Alig száradt meg a tinta a tűzszüneti egyezményen, máris egymást vádolja Izrael és a Hamász

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy a vasárnapi légicsapások után újra érvényesíteni fogja a gázai tűzszünetet, azt követően, hogy a Hamász megsértette az egyezséget – írta meg a BBC.

Donald Trump amerikai elnök mindenkit megnyugtatott: továbbra is tart a tűzszünet

Forrás: Yoan VALAT / POOL / AFP

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, pár nappal a tűzszünet után, vasárnap ismét kiéleződött a helyzet a Gázai övezetben, amikor egy izraeli katonák elleni halálos támadás nyomán Izrael légicsapásokat indított. A Hamász tagadta, hogy tudott volna a katonák elleni támadásról, és továbbra is tartja magát a tűzszünethez.

Az izraeli hadsereg ezután kijelentette, hogy újra betartatja a tűzszünetet, de közben hangsúlyozta, hogy annak minden megsértését szigorúan meg fogja torolni.