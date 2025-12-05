Ft
12. 05.
péntek
békefolyamat Izrael Trump Hamász gáza

Kicentizi Donald Trump: az utolsó percre tartogatja az év dobását az amerikai elnök

2025. december 05. 17:40

Ez lenne az elnök eddigi legnagyobb külpolitikai eredménye.

2025. december 05. 17:40
Trump várhatóan még karácsony előtt bejelenti a gázai békefolyamat második szakaszát, valamint az enklávé új irányítási rendszerét – írta az Axios információira hivatkozva a Portfolio. A jelenleg is érvényben lévő, igen törékeny tűzszünet fenntartása az elnök eddigi legjelentősebb külpolitikai sikere lehet.

Az október 11-én életbe lépett fegyvernyugvás óta 366 palesztin halt meg izraeli támadásokban, miközben a Hamász is több izraeli katonát megölt. Az első fázis egyik központi eleme, a túszok elengedése nagyrészt lezárult; már csak egy elhunyt túsz földi maradványainak átadása van hátra.

Amerikai nyomásra Izrael beleegyezett a rafahi határátkelő megnyitásába, lehetővé téve, hogy a gázai lakosok Egyiptom felé távozhassanak. Netanjahu izraeli miniszterelnök várhatóan még a hónap vége előtt Washingtonba utazik, hogy Trumppal egyeztessen a megállapodás következő lépéseiről.

A tervezett második szakasz része Izrael további katonai kivonulása Gáza egyes területeiről, egy nemzetközi stabilizációs erő (ISF) telepítése, valamint egy új kormányzati struktúra kialakítása, amelynek tetején a Trump által vezetett Béketanács állna.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa nemrégiben felhatalmazást adott mind az ISF, mind a tanács működésére.

Az új irányítási modell élén a mintegy tíz arab és nyugati ország vezetőiből álló Béketanács helyezkedne el. Alatta egy nemzetközi végrehajtó testület működne Tony Blair korábbi brit miniszterelnökkel, valamint Trump tanácsadóival, Jared Kushnerrel és Steve Witkoffal. A végrehajtó szervezet alatt egy palesztin technokrata kormány kapna helyet, 12–15 olyan, vezetői és üzleti tapasztalattal rendelkező palesztin szakemberrel, akik nem kötődnek a Hamászhoz, a Fatahhoz vagy más helyi pártokhoz.

Az Egyesült Államok közel áll ahhoz, hogy véglegesítsen egy széles körű megállapodást Izraellel, a Palesztin Hatósággal és a térség több országával a kabinet összetételéről.

Eközben több állam – köztük Indonézia, Azerbajdzsán, Egyiptom és Törökország – jelezte, hogy kész csapatokat küldeni az ISF-be. A nemzetközi erő a jelenleg izraeli katonai ellenőrzés alatt álló területekre települne, lehetővé téve az izraeli csapatok kivonásának folytatását.

A háttérben az Egyesült Államok, Katar, Egyiptom és Törökország tárgyalásokat folytat a Hamásszal egy olyan egyezségről, amely szerint a szervezet lemondana Gáza irányításáról, és fokozatosan megkezdené fegyvereinek leadását. A javaslat alapján a Hamász először a nehézfegyvereket adná át, majd később a könnyűfegyvereket is.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

rejszmano
2025. december 05. 18:37
Az év dobása a venezuelai komcsi rendszer szétbaszása lesz.
Nasi12
2025. december 05. 18:21
"Alatta egy nemzetközi végrehajtó testület működne Tony Blair korábbi brit miniszterelnökkel" Toni szerint szaddamnak vegyi fegyverei vannak amit 2 órán belül be tud vetni. Hiába mondta az ENSZ vizsgálóbiztosa, hogy semmit sem találtak. A szarrá bombázás után sem találtak. Horn: Naés! Több százerer civil halt meg a bombázásban. Az oroszok durva támadásában ukrajna ellen pár civil néha. Naés 2.0 😭😭😭
akitiosz
2025. december 05. 18:00
Éppen kinyírták Gázában az izraeliek által megszállt Rafahban Jasszer Abu Sababob, a legfőbb kollaborátort, a fő Hamasz ellenes izraelista milícia vezetőjét.
canadian-deplorable
2025. december 05. 17:50
Végül is a terv nem rossz. Meglátjuk mi lesz belőle.
