Mindent elvettek tőle, ő mégis mindennap az életet választja! – Interjú Eli Sharabival, aki hazatért Gáza földalatti poklából

Eli Sharabi az interjúban elmesélte, hogy egészen október 7-éig sose féltek egy Hamász támadástól, annak ellenére, hogy nagyon közel laktak a gázai határhoz. A határt kerítést védte, amely mögött földek terültek el. A tisztább napokon a kibucokból ki lehetett venni Gáza épületeit a távolban. A támadás teljesen vártlanul érte a családot, és sajnos az IDF-et is.

Be'eri egy apró kibuc a gázai határ közelében. Október 7. előtt a lakosainak száma alig haladta meg az ezer főt, és a Hamász terroristái lemészárolták a városka lakosságának egytizedét.

Egy Hamasz által lerombolt lakóház Be'eriben. Aris MESSINIS / AFP

Eli Sharabi a Túsz című könyvében leírja, hogy annyira hozzászoktak a rakétariadókhoz, hogy mikor véget ért az első hullám, teljes nyugalomban mentek át a nappaliba, és reggelizni kezdtek. A tévében látták, hogy Szderót városában fegyveres terroristák randalíroznak a városban, majd jött az üzenet: a kibucba is betörtek. Leírja: gyorsan minden ablakon lehúzta a redőnyt, így elsőre nem is tudtak betörni a terroristák, sajnos azonban volt egyetlen rendőny nélküli ablak, azt a második próbálkozás során felfedezték, és 10-en törtek be a házba.

„Tíz terrorista érkezett a házunkhoz, kinyitották a biztonsági szoba ajtaját, és tüzet nyitottak. Lianne a testével védte Noját, én pedig Jaelt védtem. Kiabáltunk, hogy fejezzék be, és tíz másodperc után abbahagyták. Ellenőriztük, hogy mindenki rendben van. Senki sem sérült meg. Elkérték a telefonjainkat. Odaadtuk nekik.