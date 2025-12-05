Kicentizi Donald Trump: az utolsó percre tartogatja az év dobását az amerikai elnök

Trump várhatóan még karácsony előtt bejelenti a gázai békefolyamat második szakaszát, valamint az enklávé új irányítási rendszerét – írta az Axios információira hivatkozva a Portfolio. A jelenleg is érvényben lévő, igen törékeny tűzszünet fenntartása az elnök eddigi legjelentősebb külpolitikai sikere lehet.

Az október 11-én életbe lépett fegyvernyugvás óta 366 palesztin halt meg izraeli támadásokban, miközben a Hamász is több izraeli katonát megölt. Az első fázis egyik központi eleme, a túszok elengedése nagyrészt lezárult; már csak egy elhunyt túsz földi maradványainak átadása van hátra.