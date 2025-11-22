Ft
légicsapás izraeli hadsereg Gázaváros tűzszüneti egyezmény

Kiújult a háború, Izrael ismét lecsapott Gázában: civilek is áldozatul estek a brutális légicsapásoknak

2025. november 22. 19:34

Az izraeli hadsereg azt állítja, válaszcsapásként lendültek támadásba.

2025. november 22. 19:34
null

Izraeli légicsapások legalább kilenc embert öltek meg, és többeket megsebesítettek Gázában – közölték helyi egészségügyi hatóságok szombaton.

Szemtanúk és orvosok elmondása szerint az első csapás Gázaváros sűrűn lakott Rimal negyedében egy autót talált el, amely kigyulladt. A támadásban öt ember vesztette életét.

Nem sokkal később az izraeli légierő két külön légicsapást mért Deir al-Balah városában két épületre, illetve a Nuszejrat menekülttáborra, a Gázai övezet középső részében, aminek következtében egészségügyi alkalmazottak közlése szerint legalább négyen haltak meg és többen megsebesültek.

Az izraeli hadsereg szerint egy fegyveres behatolt az izraeli ellenőrzés alatt álló gázai területre, kihasználva „a humanitárius folyosót a térségben, amelyen keresztül a segélyek Gáza déli részébe érkeznek”, ami „a tűzszüneti egyezmény nyílt megsértésének” számít.

A hadsereg közölte, hogy erre válaszul támadtak meg gázai célpontokat.

A Hamász iszlamista terrorszervezet egy gázai illetékese az izraeli hadsereg állításait megalapozatlanoknak minősítette, amelyek szavai szerint pusztán „ürügyként szolgálnak az öldöklésre”. Kijelentette, hogy a Hamász elkötelezett a tűzszüneti egyezmény betartása mellett.

(MTI)

Nyitókép: Eyad Baba / AFP

***

asszaur
•••
2025. november 23. 07:56 Szerkesztve
A cionisták mindenképpen irtani fogják a palesztinokat. Nyilvánvaló céljuk a 2millió gázai eltüntetése. Mindig lesznek "Hammas/Hezbollah támadások", mert erre szükségük van, már a cionistáknak. "Elvtársam! Nincs homok? Csinálok!" (Virág elvtárs) Láthatóan Trumpot is a markukban tartják. Ennek egy gátja van, Izrael társadalmának a felbomlása. Elindult a kivándorlás. A 41 öngyilkos katona is "jó" jel. Azt jelzi, hogy az izraeli zsidók egy része nem vesztette el emberi mivoltát. Ez bíztató jel...
auditorium
•••
2025. november 23. 07:29 Szerkesztve
A békeszünetet nem tartotta be Hamas. Dél-Libanonban pedig a Hezbollah támad. Nehéz a békés együttlét a szomszédos országokkal, ahova beférköztek terrorista csoportok és a békeszünet ellenére is támadnak. Európában is érződik, mit jelent olyan népekkel együtt élni, akik nem tisztelik az illető ország alkotmányát, törvényeit, szokásait, vallását és a karhatalmát. Gyakran a pro Pal tűntetések utcai harccal végződnek, mert szélsőséges idegen elemek keverednek a tüntetők közé , más vidékekről is érkeznek, majd a városok központjában molotovkoktélokat dobnak a sorfalat álló rendőrök ellen, a hulladék konténereket felboritáják, felgyújtják, a kirakatokat betörik, a falakat összefestik. Nagy a kár, a befogadó országok polgárai pedig fizethetik a helyreállitást. A másodgenerációt sem sikerül integrálni. A késsel járkáló "babygang" tagjai 7O%-ban bevándorlók gyerekei. Egy marokkói fiú az ált. iskolában a tanitónőhöz, miutàn rendre intette : "Te hallgass, mert nő vagy!"
kőbaltás
2025. november 23. 04:55
Amíg Izrael terjeszkedik,ennek a háborúnak nem lesz vége.
europész
2025. november 23. 00:23
Minden okuk megvolt a legicsapasok vegrehajtasahoz.Kozismert,hogy az artatlan palesztinok akik a csapasok kovetkezteben meghaltak azok serult vagy kozelukben fellelheto fegyvereket eltuntetik aztan artatlan civilekkent mutogatjak a hullakat. Szepen megrendezik a tamogato mediak a latszatot.
