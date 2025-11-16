Ft
Pokrovszk Szelidovo front légicsapás orosz-ukrán háború

Kulcsfontosságú utat robbantottak fel az ukránok (VIDEÓ)

2025. november 16. 16:17

Ezzel elvágtak egy fontos orosz utánpótlási útvonalat.

2025. november 16. 16:17
null

Az ukrán hadsereg légicsapást mért és felrobbantotta a Szelidovót Pokrovszkkal összekötő utat, ezzel elvágva egy fontos orosz utánpótlási útvonalat – derült ki az Euromaidan Press X-oldalára feltöltött videóból.

A megsemmisített út kulcsfontosságú volt az orosz könnyű járműves betörési kísérletekben. A háború előtt húszezer fős lakosságú Szelidovo városa 2024 óta orosz megszállás alatt van. A település nagy része romokban áll, a civil lakosság pedig alapvető szolgáltatások nélkül próbál túlélni – írja az Index.hr.

A Pokrovszkért vívott harc már több mint egy éve a keleti front egyik kiemelt jelentőségű ütközete, mivel a város fontos közúti és vasúti csomópont. Az orosz hadsereg 2024 nyara óta lassú, felőrlő előrenyomulással és bekerítési kísérletekkel próbálja elfoglalni a települést. Az elmúlt hetekben az orosz erők benyomultak Pokrovszk déli és középső részeibe, és azt állítják, hogy majdnem sikerült bezárniuk az ostromgyűrűt. Az ukrán fél cáfolja a teljes bekerítésről szóló állításokat. Kijev célja megtartani a védelmi vonalakat, hogy megállítsák az orosz előrenyomulást Kramatorszk és Szlavjanszk felé.

Nyitókép: képernyőkép

kailniris
2025. november 16. 17:42
Mindeközben az oroszok elfoglaltak pár falut...
Válasz erre
0
0
europész
2025. november 16. 17:36
Balfacanok egy kicsit az oroszok az ukranok szerencsejere.De most mar megadtak a jelt. Remelem most mar nem fogjak kimelni a Dnyeper 24 hidjat.Mar ugy sem lesz szukseg ezekre a hidakra es egyben megszunik az ukranok utanpotlasa is.
Válasz erre
0
0
lacika-985
2025. november 16. 17:35
Ez amolyan Döbrögi Ludas Matyi féle - Döbrögi ( a nyugati selejtek ) rúg egyet és kap egy sorozatot ..... Hajrá
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. november 16. 17:31
Csoda, hogy eddig nem tették meg. A háború alapelve a stratégiailag kulcs fontosságú létesítmények megsemmisítése.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!