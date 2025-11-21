Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Ukrajna Franciaország orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió

Csak egy szikra kell, és lángba borul Európa: Nyugaton még mindig sokan azt hiszik, hogy legyőzhető Oroszország (VIDEÓ)

2025. november 21. 20:00

Kezd elgurulni a gyógyszer.

2025. november 21. 20:00
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a francia vezérkari főnök, Fabien Mandon polgármesterek előtt arról beszélt, hogy a romló nemzetközi helyzet miatt Franciaországnak néhány éven belül készen kell állnia egy esetleges nagyhatalmi konfliktusra, akár Oroszországgal is.

Fabien Mandon vezérkari főnök „teljes mértékben jogosult a fenyegetésekről nyilatkozni” – jelentette ki csütörtökön Catherine Vautrin francia védelmi miniszter, miután a tábornok előző nap úgy vélte, hogy Franciaországnak

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait”.

„Szavai, amelyeket politikai célból kiragadtak szövegkörnyezetükből, egy olyan vezető katonai nyelvezetét tükrözik, aki minden nap tudatában van annak, hogy fiatal katonák kockáztatják életüket a nemzetért” – írta ki az X-en a tárcavezető, elítélve több ellenzéki politikus reakcióját, akik „háborús beszéd” miatt kritizálták a vezérkari főnököt.

„A mai nyugati gondolkodás egyik legsúlyosabb jelensége ez:

sokan még mindig hiszik, hogy Oroszország legyőzhető puszta fegyverrel és pénzzel”

– állapította meg a hír kapcsán Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a Facebook-oldalán.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
istvanpeter
2025. november 22. 11:53
Bolondok ezek, de a népet nem merik megkérdezni.
Válasz erre
0
0
haxima
2025. november 22. 09:49
Franciaországnak néhány éven belül készen kell állnia egy esetleges nagyhatalmi konfliktusra, akár Oroszországgal is. Ennek minden szava vérzik. Fr nem nagyhatalom, és van köztük 2000km meg 8-10 ország. Ha meg valami nyamnyam országban akarnak okoskodni, akkor onnan már a sittes wagner kipicsázta őket
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 22. 09:19
Oroszország legyőzhető? Súlyos téveszme. Még nem mutatta ki a foga fehérjét. Bár lehet,jobb lett volna,mert akkor már vége lenne a háborúnak ( vagy mindennek)
Válasz erre
1
0
Nasi12
•••
2025. november 21. 22:15 Szerkesztve
"Rárontott a török a francia népre. Franciâknak megyünk most segedelmére" (János Vitéz rajzfilm) 😀
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!