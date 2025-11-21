Csak egy szikra kell, és lángba borul Európa: Nyugaton még mindig sokan azt hiszik, hogy legyőzhető Oroszország (VIDEÓ)

Elszabadultak az indulatok a vezérkari főnök szavai miatt: „A franciáknak el kell fogadniuk, hogy elveszíthetik fiaikat”
Mandon tábornok szerint a francia hadseregnek három-négy éven belül fel kell készülnie egy ütközetre.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy a francia vezérkari főnök, Fabien Mandon polgármesterek előtt arról beszélt, hogy a romló nemzetközi helyzet miatt Franciaországnak néhány éven belül készen kell állnia egy esetleges nagyhatalmi konfliktusra, akár Oroszországgal is.
Fabien Mandon vezérkari főnök „teljes mértékben jogosult a fenyegetésekről nyilatkozni” – jelentette ki csütörtökön Catherine Vautrin francia védelmi miniszter, miután a tábornok előző nap úgy vélte, hogy Franciaországnak
el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait”.
„Szavai, amelyeket politikai célból kiragadtak szövegkörnyezetükből, egy olyan vezető katonai nyelvezetét tükrözik, aki minden nap tudatában van annak, hogy fiatal katonák kockáztatják életüket a nemzetért” – írta ki az X-en a tárcavezető, elítélve több ellenzéki politikus reakcióját, akik „háborús beszéd” miatt kritizálták a vezérkari főnököt.
„A mai nyugati gondolkodás egyik legsúlyosabb jelensége ez:
sokan még mindig hiszik, hogy Oroszország legyőzhető puszta fegyverrel és pénzzel”
– állapította meg a hír kapcsán Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP
