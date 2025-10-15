Kiszabadultak, de kőkemény mentális problémákkal nézhetnek szembe az izraeli túszok

Mit tesz egy emberrel két év Hamász fogság? Izraelnek már van némi tapasztalata a témában, hiszen Gilad Shalit izraeli katonát 5 éven át tartotta fogva a terrorcsoport. Azonban Shalitot leginkább házakban őrizték, a most szabadult túszok viszont a szervezet alagútjaiból jöttek elő élve. Többségüket éheztették, megkínozták, és lelki terrornak is kitették, amelyeknek hosszú távú következményei lehetnek.

A 21 és 48 év közötti férfiakból álló túszok jelenlegi állapota ismeretlen, miután hétfőn, a gázai tűszünet értelmében hazatérhettek cserébe közel 2000 palesztin bűnözőért és terroristáért. Egyelőre mindannyiuk kórházban van, ahol megkezdik rehabilitációjukat – írja a Daily Mail.

Néhány túsz esetében súlyos fizikai sérülésekről is van szó, amelyeket gyakran még a két évvel ezelőtti támadás során ejetettek rajtuk a terroristák. Izrael külügyminisztériuma hétfőn megerősítette, hogy a 24 éves Alon Ohel súlyos sérüléseket szenvedett, többek között egyik szemét elvesztette.

Néhány szabadon engedett túsz soványnak és gyengének tűnt, és az orvosok figyelmeztettek komplex pszichológiai és orvosi szükségleteikre.

A korábbi túszokat kezelő kórházak szakértői szintén hangsúlyozták, hogy a rehabilitáció hosszú folyamat, és hónapokkal vagy akár évekkel később is felmerülhetnek komplikációk.