét éri, vagy félreérti a keretet, vagy elferdít egy fontos tényt a helyszínen. Vance elutasítja azt az elképzelést, hogy a háború pusztán további külföldi támogatással megfordítható. A posztban így fogalmazott: 

Létezik egy fantázia, hogy ha több pénzt, több fegyvert vagy több szankciót adunk, akkor elérhető a győzelem.

Az alelnök szerint ezzel szemben a siker feltétele józan, tényeken alapuló megközelítés. Bejegyzését így zárta: 

A béke nem bukott diplomaták vagy fantáziavilágban élő politikusok műve lesz, hanem okos embereké, akik a valós világban élnek.

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP

Összesen 50 komment

pinochet
2025. november 23. 08:27
Error404PageNotFound 2025. november 23. 08:08 Halljátok, EUs hülyék? Halljátok idióta narancsbolsevikok? 1) Állítsák meg a gyilkolást, miközben megőrizzék Ukrajna szuverenitását. 2) Legyenek elfogadhatóak mind Oroszország, mind Ukrajna számára. 3) Maximalizálják annak az esélyét, hogy ne kezdődjön újra a háború
Válasz erre
0
0
Error404PageNotFound
2025. november 23. 08:08
Halljátok, EUs hülyék?
Válasz erre
3
0
angie1
2025. november 23. 07:59
Ez egy nagyon jó mondat! Akkor tényleg kihagyják a brüsszelitákat, mert ott egy értelmes sincs! Csak csinálhatnák már gyorsabban is, mert fájó nézni, hogy mit művel ez a horda Európával!
Válasz erre
3
0
lacika-985
2025. november 23. 07:35
Egy biztos - a feltételeket MINDIG a győztes fél diktálja . És most itt a győztes fél az orosz aki legyőzte nemcsak Ukrajnát , de az egész nyugati bolsevik bandát ... Nem fog engedményket tenni senki kedvéért .. Még hogy ő fizessen jóvátételt ... Majd küld egy két Orsnyiket Ursuláéknak - jovátételként ..
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!