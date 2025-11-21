Csak egy szikra kell, és lángba borul Európa: Nyugaton még mindig sokan azt hiszik, hogy legyőzhető Oroszország (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a francia vezérkari főnök, Fabien Mandon polgármesterek előtt arról beszélt, hogy a romló nemzetközi helyzet miatt Franciaországnak néhány éven belül készen kell állnia egy esetleges nagyhatalmi konfliktusra, akár Oroszországgal is.

Fabien Mandon vezérkari főnök „teljes mértékben jogosult a fenyegetésekről nyilatkozni” – jelentette ki csütörtökön Catherine Vautrin francia védelmi miniszter, miután a tábornok előző nap úgy vélte, hogy Franciaországnak