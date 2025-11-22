J. D. Vance: „A béke nem bukott diplomaták műve lesz, hanem okos embereké”

Teljesen elgurult a gyógyszer Lengyelországban: egészpályás letámadást indított Magyarország ellen Tusk
Az amerikai alelnök új bejegyzésben fejtette ki véleményét a háború lezárásáról. A posztban Ukrajna kapcsán hangsúlyozta, hogy a fantáziák helyett a valóságra kell támaszkodni. J. D. Vance szerint a békéhez három egyszerű, de megkerülhetetlen feltétel szükséges.
J. D. Vance szerint Ukrajna körül csak akkor lehet előre lépni, ha a békéről szóló vitákban félreteszik a politikai illúziókat, és minden szereplő a tényleges helyzetből indul ki. Az amerikai alelnök friss X-bejegyzésében világosan fogalmazott arról, mit tart a rendezés alapjának.
Vance szerint bármilyen orosz–ukrán béketervnek meg kell állítania a gyilkolást úgy, hogy közben megőrzi Ukrajna szuverenitását; elfogadhatónak kell lennie mind Oroszország, mind Ukrajna számára; és biztosítania kell, hogy a háború ne induljon újra.
Az alelnök úgy véli, a békefolyamattal szembeni kifogások gyakran nem a valóságból fakadnak. Mint írta: minden kritika, amely a kormányzat békekeretét éri, vagy félreérti a keretet, vagy elferdít egy fontos tényt a helyszínen. Vance elutasítja azt az elképzelést, hogy a háború pusztán további külföldi támogatással megfordítható. A posztban így fogalmazott:
Létezik egy fantázia, hogy ha több pénzt, több fegyvert vagy több szankciót adunk, akkor elérhető a győzelem.
Az alelnök szerint ezzel szemben a siker feltétele józan, tényeken alapuló megközelítés. Bejegyzését így zárta:
A béke nem bukott diplomaták vagy fantáziavilágban élő politikusok műve lesz, hanem okos embereké, akik a valós világban élnek.
