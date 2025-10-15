Ft
túsz Hamász fogság

Kiszabadultak, de kőkemény mentális problémákkal nézhetnek szembe az izraeli túszok

2025. október 15. 09:27

Izrael utolsó 20 élő túszának egész életen át tartó egészségügyi és lelki problémákkal kell szembenéznie – figyelmeztettek szakértők.

null

Mit tesz egy emberrel két év Hamász fogság? Izraelnek már van némi tapasztalata a témában, hiszen Gilad Shalit izraeli katonát 5 éven át tartotta fogva a terrorcsoport. Azonban Shalitot leginkább házakban őrizték, a most szabadult túszok viszont a szervezet alagútjaiból jöttek elő élve. Többségüket éheztették, megkínozták, és lelki terrornak is kitették, amelyeknek hosszú távú következményei lehetnek.

A 21 és 48 év közötti férfiakból álló túszok jelenlegi állapota ismeretlen, miután hétfőn, a gázai tűszünet értelmében hazatérhettek cserébe közel 2000 palesztin bűnözőért és terroristáért. Egyelőre mindannyiuk kórházban van, ahol megkezdik rehabilitációjukat – írja a Daily Mail. 

Néhány túsz esetében súlyos fizikai sérülésekről is van szó, amelyeket gyakran még a két évvel ezelőtti támadás során ejetettek rajtuk a terroristák. Izrael külügyminisztériuma hétfőn megerősítette, hogy a 24 éves Alon Ohel súlyos sérüléseket szenvedett, többek között egyik szemét elvesztette.

Néhány szabadon engedett túsz soványnak és gyengének tűnt, és az orvosok figyelmeztettek komplex pszichológiai és orvosi szükségleteikre.

A korábbi túszokat kezelő kórházak szakértői szintén hangsúlyozták, hogy a rehabilitáció hosszú folyamat, és hónapokkal vagy akár évekkel később is felmerülhetnek komplikációk.

A 32 éves Avinatan Ort két évig szinte teljes elszigeteltségben tartották fogva, és szabadulásáig nem találkozott más elrabolt személlyel.

Avinatan, akit barátnőjével, Noa Argamanival együtt raboltak el a Nova Fesztiválról, éheztésnek is ki volt téve. Az izraeli média szerint testsúlyának 30-40 százalékát vesztette el. 

A fogság következményei

A kutatások szerint az éheztetés alacsony energiaszint és rossz hangulat mellett izomtömeg-vesztéshez, a elesés kockázatának növekedéséhez, a mozgékonyság csökkenéséhez és az immunrendszer gyengüléséhez vezet, ami nagyobb fertőzésveszélyt jelent.

Ugyanakkor a hosszabb ideig tartó sötétben való élet megzavarja a belső biológiai órát, ami hatással van az alvásra, az emésztésre, a testhőmérsékletre és a hormonokra. A kutatások szerint ez a kombináció növeli a szívritmuszavarok és a stroke kockázatát.

A szakértők azonban azt is hangsúlyozták, hogy a túszoknak traumatikus élményeik után mind orvosi, mind pszichológiai ellátásra lesz szükségük.

A Journal of Clinical Psychiatry folyóiratban megjelent, az 1973-as Jom Kippur-háború egykori hadifoglyairól szóló tanulmány szintén megállapította, hogy a fogság „mély és tartós pszichológiai, szomatikus és funkcionális sérüléseket okoz”.

A kutatók szerint az egykori hadifoglyok „nagyon sokáig hordozzák magukban a sebeket”

Az orvosok hétfőn megerősítették, hogy minden túsz mellé egy elkötelezett orvosokból, ápolókból, szakemberekből, pszichológusokból és szociális munkásokból álló csapatot rendeltek. Szabadulása után az egyik túsz, Matan Angrest édesanyja elárulta, hogy fia „nagyon súlyos kínzásoknak” volt kitéve.

Az október 7-ei támadások következményeit sem dolgozta még fel az izraeli társadalom. Néhány nappal a túszok kiszabadulása előtt érkezett a hír, hogy a Nova fesztivál egyik túlélője öngyilkos lett, miután nem bírta feldolgozni a történténteket. 

Nyitókép: Aviatan Or hazatérése/GIL COHEN-MAGEN / AFP

kir2vik
2025. október 15. 11:00
"Néhány szabadon engedett túsz soványnak és gyengének tűnt, és az orvosok figyelmeztettek komplex pszichológiai és orvosi szükségleteikre." Micsoda világ... A több százezer, holokausztban és Gulágon sínylődő hazatértek még továbbra is nyomás alatt voltak. Apám 100 kilósan került ukrán gulágra, 38 kilósan jött haza. És még beszélni sem szabadott róla. Azért képes volt pszichológus nélkül leélni az életét, gyerekeket felnevelni.
backsplash
2025. október 15. 10:41
A legtöbb halott túsz nő volt. Az állatfajzatok gondolom, meg is erőszakolták őket. Volt olyan fiatal nő, akit a kocsi után kötöttek. Ha meglesznek az utolsó holttestek, akkor mehet a szőnyegbombázás Gázára.
goldie-2
2025. október 15. 10:17
A másik oldalon ugyanez van,
yalaelnok
2025. október 15. 09:37
nagyon sokféle utóhatás van, személyfüggő van, akinek 5 év sarkvidéki hadifogolytábor meg se kottyan, mást pedig élete végégi depresszióssá tesz két hét fogolytábor mindenesetre ez a pszichológiának jó terep, sokat publikálnak erről
