Máris megszeghették a tűzszünetet: újabb, sorozatos támadásokról érkeztek hírek

Kiszabadultak, de kőkemény mentális problémákkal nézhetnek szembe az izraeli túszok
Izrael utolsó 20 élő túszának egész életen át tartó egészségügyi és lelki problémákkal kell szembenéznie – figyelmeztettek szakértők.
Az izraeli hadsereg már pénteken is felhívta a figyelmet a Hamász támadásaira. Az USA információi szerint a terrorszervezet a palesztin civileket akar megtámadni.
A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei egyebek között rakétagránátokkal és mesterlövészpuskákkal támadtak az izraeli erőkre, és beléptek a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, amivel súlyosan megsértették a két fél között alig egy hete kihirdetett tűzszünetet – áll az izraeli hadsereg vasárnapi közleményében.
A Kan izraeli közszolgálati tévé és más izraeli médiumok arról számoltak be vasárnap, hogy Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban, főleg a levegőből. Ezzel kapcsolatban egyelőre sem a hadsereg, sem a Hamász nem közölt semmit.
Az izraeli hadsereg korábban már pénteken is azt állította, hogy a Hamász terroristái megszegték a tűzszünetet, és a izraeli katonákra lőttek Rafah környékén.
A pénteki támadásban egyetlen katona sem sérült meg.
Az izraeli kormány és a Hamász a kezdettől fogva egymást vádolja a tűzszünet megsértésével Izrael emiatt bejelentette, hogy további értesítésig nem nyitják meg a Gázai övezet és Egyiptom közötti rafahi határátkelőhelyet. A Hamász visszautasította vasárnap az amerikai külügyminisztérium azon nyilatkozatát, miszerint ártani akarnának a palesztin civileknek. Washington ugyanis értesítette a gázai békemegállapodás aláírásakor jelenlévő országokat, hogy „hiteles jelentések szerint a Hamász palesztin civileket akar megtámadni”.
Izrael vasárnap reggel azonosította két olyan halott túsz holttestét, amelyet a Hamász az előző este adott át a nemzetközi vöröskeresztnek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy a holttesteket azonosították, az egyik Ronen Engel, a Nir Oz kibucból származó háromgyermekes apa, a másik Sonthaja Oakkharaszri, a Be'eri kibucban meggyilkolt thaiföldi mezőgazdasági munkás. Mindkettőjüket feltehetően a 2023. október 7-i terrortámadásban gyilkolták meg, és holttestüket elvitték magukkal a Gázai övezetbe.
(MTI)
