Máris megszeghették a tűzszünetet: újabb, sorozatos támadásokról érkeztek hírek

2025. október 19. 15:37

Az izraeli hadsereg már pénteken is felhívta a figyelmet a Hamász támadásaira. Az USA információi szerint a terrorszervezet a palesztin civileket akar megtámadni.

2025. október 19. 15:37
null

A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei egyebek között rakétagránátokkal és mesterlövészpuskákkal támadtak az izraeli erőkre, és beléptek a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, amivel súlyosan megsértették a két fél között alig egy hete kihirdetett tűzszünetet – áll az izraeli hadsereg vasárnapi közleményében.

A Kan izraeli közszolgálati tévé és más izraeli médiumok arról számoltak be vasárnap, hogy Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban, főleg a levegőből. Ezzel kapcsolatban egyelőre sem a hadsereg, sem a Hamász nem közölt semmit.

 

Az izraeli hadsereg korábban már pénteken is azt állította, hogy a Hamász terroristái megszegték a tűzszünetet, és a izraeli katonákra lőttek Rafah környékén.

 A pénteki támadásban egyetlen katona sem sérült meg.

Az izraeli kormány és a Hamász a kezdettől fogva egymást vádolja a tűzszünet megsértésével Izrael emiatt bejelentette, hogy további értesítésig nem nyitják meg a Gázai övezet és Egyiptom közötti rafahi határátkelőhelyet. A Hamász visszautasította vasárnap az amerikai külügyminisztérium azon nyilatkozatát, miszerint ártani akarnának a palesztin civileknek. Washington ugyanis értesítette a gázai békemegállapodás aláírásakor jelenlévő országokat, hogy „hiteles jelentések szerint a Hamász palesztin civileket akar megtámadni”.

Izrael vasárnap reggel azonosította két olyan halott túsz holttestét, amelyet a Hamász az előző este adott át a nemzetközi vöröskeresztnek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy a holttesteket azonosították, az egyik Ronen Engel, a Nir Oz kibucból származó háromgyermekes apa, a másik Sonthaja Oakkharaszri, a Be'eri kibucban meggyilkolt thaiföldi mezőgazdasági munkás. Mindkettőjüket feltehetően a 2023. október 7-i terrortámadásban gyilkolták meg, és holttestüket elvitték magukkal a Gázai övezetbe.

(MTI)

Nyitókép: Mohammed HUWAIS / AFP

 

borsos-2
2025. október 19. 18:12
Meglepődtem, amikor nagy lelkesedéssel bejelentették a tűzszünetet, meg a közeledést. Mára kiderül, hogy a közeledés csak arra kellett, hogy könnyebben eltalálják egymást. Soha Nem Lesz Béke A Szentföldön. Meg sem érdemli az ember, hogy Szentföldnek nevezzék azt a területet.
Válasz erre
1
0
tompika-2
2025. október 19. 17:42
Kár, hogy nem az összes ajvékoló fej és test közti részével tették ezt. Megint hazudnak a metéltek.
Válasz erre
0
2
Interista
2025. október 19. 17:40
Miért is nem tudnak meglenni békében egymás mellett? A kérdés költői. A bűnösök megússzák. Sőt... még kitüntetést is kapnak.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. október 19. 16:37
Az élők hazatértek! Bibi folytatja Gaza megszűnéséig! Izrael népe ezerév múlva sem kap mégegy ilyen lehetőséget a tartós béke kiharcolásahoz. Láthatóan Bibi tudja ezt! Néhány százezer libbcsikommcsi zsidó nem tudja,nem akarja. Tüntetnek ellene.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!