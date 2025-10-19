Máris megszeghették a tűzszünetet: újabb, sorozatos támadásokról érkeztek hírek

A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei egyebek között rakétagránátokkal és mesterlövészpuskákkal támadtak az izraeli erőkre, és beléptek a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, amivel súlyosan megsértették a két fél között alig egy hete kihirdetett tűzszünetet – áll az izraeli hadsereg vasárnapi közleményében.

A Kan izraeli közszolgálati tévé és más izraeli médiumok arról számoltak be vasárnap, hogy Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban, főleg a levegőből. Ezzel kapcsolatban egyelőre sem a hadsereg, sem a Hamász nem közölt semmit.

Az izraeli hadsereg korábban már pénteken is azt állította, hogy a Hamász terroristái megszegték a tűzszünetet, és a izraeli katonákra lőttek Rafah környékén.

A pénteki támadásban egyetlen katona sem sérült meg.