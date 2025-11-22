Kiújult a háború, Izrael ismét lecsapott Gázában: civilek is áldozatul estek a brutális légicsapásoknak

A hadsereg közölte, hogy erre válaszul támadtak meg gázai célpontokat.

A Hamász iszlamista terrorszervezet egy gázai illetékese az izraeli hadsereg állításait megalapozatlanoknak minősítette, amelyek szavai szerint pusztán „ürügyként szolgálnak az öldöklésre”. Kijelentette, hogy a Hamász elkötelezett a tűzszüneti egyezmény betartása mellett.

Nyitókép: Eyad Baba / AFP

