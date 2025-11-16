Kulcsfontosságú utat robbantottak fel az ukránok (VIDEÓ)

Az ukrán hadsereg légicsapást mért és felrobbantotta a Szelidovót Pokrovszkkal összekötő utat, ezzel elvágva egy fontos orosz utánpótlási útvonalat – derült ki az Euromaidan Press X-oldalára feltöltött videóból.

A megsemmisített út kulcsfontosságú volt az orosz könnyű járműves betörési kísérletekben. A háború előtt húszezer fős lakosságú Szelidovo városa 2024 óta orosz megszállás alatt van. A település nagy része romokban áll, a civil lakosság pedig alapvető szolgáltatások nélkül próbál túlélni – írja az Index.hr.

A Pokrovszkért vívott harc már több mint egy éve a keleti front egyik kiemelt jelentőségű ütközete, mivel a város fontos közúti és vasúti csomópont. Az orosz hadsereg 2024 nyara óta lassú, felőrlő előrenyomulással és bekerítési kísérletekkel próbálja elfoglalni a települést. Az elmúlt hetekben az orosz erők benyomultak Pokrovszk déli és középső részeibe, és azt állítják, hogy majdnem sikerült bezárniuk az ostromgyűrűt. Az ukrán fél cáfolja a teljes bekerítésről szóló állításokat. Kijev célja megtartani a védelmi vonalakat, hogy megállítsák az orosz előrenyomulást Kramatorszk és Szlavjanszk felé.

Ukrainian forces cut off a highway linking Selidove and Pokrovsk in Donetsk Oblast



As a result, Russian forces lost the ability to use the route to move light equipment into Pokrovsk. In other sections, Ukraine installed additional obstacles

📹 7th Rapid Response Corps pic.twitter.com/m2iM4KPfCP — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 15, 2025

Nyitókép: képernyőkép